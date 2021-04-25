На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 25 апреля, в селе Годомичи Маневицкого района Волынской области состоялась церемония прощания с Александром Луциком, 1982 года рождения, солдатом, оператором-разведчиком противотанкового артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Об этом говорится на официальной фейсбук-странице 10-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.
"На щите ...
Прощай, брат ..... Печально и трудно прощаться навсегда с побратимами. Александр Луцик. Навеки в списках Эдельвейсов. Легких облаков тебе, брат ....
Земля пухом", - сказано в сообщении.
Александр Луцик родился 18 мая 1982 года. Окончил профессиональное училище в поселке городского типа Маневичи, получил спецальнисть столяра. Работал строителем в Польше. В октябре 2019 был призван по контракту в ряды ВСУ.
Воин погиб 22 апреля в 11:30 в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
У него остались брат и сестра.
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Співчуття його рідним та побратимам. Вічная пам'ять..............
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Спочивай з миром, синку....