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На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 25 апреля, в селе Годомичи Маневицкого района Волынской области состоялась церемония прощания с Александром Луциком, 1982 года рождения, солдатом, оператором-разведчиком противотанкового артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице 10-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"На щите ...
Прощай, брат ..... Печально и трудно прощаться навсегда с побратимами. Александр Луцик. Навеки в списках Эдельвейсов. Легких облаков тебе, брат ....
Земля пухом", - сказано в сообщении.

Александр Луцик родился 18 мая 1982 года. Окончил профессиональное училище в поселке городского типа Маневичи, получил спецальнисть столяра. Работал строителем в Польше. В октябре 2019 был призван по контракту в ряды ВСУ.

Воин погиб 22 апреля в 11:30 в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ противотанковой управляемой ракетой.

У него остались брат и сестра.

На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком 01
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком 02
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком 03
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком 04
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком 05
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком 06
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком 07

Автор: 

похороны (1536) потери (4468) Ян Осока (1501) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+29
Царство небесне. Мир та спокій душі..
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25.04.2021 15:50 Ответить
+29
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком - Цензор.НЕТ 9840

Царство Небесне...
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25.04.2021 15:55 Ответить
+24
Вічна пам'ять та вічна слава Олександрові!
Співчуття його рідним та побратимам. Вічная пам'ять..............
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком - Цензор.НЕТ 4240
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25.04.2021 16:09 Ответить
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25.04.2021 15:49 Ответить
Царство небесне. Мир та спокій душі..
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25.04.2021 15:50 Ответить
Не потрібно писати речі визначені релігією москальського сатанату! Ніколи не буде мир та спокій душі, поки вбивця не покараний! І царства небесного також не буде. Нічого не буде для душі! В середині болить в живих, в померлих--- вже нічого не болить.
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25.04.2021 18:31 Ответить
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком - Цензор.НЕТ 9840

Царство Небесне...
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25.04.2021 15:55 Ответить
Біль і сум...
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25.04.2021 15:55 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком - Цензор.НЕТ 3513
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25.04.2021 16:04 Ответить
Вічна пам'ять та вічна слава Олександрові!
Співчуття його рідним та побратимам. Вічная пам'ять..............
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком - Цензор.НЕТ 4240
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25.04.2021 16:09 Ответить
Люди гибнут, собака лает, караван идёт...
Героям Слава!
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25.04.2021 16:13 Ответить
Земля пухом. Герои не умирают! Позор тем кто выбрал таких правителей с их "перемирием"!
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25.04.2021 16:22 Ответить
RIP
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25.04.2021 16:55 Ответить
Схиляю голову...Герої не вмирають. Вічна пам'ять, царство небесне.
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25.04.2021 17:34 Ответить
Герої не вмирають
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25.04.2021 18:28 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Спочивай з миром, синку....
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком - Цензор.НЕТ 6239
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25.04.2021 18:51 Ответить
Вічна пам'ять Воїну...Але питання до родини: навіщо ви покликали відспівувти свого слваного родича гундяївського попа? Фактично вбивця Героя махав над ним кадилом..Сумно
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25.04.2021 19:42 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!! А НАШИМ ВОЇНАМ ЗАБОРОНЕНО " відповідати на провокації " . ТО Б ТО ЇХ ВІДСТРІЛЮЮТЬ , ЯК В ТИРІ.
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25.04.2021 19:57 Ответить
 
 