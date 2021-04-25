Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ходе проверки правоохранители выявили нарушения в развлекательных заведениях, которые несмотря на запрет в рамках усиления противоэпидемических мероприятий, принимали посетителей. На руководителей субъектов хозяйствования и гостей полицейские составили административные материалы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
С 5 апреля правоохранители усилили контроль за соблюдением правил карантина. С целью проверки карантинных ограничений, работники полиции Киева постоянно проводят мониторинг субъектов хозяйствования по соблюдению противоэпидемических мероприятий физическими и юридическими лицами.
"Так, в течение суток полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований. Среди субъектов хозяйственной деятельности такие развлекательные заведения как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", работали несмотря на запрет и принимали гостей. Полицейские прекратили работу заведений, зафиксировали факты нарушения карантинных требований и составили административные материалы на руководителей и посетителей. За невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, на посетителей - 81 постановление. Всего за сутки было составлено 34 протокола и 209 постановлений", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
В информации полицейских отмечается, что основная задача правоохранителей - превентивная профилактически разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения карантина. В случае, если граждане отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, тем самым подвергая себя и окружающих опасности, сотрудники киевской полиции притягивают их к ответственности.
Также в НПУ отметили: "Призываем граждан не нарушать карантинные требования, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности".
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Погодка шепчет про лето.
Торговые точки работают только на внешний вынос -- народ, перед тем, как стать в очередь, масочки надевает...
...есть уже и загорающие, особенно мёдхены -- приятно посмотреть на тылы и фланги.... *)
...и ни одного полицая не встретил!
Не то, что в прошлом году, когда, аж конная полиция беспорядок соблюдала, парочки дробила на единички, дистанцию между гражданами блюла... -- ...жуть была!
Щас нормально... -- мне уже с пароходика предложения присылают на заплывы по Средиземке... -- жесть налаживается...*)
он проштрафился - вы платите, он с бандой жрёт-бухает во время карантина - и вы платите, он салютует на тысячи баксов резиновой бабе и такой же Зеле во время запрета салютов - и вы снова платите...
73%ные "президенты", вы все теперь Коли Катлеты..