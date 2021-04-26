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Украину продолжает засыпать снегом посреди весны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж из разных регионов

Сегодня, 26 апреля на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области падает снег, а температура воздуха составляет -5°С. Кроме того, 26 апреля снегопады накрыли и другие регионы Украины.

Об этом говорится на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:50, 26.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха -5 ° С", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 15 см снега. ФОТО

Украину продолжает засыпать снегом посреди весны 01

Также смотрите: Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями. ФОТОрепортаж

Кроме того, пользователь "Фейсбука" Алексей Репик опубликовал фото заснеженного города Богуслав в Киевской области.

Украину продолжает засыпать снегом посреди весны 02

Снег в большом количестве выпал в Полтавской области, пишет shlyahta.com.ua

Украину продолжает засыпать снегом посреди весны 03
Украину продолжает засыпать снегом посреди весны 04
Украину продолжает засыпать снегом посреди весны 05

Кроме того, снег прошел в районе трассы Канев - Мироновка - Переяслав-Хмельницкий. Засыпало снегом и некоторые районы Киевской области. Так, в Яготине, который находится в 100 км от Киева также прошли снегопады. Причем это не отдельные снежинки, а полноценный снег.

Тем временем по информации Укргидрометцентра, в Украине 26 апреля ожидается дождливая и прохладная погода.

Кратковременные дожди обещают почти по всей территории страны, без осадков только на Донбассе и в Крыму. В Запорожской и Херсонской областях осадки прогнозируют только днем. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Ночью в части западных и северных областей прогнозируют заморозки - от 1° до 3° мороза. На остальной территории страны ночью столбики термометров покажут от 1° тепла до 6° тепла, а днем воздух прогреется до 7−14° выше нуля по Цельсию. 

Погода в Киеве 26 апреля будет с кратковременными дождями. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−2° мороза, а днем воздух прогреется до 8−10° выше нуля.

Карпаты (305) Киевская область (4128) погода (2819) снегопад (787)


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Топ комментарии
+44
Глабальнае потепления, ага
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26.04.2021 10:36
+37
Зиму перезимували, залишилось весну перезимувати.
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26.04.2021 10:46
+18
В Черкассах тоже снег валит...
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26.04.2021 10:38
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Глабальнае потепления, ага
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26.04.2021 10:36 Ответить
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26.04.2021 10:41 Ответить
короче с апрелем всё понятно, как и с мартом... давайте май!!!
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26.04.2021 15:13 Ответить
без осадков в Крыму...
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26.04.2021 15:27 Ответить
А нах там осадки
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26.04.2021 19:29 Ответить
Пусть там осадков не будет никогда.)
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26.04.2021 19:30 Ответить
В Крыму пойдёт град в виде мелкого щебня.
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27.04.2021 01:43 Ответить
Ну шоб хоть в туалете смьіть...
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26.04.2021 20:32 Ответить
Крымчанам сподручнее использовать лоток с песком.
Типа зашёл за кабинку на пляже.
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27.04.2021 01:44 Ответить

давайте сразу август, **** той весны и лета
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26.04.2021 15:48 Ответить
Химтрейлами погоду портят. Такого не может быть , чтобы в одном городе одной области снег и минус, а в другом, который рядом солнце, нет снега и в помине и плюс.
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26.04.2021 19:29 Ответить
порошенко работа
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26.04.2021 15:32 Ответить
Фільм "Післязавтра", якраз в тему.
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26.04.2021 15:44 Ответить
https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce

https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce Выпас Ватоцефалов @O1CZrj4V9J4AOce

https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce



Друг приїхав з Драгобрата. Накатався на лижах, покачався у снігу.
Снігу дуже багато. Каже, що вночі ще була хуртовина і усе ще більше замело. Мабуть сніг буде лежати до середини червня.
А в Києві зранку +3. Де ті колишні квітневі шашлики у футболках?
З "глобальним потеплінням"!
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26.04.2021 16:12 Ответить
Берегите природу! Мать вашу!
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26.04.2021 18:02 Ответить
А нічого , що півзими було тепло?
перший сніг випав під старий новий рік
так що просто трохи зсув погоди має місце бути ...
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26.04.2021 19:08 Ответить
Це все Гагарін винен
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27.04.2021 12:42 Ответить
В Черкассах тоже снег валит...
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26.04.2021 10:38 Ответить
Я на авто ще на зимовій резині їзжу.
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26.04.2021 10:48 Ответить
Судячи з твого неадекватного коменту дебіл тут ти.
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26.04.2021 15:57 Ответить
https://mobile.twitter.com/jyrnalist

https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист https://mobile.twitter.com/jyrnalist @jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist/status/1386325130377302019 22 ч

Блин, такое количество одежды я по квартире зимой не носил, сколько сейчас
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26.04.2021 15:45 Ответить
Кондиционер слабо поставить?
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26.04.2021 15:49 Ответить
кацапы, что то намутили, что бы газ свой тулить...
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26.04.2021 10:42 Ответить
Ага «пороблено» кліматична зброя
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26.04.2021 18:03 Ответить
Самая холодная весна за последних лет двадцать.
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26.04.2021 10:42 Ответить
ну так пасха поздняя
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26.04.2021 10:49 Ответить
та не - была весна холоднее...
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26.04.2021 11:08 Ответить
У 1987-му була холодна весна.
Причому не тільки в Україні, а й в Центральній Азії.
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26.04.2021 11:44 Ответить
На 9 травня 1987 р вночі йшов сніг
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26.04.2021 15:22 Ответить
В 2001 или 2002 в Полтаве 1 июня где-то с полминуты срывался мокрый снег
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26.04.2021 15:37 Ответить
"26 квітня 1986 року в Києві в районі Шулявки пішов сніг.

