В Карпатах возобновлены поиски туриста, пропавшего 13 февраля в районе горы Гемба, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На Закарпатье возобновлены поиски 40-летнего киевлянина,пропавшего в районе горы Гемба 13 февраля во время катания на лыжах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС.

Работы возобновились 24 апреля, в связи с потеплением и таянием снега в районе поиска.

В поисках приняли участие 25 человеу и 8 единиц техники горных поисково-спасательных отделений ГСЧС, а также восемь волонтеров из Киева.







Для воздушного мониторинга территории использовался беспилотный летательный аппарат. Поисковые группы обследовали склоны и водосборники горы Гемба и Жид-Магура.





"К сожалению, пропавшего гражданин не найден", - говорится в сообщении.