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Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ на востоке Украины.

Об этом говорится в публикации на facebook-странице Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Пытаясь дискредитировать в глазах мирового сообщества и местного населения правительство Украины, наемники страны-агрессора прибегают к регулярным обстрелам позиций украинских военных.

Наряду с этим, в последнее время, пренебрегая требованиями международного гуманитарного права, оккупанты прибегают к обстрелам населенных пунктов. Очередной такой случай имел место 22 апреля в 22:40, когда во двор гражданки Ольги Старовойтовой в поселке Дружба, на окраине Торецка прилетели со стороны Горловки две ракеты от противотанкового комплекса оккупантов.

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Офицеры украинской стороны СЦКК оперативно верифицировали обстрел. О факте нарушения проинформирован СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Однако разрушены забор и окна жилого помещения.

"По факту обстрела органом досудебного расследования зарегистрировано уголовное производство.

Украинская сторона СЦКК информирует, что после стягивания к границам Украины значительного количества вооружения и военной техники РФ, возросла интенсивность и разнообразие вооружения, которое применяют вооруженные формирования РФ в ОРДЛО для дестабилизации обстановки в регионе, а действия вооруженных формирований носят все более наглый характер.

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Несмотря на это, все факты преступлений оккупантов против человечности будут зафиксированы и верифицированы, а их инициаторов ждет неминуемое наказание.

Украинская сторона СЦКК в который раз подчеркивает, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках трехсторонней контактной группы", - отмечают в сообщении.

Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК 01
Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК 02
Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК 03
Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК 04

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Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК 05
Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК 06
Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК 07

Автор: 

обстрел (28254) СЦКК (725) Торецк (511) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
вы от серьезно сейчас? - там на кацапии одни *****, других нет..
или вы ожидаете после ***** миротворца с обостренным чувством спаведливости?
ожидайте конечно...
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24.04.2021 23:09 Ответить
+2
бабушкин шифер наверно представлял явную угрозу для путинских обконченцефф
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24.04.2021 22:45 Ответить
+2
Надо поступать как Израиль, но тихо, без шума и пыли...
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24.04.2021 22:48 Ответить
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бабушкин шифер наверно представлял явную угрозу для путинских обконченцефф
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24.04.2021 22:45 Ответить
бабушкин шифер , то мабуть для обдроченцев ху..йня . От если по храмам на пасху вдарить , - ото будет круто , - наверно уже и московские журнашлюхи по-местам готовы .
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24.04.2021 23:10 Ответить
ОБСЄ повинно лобіювати в ООН введення миротворців в ОРДЛО,а не бути просто статистами.
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24.04.2021 22:46 Ответить
Надо поступать как Израиль, но тихо, без шума и пыли...
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24.04.2021 22:48 Ответить
правильно, известие в СМИ , о том, что мавзолейные обконченцы кого то обстреляли, убили или ранили должно лететь быстрее чем наши снаряды после этого .тчк
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24.04.2021 23:00 Ответить
какой многозначительный заголовок:
"Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК ".
тут без комментариев...
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24.04.2021 23:01 Ответить
Рано или не рано пуйло здохнет ..и не удевлюсь если Германия Франция винки отправит благодетелю
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24.04.2021 23:02 Ответить
вы от серьезно сейчас? - там на кацапии одни *****, других нет..
или вы ожидаете после ***** миротворца с обостренным чувством спаведливости?
ожидайте конечно...
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24.04.2021 23:09 Ответить
А как же! Вон. Навальный, например
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25.04.2021 01:38 Ответить
пока тараканы одной масти жрут друг друга? - Украине передышка...
использовать бы ее с пользой, но не при слуговне ето точно...
им дела нет до Украины.
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25.04.2021 01:46 Ответить
та я пошутил.
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25.04.2021 01:59 Ответить
видимо теряю чувство юмора
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25.04.2021 02:05 Ответить
Да сейчас такое время, что сначала думаешь "вот это он искромётно простебался", а потом присматриваешься - а то оказывается всё серьёзно было. Я до самого оглашения результатов второго тура думал, что это всё какая-то шутка...
Так что всё нормально.
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25.04.2021 12:53 Ответить
Дави клопа, пока он твоей крови не напился.

Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4600
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25.04.2021 00:10 Ответить
Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 5179
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25.04.2021 09:35 Ответить
Домбасяни позвали до себе рускій мір.
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24.04.2021 23:18 Ответить
вся эта ситуация напоминает мне очень оригинальную поговорку..
А НА КОЙ корове баян с музыкой- если она УЖЕ забрела на минное поле...
вот население ОРЛДО напоминает ту корову которая забрела на минное поле и вряд ли выйдет с него живой и на кой ляд корове баян с музыкой..???? вот и тут баян с музыков пытаются изобразить русские умыротворцы защитники русскаго мыру а корова это оставшееся и проживающее население оРЛДО.... а минное поле по сути вся территория ОРЛДО....
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24.04.2021 23:43 Ответить
цікава в Цензора подача: війна подана буденно, натомість стаття про недопуск в Україну кацапа суворова виділена жирним, таке.
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25.04.2021 00:02 Ответить
 
 