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Требовал ежемесячное "вознаграждение": замдиректора одного из институтов НААН на Сумщине поймали на взятке в 10 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Сумской области задержали заместителя директора одного из институтов НААН. Его подозревают во взяточничестве. По данным следствия, чиновник требовал от предпринимателя 10 тысяч гривен ежемесячно за своего рода аренду помещения в Институте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Оперативники задержали злоумышленника сегодня, 26 апреля, после получения 10 тысяч грн на территории Института. Деньги изъяли на месте.

Сообщается также, что полицейские задокументировали получение заместителем директора еще 10 000 грн в конце марта. Таким образом общая сумма полученной должностным лицом "вознаграждения" составляет 20 000 грн.

Требовал ежемесячное вознаграждение: замдиректора одного из институтов НААН на Сумщине поймали на взятке в 10 тыс. грн 01

Задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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Досудебное расследование осуществляют следователи областного управления полиции по процессуального руководства Сумской областной прокуратуры.

Требовал ежемесячное вознаграждение: замдиректора одного из институтов НААН на Сумщине поймали на взятке в 10 тыс. грн 02

взятка (6158) Нацполиция (16458) Сумская область (3115)


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Когда єта скотобаза переведется, или стрелять на месте?
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26.04.2021 14:30 Ответить
Этот науковець видимо чуть раньше Кивы защищался.
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26.04.2021 15:08 Ответить
 
 