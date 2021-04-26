Кива защищает диссертацию: часть журналистов отказываются пропускать на мероприятие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива защищает свою диссертацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS.

"Сейчас Илья Кива защищает диссертацию на тему госуправления. Не обошлось без скандала. Возле здания собрались журналисты, но их отказывается запускать вовнутрь без аккредитации от пресс-службы самого нардепа. По словам журналистов, которым удалось пробраться вовнутрь, защита будет длиться около 2-3 часов и в данный момент Кива показывает слайды. Самого нардепа не видели и доступа к нему нет. К слову, тема научной работы связана с влиянием гражданского общества на правоохранительную систему", - говорится в сообщении.

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На сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины доступны автореферат, полный текст диссертации "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" Ильи Владимировича Кивы, а также два отзыва на его работу. Кива претендует на ученую степень кандидата наук по государственному управлению.