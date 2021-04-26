На Житомирщине мужчина пытался поджечь дом с тремя детьми и стрелял в полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Происшествие случилось вечером 25 апреля в городе Коростень. В ходе семейной ссоры мужчина облил комнату в доме и себя бензином и забаррикадировался, угрожая поджечь дом. Во время общения с полицейскими мужчина выстрелил в сторону правоохранителей.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, никто из правоохранителей не пострадал.

На месте происшествия работали спецназовцы КОРДа, которые и задержали агрессивного мужчину.

25 апреля около 22:30 жительница Коростеня сообщила по спецлинии 102 о семейном конфликте с сожителем, в ходе которого мужчина прибегал к насилию, а затем облил комнату и себя горючим и стал угрожать поджогом.

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40-летняя женщина уточнила, что, кроме нее и мужчины, в доме находятся трое детей в возрасте 11, 15 и 19 лет.

По указанному заявительницей адресу сразу же выехали полицейские сектора реагирования и следственно-оперативной группы Коростенского районного управления. На момент их прибытия выяснилось, что женщина и двое детей, 11 и 15 лет вышли из дома.

В доме оставался еще один 19-летний сын женщины. Полицейские зашли внутрь и попытались договориться с агрессивным мужчиной, однако он отказался общаться. Правоохранителям удалось вывести юношу из дома, чтобы обезопасить.

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В это время мужчина закрылся и начал демонстрировать пистолет и зажигалки, продолжая угрожать поджогом. Когда полицейские попытались в очередной раз приблизиться к входной двери дома он выстрелил в их сторону. Пуля по касательной задела и повредила бронежилет инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Сам полицейский не пострадал.

Поэтому в 23:30 начальник Главного управления ЧП в Житомирской области на территории г.. Коростеня ввел в действие специальную операцию по задержанию вооруженного правонарушителя.

На место происшествия прибыли спецназовцы КОРДа.

-"Учитывая опасность, которую человек составлял и для себя, и для окружающих людей, следовало действовать осторожно и взвешенно. Поэтому КОРДовцы на протяжении более трех часов проводили переговоры с забаррикадированным в доме мужчиной, получив при этом необходимую информацию и сориентировавшись с дальнейшими действиями. Во время исполнения одной из договоренностей группа спецназовцев зашла в дом и мгновенно задержала хозяина. В результате операции никто не пострадал. С дома изъят пистолет, предварительно, травматического действия, - прокомментировал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

Сейчас 45-летний коростенец находится под стражей в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Предварительная квалификация события - ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые процессуальные следственные действия.

По действующему законодательству за указанное правонарушение предусмотрено наказание от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.