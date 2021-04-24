Мошенники хотели завладеть 96 млн грн инвестиций иностранной компании на строительство офисов и жилья на Подоле, - Нацполиция. ФОТО
Следователи Национальной полиции разоблачили схему мошеннического завладения более 96 млн гривен, которые предназначались для строительства офисного и жилого комплекса в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции Украины.
"Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований Нацполиции и процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили группу лиц, которые незаконно завладели инвестиционными средствами", - говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования полицейские установили, что иностранная компания инвестировала более 96 млн гривен в строительство офисного и жилого комплекса в Подольском районе Киева.
Однако строительство не началось, а деньги присвоили несколько человек, которые обещали осуществить строительство комплекса.
23 апреля на территории города Киева и Киевской области проведен ряд санкционированных обысков.
В результате изъята документация о получении и дальнейшем движении средств, которые принадлежали инвестиционной компании, компьютерная техника и мобильные телефоны.
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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