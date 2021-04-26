Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста-киевлянина, пропавшего еще 13 февраля, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Спасатели 25 апреля продолжили поиск киевского туриста, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области в Facebook.
Как сообщается в воскресенье вечером, поисковыми группами обследованы склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура.
"Несмотря на то, что снежный покров в горной местности сошел спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист… К сожалению, пропавший гражданин не найден", – констатировали в ГСЧС.
Отмечается, что наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники среди которых вездеход Богун. Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева. Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.
Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).
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