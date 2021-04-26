Украину продолжает засыпать снегом посреди весны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж из разных регионов

Сегодня, 26 апреля на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области падает снег, а температура воздуха составляет -5°С. Кроме того, 26 апреля снегопады накрыли и другие регионы Украины.

Об этом говорится на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:50, 26.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха -5 ° С", - сказано в сообщении.

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Кроме того, пользователь "Фейсбука" Алексей Репик опубликовал фото заснеженного города Богуслав в Киевской области.

Снег в большом количестве выпал в Полтавской области, пишет shlyahta.com.ua.







Кроме того, снег прошел в районе трассы Канев - Мироновка - Переяслав-Хмельницкий. Засыпало снегом и некоторые районы Киевской области. Так, в Яготине, который находится в 100 км от Киева также прошли снегопады. Причем это не отдельные снежинки, а полноценный снег.

Тем временем по информации Укргидрометцентра, в Украине 26 апреля ожидается дождливая и прохладная погода.

Кратковременные дожди обещают почти по всей территории страны, без осадков только на Донбассе и в Крыму. В Запорожской и Херсонской областях осадки прогнозируют только днем. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Ночью в части западных и северных областей прогнозируют заморозки - от 1° до 3° мороза. На остальной территории страны ночью столбики термометров покажут от 1° тепла до 6° тепла, а днем воздух прогреется до 7−14° выше нуля по Цельсию.

Погода в Киеве 26 апреля будет с кратковременными дождями. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−2° мороза, а днем воздух прогреется до 8−10° выше нуля.