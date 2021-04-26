Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Участники группировки специализировались на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны ЕС. Злоумышленники изготавливали поддельные паспорта европейских государств и трудовые контракты в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что группировка действовала в течение последних 3-х лет. Ежемесячно "услугами" пользовались от 5 до 10 клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла $2,5 тыс., а стоимость "липового" трудового контракта от 600 до 800 долларов США.

Правоохранители в ходе спецоперации задержали на Киевщине "на горячем" организатора преступной схемы. Он передавал иностранцам два поддельных паспорта одной из стран ЕС. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

В ходе следственных действий по месту жительства участников группировки, адресам изготовления и хранения поддельных документов в Черкасской и Закарпатской областях изъяты:



- поддельные паспорта и трудовые контракты;

- средства связи и черновые записи;

- наличные, вероятно полученные преступным путем;

- другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении еще троим участникам группировки подозрений в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой и из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

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