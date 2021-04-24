Сегодня ночью трое украинцев получили шанс на нормальную жизнь благодаря донорству органов, - Антон Геращенко. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, пока Украина спала, врачи трансплантологи из ОХМАТДЕТа, Центра хирургии имени Шалимова и 5 городской больницы города Запорожья вместе с летчиками Национальной гвардии совершили скромный гражданский подвиг - подарили шанс на нормальную жизнь трем украинцам.

Об этом замминистра МВД Антон Геращенко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Так вчера днем в Запорожье стало известно о внезапной гибели 42 летней женщины наступившей в результате обширного инсульта. Ее муж дал согласие подарить шанс на нормальную жизнь другим украинцам. Так как время в таких случая идет на считанные часы, координатор трансплантаций МОЗ Дмитрий Коваль набрал меня и попросил помочь с самолетом для срочной переброски двух бригад врачей трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно. Министр МВД Арсен Аваков и Глава НГУ Николай Балан немедленно согласовали вылет АН-26 Национальной Гвардии. Менее чем за час борт был заправлен и готов к вылету в Запорожье", - рассказал Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члены Совета церквей на рабочей встрече с представителями Минздрава договорились о популяризации донорства

Он сообщил, что согласно плану трансплантации у безвременно погибшего от обширного инсульта донора были взяты две почки и печень.

Одна почка была пересажена на месте в 5 городской больнице города Запорожья, который заслуженно может считаться вторым после Киева центром трансплантации в Украине. Вторая почка предназначалась для 11 летнего Богданчика, который уже более двух лет жил в клинике ОХМАТДЕТ, привязанный к аппарату "искусственная почка" не зная радостей детства.

Также смотрите: Вертолет ГСЧС доставил в Институт сердца пациента после трансплантации в Запорожье, - Геращенко. ВИДЕО

"Это вторая трансплантация почки ребенку от умершего донора. Ранее трансплантации детям в Украине делались только от их родных, но это было возможно не всегда из за биологической несовместимости. Донорская печень сегодня же была пересажана хирургами трансплантологами пациенту, который без такой пересадки скончался бы в течении нескольких месяцев. Эта операция была проведена в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

Таким образом благодаря мужественной гражданской позиции родных безвременно ушедшей от нас 42 летней женщины - трое украинцев получили шанс на нормальную жизнь.

Благодарю всех врачей - анестезиологов, хирургов-трансплантологов, медсестер, летчиков НГУ, патрульных полицейских и журналиста Ирину Заславец за Вашу работу на благо жизни и здоровья Украинцев! И приношу самые теплые слова сочувствия и благодарности родным 42 летней женщины донора, которая покинув этот мир дала шанс на достойную жизнь - троим украинцам", - написал Геращенко.

Также смотрите: Степанов согласился стать потенциальным донором мозга. ФОТО

Он также сообщил, что в ОХМАТДЕТе на аппаратах искусственная почка на сегодняшний день остается еще 29 детей, которым нельзя пересадить почку от их родных. Об этих детях можно узнать по ссылке.

"Мы все очень рассчитываем на как можно более быстрый запуск вкладки в электронном сервисе "Дія", чтоб каждый совершенолетний Украинец мог легко и быстро (за несколько минут) дать согласие на прижизненное донорство и тогда, благодаря теории вероятности и печальной статистике несчастных случаев эти дети найдут своих "Ангелов". Команда Михаила Федорова делает для этого все возможное", - резюмировал Геращенко.



На фото: 11 летний Богдан сегодня утром в ожидании окончательного принятия решения о пересадке почки.

Также читайте: В "Охматдете" впервые провели трансплантацию почки , - замминистра здравоохранения Иващенко