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Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста-киевлянина, пропавшего еще 13 февраля, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели 25 апреля продолжили поиск киевского туриста, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области в Facebook.

Как сообщается в воскресенье вечером, поисковыми группами обследованы склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура.

"Несмотря на то, что снежный покров в горной местности сошел спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист… К сожалению, пропавший гражданин не найден", – констатировали в ГСЧС.

Отмечается, что наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники среди которых вездеход Богун. Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева. Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.

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Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).

Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста-киевлянина, пропавшего еще 13 февраля, - ГСЧС 01
Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста-киевлянина, пропавшего еще 13 февраля, - ГСЧС 02
Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста-киевлянина, пропавшего еще 13 февраля, - ГСЧС 03
Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста-киевлянина, пропавшего еще 13 февраля, - ГСЧС 04
Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста-киевлянина, пропавшего еще 13 февраля, - ГСЧС 05
Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста-киевлянина, пропавшего еще 13 февраля, - ГСЧС 06
Фото: ГСЧС/Facebook

Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста-киевлянина, пропавшего еще 13 февраля, - ГСЧС 07

Карпаты (305) туризм (1543) ГСЧС (4965)


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Топ комментарии
+2
Медведь уже сожрал
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26.04.2021 10:09
+1
Хіба-що турист сидить вдома і навіть не знає, що його шукають.
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26.04.2021 08:33
+1
ото й цікаво, що за шишка той "турист", що за нього обіцяна винагорода "за мертвого, як за живого"?..
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26.04.2021 11:04
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Правила форума Совет форумчан
Шанси знайти живим невеликі. Не дивлячись на крутий всюдихід. Цікаво, на скільки км китайські рації Baоfeng, що на фото у рятувальників, забезпечують зв'язок у гірській місцевості.
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26.04.2021 08:00 Ответить
Шансов найти живым нет совсем....ни каких...
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26.04.2021 08:21 Ответить
Хіба-що турист сидить вдома і навіть не знає, що його шукають.
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26.04.2021 08:33 Ответить
Скільки себе пам"ятаю - в наших Карпатах завжди розшукували "заблудлих" туристів, особливо - туристок. Часто навіть чоловіки приїжджали (з Харкова, пам"ятаю, з Маріуполя...) і забирали зі скандалами жіночок додому (до сім"ї, до дітей). Місцеві гуцули неперевершені "екскурсоводи"...
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26.04.2021 08:17 Ответить
он не в Словакии уже?)
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26.04.2021 08:25 Ответить
фігасє, рятувальникам навіть шерп купили.
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26.04.2021 08:47 Ответить
Спасатели 25 апреля продолжили поиск киевского туриста, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля, другого способа что бы взять вездеход Богун и покататься не придумали.
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26.04.2021 09:31 Ответить
Медведь уже сожрал
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26.04.2021 10:09 Ответить
ото й цікаво, що за шишка той "турист", що за нього обіцяна винагорода "за мертвого, як за живого"?..
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26.04.2021 11:04 Ответить
Грибники найдут.
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26.04.2021 11:10 Ответить
 
 