Мошенники хотели завладеть 96 млн грн инвестиций иностранной компании на строительство офисов и жилья на Подоле, - Нацполиция. ФОТО

Следователи Национальной полиции разоблачили схему мошеннического завладения более 96 млн гривен, которые предназначались для строительства офисного и жилого комплекса в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции Украины.

"Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований Нацполиции и процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили группу лиц, которые незаконно завладели инвестиционными средствами", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что иностранная компания инвестировала более 96 млн гривен в строительство офисного и жилого комплекса в Подольском районе Киева.

Однако строительство не началось, а деньги присвоили несколько человек, которые обещали осуществить строительство комплекса.

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23 апреля на территории города Киева и Киевской области проведен ряд санкционированных обысков.

В результате изъята документация о получении и дальнейшем движении средств, которые принадлежали инвестиционной компании, компьютерная техника и мобильные телефоны.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.