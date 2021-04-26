Смерть четырех человек, тела которых нашли в заброшенном колодце на Одесчине, расследуют как несчастный случай, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Тела трех мужчин и женщины обнаружили вчера, 25 апреля, в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТГ. Установлено их лица, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Одесской области.
На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о его правовую квалификацию.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжаются следственные действия.
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То вони проходили повз в темну пору і просто впали ?
смешно менты сказали шо это типо 4 чела, и даже баба тупо самозадохнулиссь то
- лезь и вытащи
- эээээ
- давай помогуууу
- эээ, че вы там, давай вытащу, бутылку то
- эээ, что вы там, щас спущус.....
(из донесения мусоров)
так и было, кто не верит - а может вы случайно там проходил?
Нашли в поле, трое алкашей бутылку. Открывают, нюхают...Водка!?! Все понюхали, точно водка!
Один, делает глоток с горла и тут-же падает замертво.
Двое других в недоумении. Ну как так?! Опять нюхают. Не ну водка же!
Второй, делает глоток с горла и тоже падает замертво
Оставшийся в недоумении. Не ну как?! Опять нюхает. Да, не ну водка же!
"Паааамааааагиииите!" И бутылку с горла....
то же так же.
и плюс есть сказка про... бл., ну там где ГГ скачет на лошади с принцессой и сзади скалы и т.д. вырастают, я думал шо это украинский рассказ, но блин, прочитал его потом в книге шотл. сказок.
как тебе такое?
1995 год. Шесть человек утонули на юге Египта, пытаясь спасти цыпленка, упавшего в колодец. Первым в колодец глубиной 20 метров погрузился 18-летний владелец цыпленка. И утонул - по-видимому, его затянуло подводное течение. Сестра и два брата - никто из них, как установила полиция, не умел плавать - полезли его выручать и тоже захлебнулись. На помощь им поспешили двое немолодых крестьян, но их тоже утащило течение. Тела всех шестерых с трудом извлекли из общественного колодца деревни Назлат-Имара, в 400 километрах к югу от Каира.
Вытащили и цыпленка. Цыпленок выжил.
але шкода людей і т.д.
так вроде ж "из общественного колодца деревни Назлат-Имара"
В селі всі добре знають - що там сталось, але будуть мовчати з остраху опинитись теж у цьому колодязі "по необережності".
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Це і є така реформа поліції. Антоненко, Стерненко, Семенченко, а тепер нещасний випадок в колодязі.
Зєлю геть. Дострокові.