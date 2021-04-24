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Мошенники хотели завладеть 96 млн грн инвестиций иностранной компании на строительство офисов и жилья на Подоле, - Нацполиция. ФОТО

Следователи Национальной полиции разоблачили схему мошеннического завладения более 96 млн гривен, которые предназначались для строительства офисного и жилого комплекса в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции Украины.

"Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований Нацполиции и процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили группу лиц, которые незаконно завладели инвестиционными средствами", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что иностранная компания инвестировала более 96 млн гривен в строительство офисного и жилого комплекса в Подольском районе Киева.

Однако строительство не началось, а деньги присвоили несколько человек, которые обещали осуществить строительство комплекса.

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Мошенники хотели завладеть 96 млн грн инвестиций иностранной компании на строительство офисов и жилья на Подоле, - Нацполиция 01
Мошенники хотели завладеть 96 млн грн инвестиций иностранной компании на строительство офисов и жилья на Подоле, - Нацполиция 02

23 апреля на территории города Киева и Киевской области проведен ряд санкционированных обысков.

В результате изъята документация о получении и дальнейшем движении средств, которые принадлежали инвестиционной компании, компьютерная техника и мобильные телефоны.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25793) мошенничество (1254) Нацполиция (16607)


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Уроды ивесторы, где там на подоле появилось место, чтобы строить жилье и офисы, если места там нет вообще! Поэтому полностью поддерживаю "мошенников" которые как робингуды современности, хотели избавить город от очередного ****** уничтожающего облик старого города
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24.04.2021 13:38 Ответить
виноградарь - это тоже подольский район.
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24.04.2021 13:59 Ответить
В заголовке Подол. А Подол и Виноградарь, это как говорят у нас в Одессе: "это две большие разницы".
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24.04.2021 15:02 Ответить
Вотакое кидалово надо куканить прямо у тиливизаре.
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24.04.2021 15:45 Ответить
 
 