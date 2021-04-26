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Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Участники группировки специализировались на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны ЕС. Злоумышленники изготавливали поддельные паспорта европейских государств и трудовые контракты в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что группировка действовала в течение последних 3-х лет. Ежемесячно "услугами" пользовались от 5 до 10 клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла $2,5 тыс., а стоимость "липового" трудового контракта от 600 до 800 долларов США.

Правоохранители в ходе спецоперации задержали на Киевщине "на горячем" организатора преступной схемы. Он передавал иностранцам два поддельных паспорта одной из стран ЕС. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

В ходе следственных действий по месту жительства участников группировки, адресам изготовления и хранения поддельных документов в Черкасской и Закарпатской областях изъяты:

- поддельные паспорта и трудовые контракты;
- средства связи и черновые записи;
- наличные, вероятно полученные преступным путем;
- другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении еще троим участникам группировки подозрений в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой и из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

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Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ 01
Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ 02
Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ 03
Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ 04
Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ 05

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документ (398) Киевская область (4128) нелегалы (452) подделка (437) СБУ (19890)


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Я их понимаю. Правительство Зеленского, создала в стране такие условия, в которых выжить, существовать людям в этой стране, чесным способом, неполучается.
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26.04.2021 16:03 Ответить
Справді ? А як же тут живуть мільйони ? І нікуди не збираються ...
Працюють мабуть ??
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26.04.2021 18:34 Ответить
и сядут ребята.... на 150тыс. евро за отсутствием состава преступления, я правильно прочитал?

в принципе - если паспорт номер такой же и имя такое же как напр. у Франсуа Пердожэппуаля и фото заказчика, то даже "пробивон" скажет - ну да, это Франсуа.
что дальше то? интересно почему обосрались - "не занесли"?
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26.04.2021 16:07 Ответить
Фіктивні паспорти - відсутність складу злочину ??
"липові" трудові контракти ???
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26.04.2021 18:36 Ответить
я же написал шо откупятся, если, когда-то возможно.
контракты - зайди в интернете на это вот и себе распечатай - контракт есть, а за паспорта, ну так, я же не туркам свечу держал шоб иранцы стали французяками то
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26.04.2021 18:47 Ответить
Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5591
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26.04.2021 16:14 Ответить
кстати, кто не знал - актер имеет докторскую степень. вроде по философии, но блин... ну ладно, я не о наших клоунах)
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26.04.2021 18:44 Ответить
ничего себе...
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26.04.2021 17:51 Ответить
Навпаки - усе собі !!
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26.04.2021 18:37 Ответить
 
 