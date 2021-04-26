Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Участники группировки специализировались на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны ЕС. Злоумышленники изготавливали поддельные паспорта европейских государств и трудовые контракты в Евросоюзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что группировка действовала в течение последних 3-х лет. Ежемесячно "услугами" пользовались от 5 до 10 клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла $2,5 тыс., а стоимость "липового" трудового контракта от 600 до 800 долларов США.
Правоохранители в ходе спецоперации задержали на Киевщине "на горячем" организатора преступной схемы. Он передавал иностранцам два поддельных паспорта одной из стран ЕС. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.
В ходе следственных действий по месту жительства участников группировки, адресам изготовления и хранения поддельных документов в Черкасской и Закарпатской областях изъяты:
- поддельные паспорта и трудовые контракты;
- средства связи и черновые записи;
- наличные, вероятно полученные преступным путем;
- другие доказательства противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос об объявлении еще троим участникам группировки подозрений в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой и из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.
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Працюють мабуть ??
в принципе - если паспорт номер такой же и имя такое же как напр. у Франсуа Пердожэппуаля и фото заказчика, то даже "пробивон" скажет - ну да, это Франсуа.
что дальше то? интересно почему обосрались - "не занесли"?
"липові" трудові контракти ???
контракты - зайди в интернете на это вот и себе распечатай - контракт есть, а за паспорта, ну так, я же не туркам свечу держал шоб иранцы стали французяками то