Сегодня ночью трое украинцев получили шанс на нормальную жизнь благодаря донорству органов, - Антон Геращенко. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью, пока Украина спала, врачи трансплантологи из ОХМАТДЕТа, Центра хирургии имени Шалимова и 5 городской больницы города Запорожья вместе с летчиками Национальной гвардии совершили скромный гражданский подвиг - подарили шанс на нормальную жизнь трем украинцам.
Об этом замминистра МВД Антон Геращенко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Так вчера днем в Запорожье стало известно о внезапной гибели 42 летней женщины наступившей в результате обширного инсульта. Ее муж дал согласие подарить шанс на нормальную жизнь другим украинцам. Так как время в таких случая идет на считанные часы, координатор трансплантаций МОЗ Дмитрий Коваль набрал меня и попросил помочь с самолетом для срочной переброски двух бригад врачей трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно. Министр МВД Арсен Аваков и Глава НГУ Николай Балан немедленно согласовали вылет АН-26 Национальной Гвардии. Менее чем за час борт был заправлен и готов к вылету в Запорожье", - рассказал Геращенко.
Он сообщил, что согласно плану трансплантации у безвременно погибшего от обширного инсульта донора были взяты две почки и печень.
Одна почка была пересажена на месте в 5 городской больнице города Запорожья, который заслуженно может считаться вторым после Киева центром трансплантации в Украине. Вторая почка предназначалась для 11 летнего Богданчика, который уже более двух лет жил в клинике ОХМАТДЕТ, привязанный к аппарату "искусственная почка" не зная радостей детства.
"Это вторая трансплантация почки ребенку от умершего донора. Ранее трансплантации детям в Украине делались только от их родных, но это было возможно не всегда из за биологической несовместимости. Донорская печень сегодня же была пересажана хирургами трансплантологами пациенту, который без такой пересадки скончался бы в течении нескольких месяцев. Эта операция была проведена в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.
Таким образом благодаря мужественной гражданской позиции родных безвременно ушедшей от нас 42 летней женщины - трое украинцев получили шанс на нормальную жизнь.
Благодарю всех врачей - анестезиологов, хирургов-трансплантологов, медсестер, летчиков НГУ, патрульных полицейских и журналиста Ирину Заславец за Вашу работу на благо жизни и здоровья Украинцев! И приношу самые теплые слова сочувствия и благодарности родным 42 летней женщины донора, которая покинув этот мир дала шанс на достойную жизнь - троим украинцам", - написал Геращенко.
Он также сообщил, что в ОХМАТДЕТе на аппаратах искусственная почка на сегодняшний день остается еще 29 детей, которым нельзя пересадить почку от их родных. Об этих детях можно узнать по ссылке.
"Мы все очень рассчитываем на как можно более быстрый запуск вкладки в электронном сервисе "Дія", чтоб каждый совершенолетний Украинец мог легко и быстро (за несколько минут) дать согласие на прижизненное донорство и тогда, благодаря теории вероятности и печальной статистике несчастных случаев эти дети найдут своих "Ангелов". Команда Михаила Федорова делает для этого все возможное", - резюмировал Геращенко.
На фото: 11 летний Богдан сегодня утром в ожидании окончательного принятия решения о пересадке почки.
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Там была американская система по пересадке почек. И гемодиализ ихний...
Это было оч. круто по тем временам! Вся арматура одноразовая! -- ...фантастика...
Бригада специальная дежурила -- на аварийные случаи выезжала за органами.
Мест было мало, конечно, но пока Олимпийское эмбарго не ввели, кое-как 40 -- 60 человек спасали.
...а потом эмбарго наступило -- и я из операционной, в морг переместился -- заодно собирал на институтской помойке использованные одноразовые цацки, которые наши сестрички "дезинфицировали" кипячением... ...или в автоклаве, пока сера в баночке не расплавится...
-- понятно, шо Боткин в гробу переворачивался...
Пациенты сами из себя шунты выдёргивали и помирали от потери крови...
То был капэць!
Хотел в мединститут поступать -- расхотел.
Злочинність подолано!!!
Один, мент, прикладає всі сили, щоб знищити міжнародну підтримку України.
Другий, зам першого мента, в медицину рило суне.
А скільки українців не отримали шанс на нормальне життя через нестачу грошей на банальну операцію не хоче антоша повідомити? Купа людей не може дозволити собі операцію при прободній язві, онкозахворювані, хіміотерапію, ефективні антибіотики. Про це в ЗМІ ніхто не повідомляє. Як немає грошей - здихай!
Невже хтось вірить, що оцей галас про донорство викликаний турботою про хворих? Ну для годиться парочці щасливчиків щось пересадять.
Промисловість приватизували, землю приватизували, лишилося українців на органи пустити. Десь промайнуло, що людський організм по запчастинам коштує пару-трійко десятків мільйонів баксів. Непоганий бізнес. А тут ще скільки "добра" пропадає на війні.
Трансплатологія це витончений канібалізм. Ну а що, люди щоб не вмерти з голоду жеруть слабших людей. Чим це краще?
Ви впевнені, що в нашій країні, при головному поліцаю мафіозо авакову, нікому не приглянеться орган вашої дитини? Я ні.
Это с пересаженным органом? Жестокое у вас сердце.
Я ещё когда видео с этой жирным лизоблюдом увидел - понял шо сейчас начнётся волна пафосного пиара! Этот кабан жопу с кресла просто так не подымет...