В Запорожье успешно установили 720-тонную секцию вантового моста, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В воскресенье, 25 апреля, была установлена первая секция вантового моста через реку Днепр в Запорожье. Это самый сложный этап строительства мостов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

По его словам, на этой неделе был завершен монтаж временных опор и проведены испытания крана Lifting LK-800 ("Захарий"). Кран успешно доставил 720-тонную 84-метровую секцию моста с Кривой бухты на временные опоры. Именно в Кривой бухте собираются секции пролетного строения - уже собраны 4.

Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" всего через Днепр будут установлены 12 таких 800-тонных пролетных секций, по 6 на каждом проезде. После того, как секции соберут и смонтируют в одно пролетное строение, временные опоры демонтируют и освободят русло реки.

Параллельно работники устанавливают буронабивные сваи, а также строят съезд с вантового моста, путепровод над кольцом на Хортице и на железнодорожном путепроводе, под которым проходит автотранспортная магистраль.

"Далее мостовикам и дорожникам останется устроить дорожное покрытие, барьерные ограждения, освещение, провести испытания – и, наконец, открыть движение по мосту. Завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к прибрежной магистрали", - рассказал Кубраков.

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К контролю над качеством работ привлечены не только подрядчик и заказчик - Служба автомобильных дорог, а и независимый технадзор - австрийская компания iC-consulenten.

По словам главы "Укравтодора", Запорожский мост - магистраль протяженностью 9 км, которая включает 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений. В том числе ансамбль имеет два внеклассовых моста (балочный и вантовый) с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Движение балочным мостом было открыто в декабре прошлого года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что темпы возведения Запорожских мостов являются беспрецедентными. Завершить работы на первом проезде вантового моста возможно уже к 30-й годовщине Независимости.

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