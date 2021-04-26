Смерть четырех человек, тела которых нашли в заброшенном колодце на Одесчине, расследуют как несчастный случай, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тела трех мужчин и женщины обнаружили вчера, 25 апреля, в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТГ. Установлено их лица, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Одесской области.

На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о его правовую квалификацию.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжаются следственные действия.

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Фото: сайт полиции