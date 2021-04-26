Черниговщина с четверга может выйти из "красной" зоны карантина, - мэр Чернигова Атрошенко. ФОТОрепортаж

В Украине на этой неделе могут сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны может выйти Черниговская область.

Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, сообщает издание "Высокий вал", передает Цензор.НЕТ.

Сегодня в городе протестовали предприниматели из-за жестких карантинных ограничений. К протестующим вышел городской глава Владислав Атрошенко. Он отметил, что несколько дней подряд уровень заболеваемости COVID-19 в городе снижается.

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"Я не могу подтвердить пока окончательно, но планируется, что Черниговская область и Чернигов уже с этого четверга будут даже не в "оранжевой", а в "желтой" зоне",- сообщил он.

Он отметил, что если Кабмин не примет ослабление карантина для Чернигова, то на местном уровне позволят работать максимально тем категориям малого и среднего бизнеса, кому возможно.

Вместе с тем, протестующие под горсоветом предприниматели требовали: безотлагательно отменить запрет на осуществление предпринимательской деятельности, полноценно восстановить работу ТРЦ, непродовольственных рынков, магазинов и т.д.; принять решение о выделении средств из местного бюджета и установление достойного размера материальной помощи застрахованным лицам; компенсировать субъектам хозяйствования расходы на проценты по кредитам, арендную плату, заработную плату и налоги на нее, потерянный доход; отменить уплату единого налога, плательщикам 2 группы упрощенной системы налогообложения за май и июнь 2021 года; отменить уплату налога на недвижимое имущество, которое невозможно использовать во время запрета ведения предпринимательской деятельности; отменить уплату налога на землю, которую невозможно использовать во время запрета ведения предпринимательской деятельности.





