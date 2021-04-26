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В Карпатах возобновлены поиски туриста, пропавшего 13 февраля в районе горы Гемба, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На Закарпатье возобновлены поиски 40-летнего киевлянина,пропавшего в районе горы Гемба 13 февраля во время катания на лыжах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС.

В Карпатах возобновлены поиски туриста, пропавшего 13 февраля в районе горы Гемба, - ГСЧС 01

Работы возобновились 24 апреля, в связи с потеплением и таянием снега в районе поиска.

В поисках приняли участие 25 человеу и 8 единиц техники горных поисково-спасательных отделений ГСЧС, а также восемь волонтеров из Киева.

В Карпатах возобновлены поиски туриста, пропавшего 13 февраля в районе горы Гемба, - ГСЧС 02
В Карпатах возобновлены поиски туриста, пропавшего 13 февраля в районе горы Гемба, - ГСЧС 03
В Карпатах возобновлены поиски туриста, пропавшего 13 февраля в районе горы Гемба, - ГСЧС 04

Для воздушного мониторинга территории использовался беспилотный летательный аппарат. Поисковые группы обследовали склоны и водосборники горы Гемба и Жид-Магура.

В Карпатах возобновлены поиски туриста, пропавшего 13 февраля в районе горы Гемба, - ГСЧС 05
В Карпатах возобновлены поиски туриста, пропавшего 13 февраля в районе горы Гемба, - ГСЧС 06

"К сожалению, пропавшего гражданин не найден", - говорится в сообщении.

Автор: 

Карпаты (305) ГСЧС (4966) туристы (98) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+4
Он уже перешел границу...
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26.04.2021 19:38
+2
Теперь он официантом в Лондоне,жалеет страшно (с). Нехорошо,но не удержался...
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26.04.2021 19:51
+2
я б с февраля проголодался и дошел до гваделупы..шо там тех карпат там все рядом..
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26.04.2021 21:44
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Вумный в гору не пайдьот а обойдьот...
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26.04.2021 19:28 Ответить
Такий відпочинок... біда для сім'ї та й людям шукати по
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26.04.2021 19:30 Ответить
потрібно.
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26.04.2021 19:32 Ответить
Он уже перешел границу...
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26.04.2021 19:38 Ответить
100%
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26.04.2021 20:02 Ответить
Как версия одна из многих - вполне может быть.
А может похищен на органы, на лыжах катался, значит - здоровый
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26.04.2021 20:06 Ответить
Теперь он официантом в Лондоне,жалеет страшно (с). Нехорошо,но не удержался...
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26.04.2021 19:51 Ответить
а был ли мальчик?
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26.04.2021 20:46 Ответить
я б с февраля проголодался и дошел до гваделупы..шо там тех карпат там все рядом..
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26.04.2021 21:44 Ответить
1500 км, так розумію що ви і 20 не прйдете по горам. інакше таке б не написали.
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27.04.2021 05:28 Ответить
 
 