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В Запорожье успешно установили 720-тонную секцию вантового моста, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В воскресенье, 25 апреля, была установлена первая секция вантового моста через реку Днепр в Запорожье. Это самый сложный этап строительства мостов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

По его словам, на этой неделе был завершен монтаж временных опор и проведены испытания крана Lifting LK-800 ("Захарий"). Кран успешно доставил 720-тонную 84-метровую секцию моста с Кривой бухты на временные опоры. Именно в Кривой бухте собираются секции пролетного строения - уже собраны 4.

Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" всего через Днепр будут установлены 12 таких 800-тонных пролетных секций, по 6 на каждом проезде. После того, как секции соберут и смонтируют в одно пролетное строение, временные опоры демонтируют и освободят русло реки.

Параллельно работники устанавливают буронабивные сваи, а также строят съезд с вантового моста, путепровод над кольцом на Хортице и на железнодорожном путепроводе, под которым проходит автотранспортная магистраль.

"Далее мостовикам и дорожникам останется устроить дорожное покрытие, барьерные ограждения, освещение, провести испытания – и, наконец, открыть движение по мосту. Завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к прибрежной магистрали", - рассказал Кубраков.

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К контролю над качеством работ привлечены не только подрядчик и заказчик - Служба автомобильных дорог, а и независимый технадзор - австрийская компания iC-consulenten.

По словам главы "Укравтодора", Запорожский мост - магистраль протяженностью 9 км, которая включает 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений. В том числе ансамбль имеет два внеклассовых моста (балочный и вантовый) с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Движение балочным мостом было открыто в декабре прошлого года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что темпы возведения Запорожских мостов являются беспрецедентными. Завершить работы на первом проезде вантового моста возможно уже к 30-й годовщине Независимости.

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В Запорожье успешно установили 720-тонную секцию вантового моста, - Укравтодор 01
В Запорожье успешно установили 720-тонную секцию вантового моста, - Укравтодор 02
В Запорожье успешно установили 720-тонную секцию вантового моста, - Укравтодор 03

Автор: 

Запорожье (2651) мост (1027) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
Когда этот долгострой сделают - никакими канхфетами нельзя будет подсластить горе всепропальщиков.
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26.04.2021 13:18
+2
Но здесь это к чему? Нельзя пройти мимо и выдавить свою тугую проблемность в другом месте? От вашего любимого нытья лучше точно никому не будет, и без вашего токсикоза найдутся проблемы.
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26.04.2021 14:33
+1
Нам не нужны такие новости, уберите быстро эту зраду, нам лучше киснуть в желчи и безнадеге. Это сарказм для конченых. К слову, в запорожской области довольно доступно проходит вакцинация. В районах через запись у семейного врача ожидание 1-2 недели, из-за того что не все хотят или не спешат, медработники вызванивают следующих по очереди желающих. Поэтому сейчас есть возможность довольно быстро пройти первую вакцинацию, пока зрадофилы всунули свои рыла этот вопрос и распространяют дезу про шмурдяк и прочее безнадежное нытье, что безусловно действует на всех, так как добрый процент отказывается от вакцины.
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26.04.2021 13:51
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По словам главы "Укравтодора", Запорожский мост - магистраль протяженностью 9 км, Источник: https://censor.net/ru/p3261981\\\\\\\\\\\

китайцы бы его обсмеяли и сделали бы "9км."(а че не 99?) - проще, дешевле и надежней.
слава нашим налогоплатунам - нам с вами - всякое говно строят за цену шо мона пару крейсеров купить
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26.04.2021 13:01 Ответить
Да, сначала неплохо бы разворованное электрооборудование отого крана который между опорами восстановить
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26.04.2021 13:02 Ответить
ню-ню... вы хоть пилон верховой части достройте, бо не к чему будет вантовые пролёты цеплять.
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26.04.2021 13:05 Ответить
ачо, можно и на временных опорах оставить. ну как киевский Подольско-Воскресенский.
Как грицца нет ничего более постоянного, чем временное
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26.04.2021 13:12 Ответить
Вася Пупкин вчера уложил пять квадратов тротуарной плитки.
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26.04.2021 13:08 Ответить
Слава турецким мостостроителям... Лядь.
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26.04.2021 13:12 Ответить
Когда этот долгострой сделают - никакими канхфетами нельзя будет подсластить горе всепропальщиков.
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26.04.2021 13:18 Ответить
Эх "грамотеи" из "Цензора".... Опять на те самые грабли..: Читаем:"Параллельно работники устанавливают буронабивные сваи" Источник: https://censor.net/ru/p3261981. Эти сваи нельзя установить, потому, что их не существует, пока в грунте не пробурят скважину и не зальют с арсматурой бетоном. Поэтому (я уже писал в отношении гидроизоляции), эти сваи можно только устроить!
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26.04.2021 13:21 Ответить
Где то заплакал крымский мост...
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26.04.2021 13:38 Ответить
Нам не нужны такие новости, уберите быстро эту зраду, нам лучше киснуть в желчи и безнадеге. Это сарказм для конченых. К слову, в запорожской области довольно доступно проходит вакцинация. В районах через запись у семейного врача ожидание 1-2 недели, из-за того что не все хотят или не спешат, медработники вызванивают следующих по очереди желающих. Поэтому сейчас есть возможность довольно быстро пройти первую вакцинацию, пока зрадофилы всунули свои рыла этот вопрос и распространяют дезу про шмурдяк и прочее безнадежное нытье, что безусловно действует на всех, так как добрый процент отказывается от вакцины.
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26.04.2021 13:51 Ответить
Но фотки красивые. Классные можно сказать.
Этот видос вообще впечатляет... можно смотреть бесконечно...
У Запоріжжі успішно встановили 720-тонну секцію вантового моста, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2071
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26.04.2021 14:13 Ответить
За три роки завершать, може.
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26.04.2021 19:10 Ответить
Комментируют дебило-зеленая "плесень" в большинстве своем!Во всем "разбираются"!Такие теперь и во власти волею случая!Поэтому у нас в стране все идет туго,с проблемами!
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26.04.2021 14:17 Ответить
Но здесь это к чему? Нельзя пройти мимо и выдавить свою тугую проблемность в другом месте? От вашего любимого нытья лучше точно никому не будет, и без вашего токсикоза найдутся проблемы.
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26.04.2021 14:33 Ответить
Да да. Помню как вяликий соевый гецьман приезжал и своим балобольным ртом балаболил, что это приоритет и обязательно построим. Как до него это делал и чивакуня. И вот «зелёная плесень» во всю строит, а идолопоклонники царя вяликого зубами скрипят. Ну а что ещё остаётся делать этим 4-х процентным погрешностям?
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27.04.2021 11:37 Ответить
 
 