В Харькове на парковке сгорели 3 микроавтобуса: один человек пострадал, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

24 апреля, в 01:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Солнечной, 2 в Харькове горят автомобили. К месту вызова были направлены 2 отделения спасателей 5-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Главного управления Госслужбы по ЧС в Харьковской области, по прибытию было установлено, что горят 3 микроавтобуса "Mersedes Sprinter" и микроавтобус "Ford". Общая площадь пожара составила около 50 кв.м. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 2:03 спасатели локализовали пожар, а в 03:05 он был ликвидирован.

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В результате пожара 3 автомобиля сгорели полностью.







К тушению пожара были задействованы 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава.

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Причина возникновения пожара выясняется. Во время пожара пострадал мужчина 1972 г.р. С диагнозом ожоги рук и лица он был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.



