На Виннитчине лоб в лоб столкнулись грузовики Mercedes и DAF - водители погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате столкновения грузовых автомобилей в Немировском районе Винницкой области погибли оба водителя, один пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщает полиция области, передает Укринформ.

По данным правоохранителей, 25 апреля около 00.30 ч на автодороге Немиров-Гайсин вблизи села Зарудинцы произошло лобовое столкновение грузовых автомобилей Mercedes и DAF, который выехал на полосу встречного движения.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Mercedes, житель Черновицкой области, и водитель DAF из Одесской области. Также травмировался пассажир Mercedes", - отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии.