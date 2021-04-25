На Виннитчине лоб в лоб столкнулись грузовики Mercedes и DAF - водители погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате столкновения грузовых автомобилей в Немировском районе Винницкой области погибли оба водителя, один пострадавший госпитализирован.
Об этом сообщает полиция области, передает Укринформ.
По данным правоохранителей, 25 апреля около 00.30 ч на автодороге Немиров-Гайсин вблизи села Зарудинцы произошло лобовое столкновение грузовых автомобилей Mercedes и DAF, который выехал на полосу встречного движения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Mercedes, житель Черновицкой области, и водитель DAF из Одесской области. Также травмировался пассажир Mercedes", - отметили в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии.
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Фура-винуватець летіла із великою швидкістю по зустрічній, вліпилась в зустрічну з такою силою, що розмазала її і викинула з дороги, і, напевно, вже з мертвим водієм, вилетіла сама.
На всякий случай, путин хло. Крым - Украина.
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(і для інформації - зазвичай паузу тричі на тиждень скорочують до 9 годин. Якщо машина "заробляє" гроші).
это о комментариях на цензоре? так уже устарела информация, здесь в комментах уже установили все обстоятельства и причины, дело закрыто.