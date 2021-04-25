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Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе проверки правоохранители выявили нарушения в развлекательных заведениях, которые несмотря на запрет в рамках усиления противоэпидемических мероприятий, принимали посетителей. На руководителей субъектов хозяйствования и гостей полицейские составили административные материалы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. 

С 5 апреля правоохранители усилили контроль за соблюдением правил карантина. С целью проверки карантинных ограничений, работники полиции Киева постоянно проводят мониторинг субъектов хозяйствования по соблюдению противоэпидемических мероприятий физическими и юридическими лицами.

"Так, в течение суток полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований. Среди субъектов хозяйственной деятельности такие развлекательные заведения как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", работали несмотря на запрет и принимали гостей. Полицейские прекратили работу заведений, зафиксировали факты нарушения карантинных требований и составили административные материалы на руководителей и посетителей. За невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, на посетителей - 81 постановление. Всего за сутки было составлено 34 протокола и 209 постановлений", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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В информации полицейских отмечается, что основная задача правоохранителей - превентивная профилактически разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения карантина. В случае, если граждане отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, тем самым подвергая себя и окружающих опасности, сотрудники киевской полиции притягивают их к ответственности.

Также в НПУ отметили: "Призываем граждан не нарушать карантинные требования, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности".

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Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко 01
Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко 02
Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко 03

карантин (16729) Киев (25800) рестораны (279) Крищенко Андрей (372) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Как там слуга народа Коля Оболонский? Полиция на днюхе его жены тоже кутила?
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25.04.2021 15:23 Ответить
+4
Сторожові собаки,на господарів не брешут !!)))
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25.04.2021 15:32 Ответить
+3
я против корабельных сосен не имею ничего против. им Бог подарил кормилицу, пусть юзают коли чо
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25.04.2021 16:00 Ответить
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Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5291
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25.04.2021 15:22 Ответить
А де це такі файні будівлі в стилі середньовічного Барокко? Львів? бо я з столичного регіону і у нас такого нема... У Львоі бував, по справах і було не до екскурсій
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25.04.2021 15:34 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D1%96_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8 Церква святих Ольги і Єлизавети
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25.04.2021 15:38 Ответить
Как там слуга народа Коля Оболонский? Полиция на днюхе его жены тоже кутила?
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25.04.2021 15:23 Ответить
а вот тебе
Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко - Цензор.НЕТ 698
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25.04.2021 15:32 Ответить
Сторожові собаки,на господарів не брешут !!)))
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25.04.2021 15:32 Ответить
А чем хуже они Коли катлеты??Влетели бы к тому ****** Коляне,мордой в пол всех и штрафы всем участникам шабаша,другим бы была наука.Как всегда наказывают заведения без крыши депутатскомусорской
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25.04.2021 15:34 Ответить
Бандюков ловите, а не хернёй занимаетесь.
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25.04.2021 15:35 Ответить
ОГо сколько корабельных сосен на квадратный метр мммм
Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3019
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25.04.2021 15:35 Ответить
"Утро в сосновом лесу" Шішкін !!!)))
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25.04.2021 15:41 Ответить
єті рібята
Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6163
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25.04.2021 15:55 Ответить
ну ім бия мабуть провєл би там лікбєз як треба родіну кохать
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25.04.2021 15:56 Ответить
Теперь преступники? Полиция, которая крышует ОПГ преступность, насилует в отделениях - сами себя дауны ловите
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25.04.2021 15:57 Ответить
я против корабельных сосен не имею ничего против. им Бог подарил кормилицу, пусть юзают коли чо
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25.04.2021 16:00 Ответить
красавчик) на то они и сосны, что бы использовать всю силу эрекции в личных целях
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25.04.2021 17:48 Ответить
Этих составителей надо п*дить всю жизнь качественно и периодически
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25.04.2021 15:37 Ответить
Токо шо, через центр Нюрнберга покатался, выехал за крепостную стену -- в поля и дали... -- карантин проверял...
Погодка шепчет про лето.

Торговые точки работают только на внешний вынос -- народ, перед тем, как стать в очередь, масочки надевает...

...есть уже и загорающие, особенно мёдхены -- приятно посмотреть на тылы и фланги.... *)

...и ни одного полицая не встретил!
Не то, что в прошлом году, когда, аж конная полиция беспорядок соблюдала, парочки дробила на единички, дистанцию между гражданами блюла... -- ...жуть была!
Щас нормально... -- мне уже с пароходика предложения присылают на заплывы по Средиземке... -- жесть налаживается...*)
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25.04.2021 15:49 Ответить
вы не смотрите, что он депутат, сделайте это вместе со "слугой народа":
он проштрафился - вы платите, он с бандой жрёт-бухает во время карантина - и вы платите, он салютует на тысячи баксов резиновой бабе и такой же Зеле во время запрета салютов - и вы снова платите...
73%ные "президенты", вы все теперь Коли Катлеты..
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25.04.2021 16:24 Ответить
Можно ли отстрелять полицейских, которые существование угрожают жизни граждан?
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25.04.2021 18:45 Ответить
 
 