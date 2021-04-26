Мошенники предлагали иностранцам за $3,5 тыс. оформить фиктивный брак с украинками для легализации в стране, - полиция Киева. ФОТОрепортаж

27-летний иностранец договорился с чиновниками органов о заключении фиктивных браков граждан других государств с украинками, чтобы переправить их в страны Европы. Стоимость такой услуги составляла 3500 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Правоохранители прекратили преступную деятельность лиц, осуществлявших легализацию иностранцев на территории Украины за денежное вознаграждение.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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"Правонарушитель организовал канал незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины, замаскировав это под заключения фиктивных браков с украинками, пользуясь коррупционными связями с должностными лицами органов регистрации актов гражданского состояния в Киевской области. Стоимость такого "бракосочетания" составляла около 3500 долларов США. Кроме того, взамен девушки получали 1000 долларов США за статус "жены", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника сектора отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Злоумышленник и его знакомый - 35-летний житель Киевской области - подыскивали в кругу своих друзей незамужних девушек в трудном материальном положении, которые соглашались на оформление фиктивных браков с неизвестными иностранцами.

"Во время проведения первого этапа оперативной закупки за оформление фиктивного брака иностранца с гражданкой Украины правонарушителю передано 10 000 гривен. В ходе второго этапа ему передали 52 000 гривен и задержали на месте совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил правоохранитель.

В рамках уголовного производства правоохранители провели пять обысков в Киеве и области по месту проживания фигурантов и в их автомобилях. Полицейские изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности - деньги, мобильные телефоны, черновые записи, флэш-накопители, компьютерную технику, документы иностранцев, свидетельства о браке.

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Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следователи полиции Киева объявили правонарушителю о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. На время следствия фигурант будет находиться под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.









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