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Двое граждан Ирана задержаны в аэропорту "Борисполь" с чужими французскими паспортами. ФОТОрепортаж

При оформлении авиарейса "Минск-Киев", при проверке документов у лиц, находившихся в зале "Прилет" международного аэропорта "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили мужчину и женщину, которые предъявили чужие паспорта граждан Франции на 10 и на 3 года младше себя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. 

Впоследствии выяснилось, что иностранцы имели с собой и свои настоящие документы граждан Ирана. 36-летняя женщина предоставила пограничникам чужой заграничный паспорт, выданный на имя почти на 10 лет моложе себя гражданки Франции. А 32-летний мужчина - загранпаспорт 29-летнего гражданина Франции. Кроме того, у иностранцев также были поддельные ID-карты граждан Франции, на которых были уже их фото.

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Впоследствии правоохранители выяснили, что мужчина и женщина следовали трансферным маршруту "Минск-Киев-Ереван" по своим действительными загранпаспортами. Однако, вместо Еревана, они планировали попасть в Амстердам уже по чужим документам. У обоих были билеты на рейс "Киев-Амстердам".

Иностранцы рассказали пограничникам, что чужие паспорта граждан Франции, а также поддельные французские ID-карты они приобрели в Стамбуле, отдав каждый по 10 000 долларов США.

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Поддельные и чужие паспорта пограничники изъяли, гражданам Ирана на три года запретили въезд на территорию Украины. Кроме того, вместо Нидерландов, они вернутся туда, откуда приехали.

Двое граждан Ирана задержаны в аэропорту Борисполь с чужими французскими паспортами 01
Двое граждан Ирана задержаны в аэропорту Борисполь с чужими французскими паспортами 02
Двое граждан Ирана задержаны в аэропорту Борисполь с чужими французскими паспортами 03

аэропорт (1512) Борисполь (770) Госпогранслужба (6649) задержание (6692) Иран (2053) паспорт (1183)


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Топ комментарии
+3
Нехай у таракана потилиця чухається як вони від ***** залетіли (а вони 100 пудово з мордору попали) в Мінськ
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25.04.2021 14:07 Ответить
+3
А лубянские загранпаспорта оставлены в Иране, многоходовочки многомаха. Знакомо.
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25.04.2021 16:19 Ответить
+2
****** совсем чуство самосохранения потеряли
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25.04.2021 17:06 Ответить
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може то було "тайний покупець"?
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25.04.2021 14:04 Ответить
Нехай у таракана потилиця чухається як вони від ***** залетіли (а вони 100 пудово з мордору попали) в Мінськ
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25.04.2021 14:07 Ответить
А лубянские загранпаспорта оставлены в Иране, многоходовочки многомаха. Знакомо.
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25.04.2021 16:19 Ответить
цитата с говносайта слопатоедов:
25 апреля 2021 Присоединиться к России хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков.
«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье, Херсоне также на голосовании за воссоединение будет абсолютное большинство, если у них будет возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Надо дать им возможность свободно проголосовать - это наша главная историческая задача», - цитирует Маркова «Политнавигатор».

По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации пророссийской Украины. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе. И мы его выбьем!», - добавил эксперт.

Речь идет о создании Независимой республики Новороссия со столицей в Харькове или в Одессе.

зы.. вот сейчас заодно предварительно и проголосуем

Это сообщение отредактировал LIV Двох громадян Ірану затримали в аеропорту "Бориспіль" із чужими французькими паспортами - Цензор.НЕТ 6500
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25.04.2021 17:04 Ответить
сiрОжа марков - це добре вiдомий алконавт з давно пропитими мiзками...воно реально тупе.
що воно може взагалi розумного думати?




Двох громадян Ірану затримали в аеропорту "Бориспіль" із чужими французькими паспортами - Цензор.НЕТ 1018
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26.04.2021 15:06 Ответить
ну так тупин не сам озвучивает и проводит свои намерения,а через гоаорящие черепа- ******(жириновского),полоумного(песково),ну и синего (маркова)...
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26.04.2021 21:10 Ответить
Двох громадян Ірану затримали в аеропорту "Бориспіль" із чужими французькими паспортами - Цензор.НЕТ 7798
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25.04.2021 17:05 Ответить
****** совсем чуство самосохранения потеряли
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25.04.2021 17:06 Ответить
Летели тупо по предъявлению чужих паспортов?
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25.04.2021 22:43 Ответить
 
 