Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе проверки правоохранители выявили нарушения в развлекательных заведениях, которые несмотря на запрет в рамках усиления противоэпидемических мероприятий, принимали посетителей. На руководителей субъектов хозяйствования и гостей полицейские составили административные материалы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

С 5 апреля правоохранители усилили контроль за соблюдением правил карантина. С целью проверки карантинных ограничений, работники полиции Киева постоянно проводят мониторинг субъектов хозяйствования по соблюдению противоэпидемических мероприятий физическими и юридическими лицами.

"Так, в течение суток полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований. Среди субъектов хозяйственной деятельности такие развлекательные заведения как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", работали несмотря на запрет и принимали гостей. Полицейские прекратили работу заведений, зафиксировали факты нарушения карантинных требований и составили административные материалы на руководителей и посетителей. За невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, на посетителей - 81 постановление. Всего за сутки было составлено 34 протокола и 209 постановлений", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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В информации полицейских отмечается, что основная задача правоохранителей - превентивная профилактически разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения карантина. В случае, если граждане отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, тем самым подвергая себя и окружающих опасности, сотрудники киевской полиции притягивают их к ответственности.

Также в НПУ отметили: "Призываем граждан не нарушать карантинные требования, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности".

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