Це тривало хвилину або, може, дві. День був уже майже-літній, сонячний, дерева стояли в повному цвіту, і над вишнями й абрикосами, що в цю пору року щасливо затуляють білосніжними весільними букетами потворство радянського житлобуду, бриніли бджоли - тепла, басова нота в міському шумі… Я висідала з переповненого тролейбуса, і перше, що мене вразило, щойно ступила на тротуар, була зміна освітлення: над проспектом на півнеба нависала з півночі гірським кряжем грозова хмара неймовірної, небаченої в тодішню - доцифрову - добу яскравости: немов підсвітлена зсередини, і захід з-під неї горів холодним, якимось металічним блиском - наче в атмосфері іншої планети.
- Красота яка! - охнув хтось за плечем.

Пам'ятаю зачаровані обличчя перехожих, залиті химерним сяйвом, як на дискотеці. Схожі кадри, тільки ще «синюшніше» насвітлені, можна нині побачити в «Меланхолії» Ларса фон Трієра в епізоді, де герої виходять на ґанок дивитися на планету-вбивцю: задерті голови, завмерлі широкороті усмішки… І тут пішов сніг.

Він летів і зараз же танув. Пам'ятаю, як опускалися сніжинки на вилоги мого піджака, - піджак був білий, і я, сміючися з несподіванки, як і всі довкола (це ж треба: сніг серед весни! «сніг на зеленому листі», був такий український хіт 1960-х, ла-лала-лала!), ще встигла пошкодувати, що сніжинок на білому не видно: мені було двадцять п'ять років, і про сніг я знала тільки те, що він мені до лиця, - попередньої зими чоловік, у якого я була закохана, поцілував мене під снігопадом, намагаючись не обтрусити снігової опушки з мого волосся, і в ту мить я бачила себе його очима. І почувалася красунею.

А вже наступної миті завважила, що сніжинки на вилогах піджака щезли - на диво, не зоставивши по собі ані цятки вологи…

