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Смерть четырех человек, тела которых нашли в заброшенном колодце на Одесчине, расследуют как несчастный случай, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тела трех мужчин и женщины обнаружили вчера, 25 апреля, в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТГ. Установлено их лица, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Одесской области.

На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о его правовую квалификацию.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В заброшенном колодце на окраине села на Одесчине нашли четыре трупа

Смерть четырех человек, тела которых нашли в заброшенном колодце на Одесчине, расследуют как несчастный случай, - полиция 01
Смерть четырех человек, тела которых нашли в заброшенном колодце на Одесчине, расследуют как несчастный случай, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Одесская область (3565) смерть (9218)


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Топ комментарии
+27
Поліція,ви серйозно? Що зовсім не хочеться розслідувати????
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26.04.2021 12:07
+11
Несчастный случай, это когда в населенном пункте один человек случайно упал в колодец и утонул, а когда посредине поля да ещё и четыре человека,то даже версия об инопланетянах смотрелась бы логичнее, чем несчастный случай
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26.04.2021 12:45
+10
Нещасний випадок????
То вони проходили повз в темну пору і просто впали ?
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26.04.2021 12:09
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Поліція,ви серйозно? Що зовсім не хочеться розслідувати????
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26.04.2021 12:07 Ответить
Вони і слова такого не знають... якесь "розслідувати".
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26.04.2021 12:58 Ответить
Хм, розслідувати. Так же можна і на себе вийти
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26.04.2021 13:18 Ответить
НКВД й досі "рулить" ...при владі...
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26.04.2021 15:22 Ответить
Нещасний випадок????
То вони проходили повз в темну пору і просто впали ?
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26.04.2021 12:09 Ответить
так может быть, типо вы сам не бухал х.з. где и не спускался в колодец то
смешно менты сказали шо это типо 4 чела, и даже баба тупо самозадохнулиссь то
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26.04.2021 12:15 Ответить
ответственность должен нести тот кто выкапывал колодец и не обеспечил безопасность
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26.04.2021 13:24 Ответить
Ставлю рубль - ставьте стольник Здесь бермудский треугольник За покойником покойник Я как крикну "Караул!" Из кустов в одном погоне Весь в ремнях и в самогоне Прибежал полковник Пронин - Ну, этот сразу утонул (с)
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26.04.2021 12:11 Ответить
- Ей, я бутылку уронил
- лезь и вытащи
- эээээ
- давай помогуууу
- эээ, че вы там, давай вытащу, бутылку то
- эээ, что вы там, щас спущус.....
(из донесения мусоров)
так и было, кто не верит - а может вы случайно там проходил?
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26.04.2021 12:13 Ответить
Вы мне напомнили анекдот:
Нашли в поле, трое алкашей бутылку. Открывают, нюхают...Водка!?! Все понюхали, точно водка!
Один, делает глоток с горла и тут-же падает замертво.
Двое других в недоумении. Ну как так?! Опять нюхают. Не ну водка же!
Второй, делает глоток с горла и тоже падает замертво
Оставшийся в недоумении. Не ну как?! Опять нюхает. Да, не ну водка же!
"Паааамааааагиииите!" И бутылку с горла....
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26.04.2021 12:34 Ответить
есть укр. народный тоже так же анекдот, правда он шотландский кстати
то же так же.
и плюс есть сказка про... бл., ну там где ГГ скачет на лошади с принцессой и сзади скалы и т.д. вырастают, я думал шо это украинский рассказ, но блин, прочитал его потом в книге шотл. сказок.
как тебе такое?
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26.04.2021 12:39 Ответить
Не вживаючи грубу нецензурну лайку прокоментувати те,що кримінальну справу порушили за статею "нещасний випадок" немає ніякої можливості.
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26.04.2021 12:16 Ответить
ага . а версию что это был вход в пещеры Мории . и погибшие скончались увидев Барлога рассматривается ?
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26.04.2021 12:16 Ответить
Знакомый у тебя ник , ты случаем на СД не под ним же?
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26.04.2021 12:57 Ответить
я везде под этим ником . но что такое СД не знаю
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26.04.2021 13:24 Ответить
Понял, значит свопало так, спасибо за ответ!
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26.04.2021 13:42 Ответить
теперь уже и мне интересно . что такое СД ?
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26.04.2021 14:27 Ответить
А как же ещё ,,, тварюки
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26.04.2021 12:25 Ответить
Хтось прочитав про класичний випадок премії Дарвіна і вирішив "о, а чому б на таке не списати?" )))

