На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 25 апреля, в селе Годомичи Маневицкого района Волынской области состоялась церемония прощания с Александром Луциком, 1982 года рождения, солдатом, оператором-разведчиком противотанкового артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице 10-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"На щите ...

Прощай, брат ..... Печально и трудно прощаться навсегда с побратимами. Александр Луцик. Навеки в списках Эдельвейсов. Легких облаков тебе, брат ....

Земля пухом", - сказано в сообщении.

Александр Луцик родился 18 мая 1982 года. Окончил профессиональное училище в поселке городского типа Маневичи, получил спецальнисть столяра. Работал строителем в Польше. В октябре 2019 был призван по контракту в ряды ВСУ.

Воин погиб 22 апреля в 11:30 в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ противотанковой управляемой ракетой.

У него остались брат и сестра.













