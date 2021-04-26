Количество кибератак на Украину растет: хакеры "охотятся" на органы госвласти, объекты инфраструктуры и частные фирмы, - СБУ. ИНФОГРАФИКА
Ситуационный центр кибербезопасности СБУ фиксирует рост количества кибератак, направленных на органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры и организации частного сектора Украины. Активизировались, в основном, хакерские группировки, подчиненные спецслужбам РФ.
СБУ постоянно принимает меры по поиску, выявлению и локализации указанных кибератак и киберинцидентов, а также противодействует киберугрозами в ИТС (информационно-телекоммуникационные системы). Кроме того, киберспециалисты Службы наладили взаимодействие с помощью системы обмена данными о кибератаках на базе платформы MISP-UA и других программно-аппаратных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Мы призываем украинцев быть бдительными и обо всех фактах возможных кибератак сообщать СБУ:
- [email protected] - для сообщений объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти о выявленных киберинцидентах;
- [email protected] - для сообщений о выявленных уязвимостях в информационно-телекоммуникационных системах объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти (на условиях Публичного меморандума)
- misp.gov.ua - платформа обмена индикаторами компрометации между объектами критической инфраструктуры и органами государственной власти, пользователи которых заранее подключены (при условии заключения отдельного Меморандума).
Вместе с тем, СБУ начинает активное информирование общественности, в том числе путем публикации отчетов о конкретных кибератаках и индикаторах компрометации. Эту информацию можно использовать для организации защиты компьютерных сетей и системного противодействия киберугрозам национальной безопасности государства. Также полученные данные позволят повысить уровень осведомленности технических специалистов органов государственной власти.
Так, в апреле 2021 обнаружена кибератака на ИТС органов государственной власти, с использованием документов-приманок по тематике COVID-19. Загрузка указанных файлов из сети Интернет (через почтовые сообщения, группы в мессенджерах и т.д.) и взаимодействие с ними приводили к поражению компьютеров пользователей и выгрузке рабочих файлов (с заранее заданными расширениями) на серверы злоумышленников.
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Молодець, пан Качанов! Так тримати, вперед! Справжній козак! Всі українці повинні бути такими! Стоп - "лохторат"!
Людям - роботу, зарплату, пенсію, а не нову "епоху бідності"! А "лохторат", це викачування людських грошей з бюджету! ГАНЬБА!!!