1995 год. Шесть человек утонули на юге Египта, пытаясь спасти цыпленка, упавшего в колодец. Первым в колодец глубиной 20 метров погрузился 18-летний владелец цыпленка. И утонул - по-видимому, его затянуло подводное течение. Сестра и два брата - никто из них, как установила полиция, не умел плавать - полезли его выручать и тоже захлебнулись. На помощь им поспешили двое немолодых крестьян, но их тоже утащило течение. Тела всех шестерых с трудом извлекли из общественного колодца деревни Назлат-Имара, в 400 километрах к югу от Каира.
Вытащили и цыпленка. Цыпленок выжил.
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26.04.2021 12:25 Ответить
я щось таке читав - ну це щоб не сміятись, Лесь би сказав як це...
але шкода людей і т.д.
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26.04.2021 12:29 Ответить
подводное течение в колодце? или то канализационный...
так вроде ж "из общественного колодца деревни Назлат-Имара"
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26.04.2021 14:26 Ответить
Хз, але факт задокументований ))
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26.04.2021 23:27 Ответить
Так може их течением из Египта принесло?
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26.04.2021 22:18 Ответить
Так всё реально! Луцик когда-то утверждал что можно два раза в голову застрелиться.
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26.04.2021 12:33 Ответить
Посмотрите последние видео Юрия Ларченко на Ютубе о Измаильской полиции. После этого все вопросы к полиции отпадут.
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26.04.2021 12:36 Ответить
Твари в погонах...
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26.04.2021 12:43 Ответить
Раз такая версия, то,может, это менты и совершили это преступление
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26.04.2021 12:46 Ответить
Несчастный случай, это когда в населенном пункте один человек случайно упал в колодец и утонул, а когда посредине поля да ещё и четыре человека,то даже версия об инопланетянах смотрелась бы логичнее, чем несчастный случай
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26.04.2021 12:45 Ответить
Ещё бы версию о "массовом самоубийстве сектантов" озвучили...
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26.04.2021 12:56 Ответить
Скоріше це самі менти їх і подушили. Одного по необережності, а решту, як свідків. Я так зрозумів, що колодязь неглибокий і їх тіла видно. Скоріше це не колодязь, а заглиблина в полі, з якої, за будь яких обставин, четверо молодих людей мали б легко вибратись. Або взагалі - нафіг туди лізти???
В селі всі добре знають - що там сталось, але будуть мовчати з остраху опинитись теж у цьому колодязі "по необережності".
____________________
Це і є така реформа поліції. Антоненко, Стерненко, Семенченко, а тепер нещасний випадок в колодязі.
Зєлю геть. Дострокові.
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26.04.2021 13:09 Ответить
Це ти привів Зєлю до влади.
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26.04.2021 15:12 Ответить
4 особи пропали в маленькому селі?....і... все?
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26.04.2021 13:21 Ответить
Возможно колодец проклятый поэтому туда падали "случайно"
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26.04.2021 13:29 Ответить
Про що мова?? є злочин, чи по п,яні??
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26.04.2021 13:38 Ответить
Да ну... вот тут как раз и подходит поговорка - один, это случайность, два это совпадение, а три и больше - это закономерность!!!
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26.04.2021 19:10 Ответить
Абсолютно случайно, друг за другом, четыре человека прыгнули в колодец. Это как приход клоуна к власти.
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26.04.2021 19:45 Ответить
 
 