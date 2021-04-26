Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста-киевлянина, пропавшего еще 13 февраля, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели 25 апреля продолжили поиск киевского туриста, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области в Facebook.

Как сообщается в воскресенье вечером, поисковыми группами обследованы склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура.

"Несмотря на то, что снежный покров в горной местности сошел спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист… К сожалению, пропавший гражданин не найден", – констатировали в ГСЧС.

Отмечается, что наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники среди которых вездеход Богун. Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева. Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.

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Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).













Фото: ГСЧС/Facebook