Двое граждан Ирана задержаны в аэропорту "Борисполь" с чужими французскими паспортами. ФОТОрепортаж

При оформлении авиарейса "Минск-Киев", при проверке документов у лиц, находившихся в зале "Прилет" международного аэропорта "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили мужчину и женщину, которые предъявили чужие паспорта граждан Франции на 10 и на 3 года младше себя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Впоследствии выяснилось, что иностранцы имели с собой и свои настоящие документы граждан Ирана. 36-летняя женщина предоставила пограничникам чужой заграничный паспорт, выданный на имя почти на 10 лет моложе себя гражданки Франции. А 32-летний мужчина - загранпаспорт 29-летнего гражданина Франции. Кроме того, у иностранцев также были поддельные ID-карты граждан Франции, на которых были уже их фото.

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Впоследствии правоохранители выяснили, что мужчина и женщина следовали трансферным маршруту "Минск-Киев-Ереван" по своим действительными загранпаспортами. Однако, вместо Еревана, они планировали попасть в Амстердам уже по чужим документам. У обоих были билеты на рейс "Киев-Амстердам".

Иностранцы рассказали пограничникам, что чужие паспорта граждан Франции, а также поддельные французские ID-карты они приобрели в Стамбуле, отдав каждый по 10 000 долларов США.

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Поддельные и чужие паспорта пограничники изъяли, гражданам Ирана на три года запретили въезд на территорию Украины. Кроме того, вместо Нидерландов, они вернутся туда, откуда приехали.





