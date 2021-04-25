Двое граждан Ирана задержаны в аэропорту "Борисполь" с чужими французскими паспортами. ФОТОрепортаж
При оформлении авиарейса "Минск-Киев", при проверке документов у лиц, находившихся в зале "Прилет" международного аэропорта "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили мужчину и женщину, которые предъявили чужие паспорта граждан Франции на 10 и на 3 года младше себя.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Впоследствии выяснилось, что иностранцы имели с собой и свои настоящие документы граждан Ирана. 36-летняя женщина предоставила пограничникам чужой заграничный паспорт, выданный на имя почти на 10 лет моложе себя гражданки Франции. А 32-летний мужчина - загранпаспорт 29-летнего гражданина Франции. Кроме того, у иностранцев также были поддельные ID-карты граждан Франции, на которых были уже их фото.
Впоследствии правоохранители выяснили, что мужчина и женщина следовали трансферным маршруту "Минск-Киев-Ереван" по своим действительными загранпаспортами. Однако, вместо Еревана, они планировали попасть в Амстердам уже по чужим документам. У обоих были билеты на рейс "Киев-Амстердам".
Иностранцы рассказали пограничникам, что чужие паспорта граждан Франции, а также поддельные французские ID-карты они приобрели в Стамбуле, отдав каждый по 10 000 долларов США.
Поддельные и чужие паспорта пограничники изъяли, гражданам Ирана на три года запретили въезд на территорию Украины. Кроме того, вместо Нидерландов, они вернутся туда, откуда приехали.
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25 апреля 2021 Присоединиться к России хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков.
«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье, Херсоне также на голосовании за воссоединение будет абсолютное большинство, если у них будет возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Надо дать им возможность свободно проголосовать - это наша главная историческая задача», - цитирует Маркова «Политнавигатор».
По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации пророссийской Украины. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе. И мы его выбьем!», - добавил эксперт.
Речь идет о создании Независимой республики Новороссия со столицей в Харькове или в Одессе.
зы.. вот сейчас заодно предварительно и проголосуем
Это сообщение отредактировал LIV
що воно може взагалi розумного думати?