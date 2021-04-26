В Карпатах возобновлены поиски туриста, пропавшего 13 февраля в районе горы Гемба, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
На Закарпатье возобновлены поиски 40-летнего киевлянина,пропавшего в районе горы Гемба 13 февраля во время катания на лыжах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС.
Работы возобновились 24 апреля, в связи с потеплением и таянием снега в районе поиска.
В поисках приняли участие 25 человеу и 8 единиц техники горных поисково-спасательных отделений ГСЧС, а также восемь волонтеров из Киева.
Для воздушного мониторинга территории использовался беспилотный летательный аппарат. Поисковые группы обследовали склоны и водосборники горы Гемба и Жид-Магура.
"К сожалению, пропавшего гражданин не найден", - говорится в сообщении.
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+4 Андерсен #450397
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+2 ий
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+2 Денис Александров #481246
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А может похищен на органы, на лыжах катался, значит - здоровый