Якби мене попросили згадати всі, бачені мною на віку, випадки абсолютної, «надлюдської» краси - тої, за якою тужили романтики і яку Рільке так точно назвав «початком жаху, який ми ще годні стерпіти», - то на перше місце вийшов би не Міланський собор, не Тадж-Махал, не вид з підйомника на альпійську долину і не захід сонця над Атлантикою у вікні літака, а тих кілька хвилин радіоактивного снігу на київській площі Перемоги 26 квітня 1986 року. Ніколи, ні перед тим, ні по тому, не бачила я такого неба - і багато б дала, щоб ніколи більше не побачити. Тут пасує євангельський стих: «Страшна річ - упасти в руки Бога живого!» (Євр., 10:31). Те небо так і виглядало - наче в ньому от-от мав показатися живий Бог. Тільки ніхто ще не знав, що в ті хвилини Він примірявся, яка частина живої землі внизу має померти." Оксана Забужко "Планета Полин"
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26.04.2021 15:16 Ответить
26 квітня 1986 р. я був не у Києві, а біля ЧАЕС.
День той пам'ятаю детально.
Погода дійсно була літня - десь біля 25 градусів тепла.
День сонячний. Вітер південно-східний, між невеликим і помірним.
При таких умовах нічого зі станції до Києва не могло долетіти. При усій повазі до Оксани Забужко. 27 квітня увечері я приїхав до Києва. Ні про який сніг ніхто у Києві не говорив.
Тобто, я це сприймаю, як художнє перебільшення.
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26.04.2021 16:25 Ответить
Та прям. В 17-му Харків снігом засипало 19-20 квітня.
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26.04.2021 15:43 Ответить
Лето будет хотя и холодное, но зато малоснежное
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26.04.2021 19:30 Ответить
Зиму перезимували, залишилось весну перезимувати.
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26.04.2021 10:46 Ответить
природа смотрит, что никого "не сажают", значит "весна ещё не пришла".
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26.04.2021 15:28 Ответить
Щось я рано машину перевзув.....
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26.04.2021 15:31 Ответить
Богуслав на Київщині засипало снігом, в Карпатах - сніг і 5 градусів морозу - Цензор.НЕТ 5421
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26.04.2021 10:47 Ответить
Дякувати Коболеву, газу закачав в прошлому році на два сезони.
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26.04.2021 10:58 Ответить
Без осадков в Крыму- это гуд
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26.04.2021 11:02 Ответить
З 15 квітня в Україні успішно завершено опалювальний сезон
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26.04.2021 11:02 Ответить
ага!... а декому пощастило і 1 квітня (це не жарт)
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26.04.2021 15:55 Ответить
Суки!
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26.04.2021 11:26 Ответить
В Хмельницькому наразі +6°С снігу немає
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26.04.2021 11:37 Ответить
Яке на фіг глобальне потепління?
Богуслав на Київщині засипало снігом, в Карпатах - сніг і 5 градусів морозу - Цензор.НЕТ 7474
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26.04.2021 12:09 Ответить
#хочугретутумберг
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27.04.2021 02:11 Ответить
а малой, между прочим, уже 18 лет. так шо хоти, уже мождно
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27.04.2021 11:35 Ответить
а приданное какое ??? яжнелох.............
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27.04.2021 12:39 Ответить
Ну доволі проста річ. Зі школи. Що відбувається коли тане лід?! Правильно, він охолоджує рідину в якій знаходиться. Що відбувається далі?! Охолоджується повітря... Ця діч з похолоданням буде доти поки на полюсах ще є лід. А потім буде підтоплення і бозна що... Але так Грета не права)))
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26.04.2021 13:27 Ответить
Лід охолоджує все, що завгодно, навіть якщо не тане. Якщо до гарячого притулити холодне, то їх темперетури через деякий час зрівняються. Закон збереження енергії. Так що танення лідників тут не до чого.
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26.04.2021 15:22 Ответить
да, свежевато, картошку придеться после Пасхи садить. Вот уж весна холодрыжная
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26.04.2021 15:18 Ответить
я позавчора вперше в житті садив картоплю під періодичні легенькі снігопади на протязі дня...
киівська область...
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26.04.2021 15:23 Ответить
Быстрее вырастет.
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26.04.2021 15:25 Ответить
🥺 ППЦ.::
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26.04.2021 15:40 Ответить
В твоїх розумових здібностях ніхто й не сумнівався.
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26.04.2021 15:49 Ответить
Везет же людям!
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26.04.2021 15:27 Ответить
Кто за это возмутительное безобразие ответит?
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26.04.2021 15:28 Ответить
Цікавий факт-фанати Зеленського вирощують картоплю.
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26.04.2021 15:43 Ответить
Фанати блазня брешуть в усьому і завжди. Рибак - рибака...
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26.04.2021 15:51 Ответить
Мені цікавий сам факт добровільного фігачення на полі. В мене також є два акри але окрім стриження трави, обрізання гілочок весною на фруктових деревах і гри в бадмінтон я нічого не роблю. Хто крім фермерів в наш час вирощує картоплю?!?!?!
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26.04.2021 16:09 Ответить
Ти не повіриш, але в Україні, люди навіть добре забезпечені, вурощують картоплю та іншу городину. І це ще крім саду, звичайно. Причини у кожного свої.
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26.04.2021 16:13 Ответить
Які можуть бути причини щоб стояти раком на городі цілими днями, якщо можна курити картоплю? В чому прикол? Я в Україні ні разу на городі не був.
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26.04.2021 16:24 Ответить
Я про те, що вирощування картоплі дуже трудоємкий процес! Картоплю вирощують в промислових масштабах. Для себе можна вирощувати салати і цибулю якщо ти не фермер. Можна навіть курей тримати але картоплю?! Ну його нафіг! Треш.
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26.04.2021 16:27 Ответить
А в чім трудоємність? Ти про засоби малої механізації коли-небудь чув? І навіщо стояти раком цілими днями будь-де? Купити? Я споживаю не так багато картоплі, щоб жерти різне лайно.
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26.04.2021 16:41 Ответить
Вырастить и поддерживать газон, это треш, а картофель просто ерунда в сравнении
Выращивать картофель экономически не выгодно,
Але хай буде на всяк выпадок, а ось там я ещё бурячки посадку
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27.04.2021 08:47 Ответить
Якщо хтось в травні буде нить що жарко то буде пижжений лижами
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26.04.2021 16:00 Ответить
шок конешно не дай бог писда абрекоскам и другим..цветов сколько вчера видел...в парках и тюльпаны. .бобры и жабыутки лебеди ..ибожьЯ коровка полети на небо..магнолии..недай бог....
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26.04.2021 16:05 Ответить
Всадники Зепокалипса?
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26.04.2021 16:19 Ответить
Україну продовжує засипати снігом посеред весни - Цензор.НЕТ 4084
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26.04.2021 16:46 Ответить
Класно тим хто бульбу посадив
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26.04.2021 17:20 Ответить
Погодка как в море лодка---говорят моряки. А советские колхозники любили фразу:*Снег идёт, а мы скирдуем*. А советские горожане им подпевали:*Лёд сошёл---мы на коньках*.
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26.04.2021 19:48 Ответить
а в это время кива в туалете сосал мороженку
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27.04.2021 02:36 Ответить
Только не надо намекать, что для потепления население должно дополнительно заплатить.
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27.04.2021 02:40 Ответить
 
 