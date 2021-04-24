Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ на востоке Украины.

Об этом говорится в публикации на facebook-странице Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Пытаясь дискредитировать в глазах мирового сообщества и местного населения правительство Украины, наемники страны-агрессора прибегают к регулярным обстрелам позиций украинских военных.

Наряду с этим, в последнее время, пренебрегая требованиями международного гуманитарного права, оккупанты прибегают к обстрелам населенных пунктов. Очередной такой случай имел место 22 апреля в 22:40, когда во двор гражданки Ольги Старовойтовой в поселке Дружба, на окраине Торецка прилетели со стороны Горловки две ракеты от противотанкового комплекса оккупантов.

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Офицеры украинской стороны СЦКК оперативно верифицировали обстрел. О факте нарушения проинформирован СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Однако разрушены забор и окна жилого помещения.

"По факту обстрела органом досудебного расследования зарегистрировано уголовное производство.

Украинская сторона СЦКК информирует, что после стягивания к границам Украины значительного количества вооружения и военной техники РФ, возросла интенсивность и разнообразие вооружения, которое применяют вооруженные формирования РФ в ОРДЛО для дестабилизации обстановки в регионе, а действия вооруженных формирований носят все более наглый характер.

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Несмотря на это, все факты преступлений оккупантов против человечности будут зафиксированы и верифицированы, а их инициаторов ждет неминуемое наказание.

Украинская сторона СЦКК в который раз подчеркивает, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках трехсторонней контактной группы", - отмечают в сообщении.









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