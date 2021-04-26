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Кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы. ФОТО

Александр Ябчанка просит считать акт сожжения диплома кандидата наук официальным требованием лишить его ученой степени.

Фото горящего документа он опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала "за". С учетом этого мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано", - написал он.

Ябчанка призвал других кандидатов и докторов наук не идти на компромиссы с совестью и поступить аналогичным образом.

"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", - отметил он.

Кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нардеп ОПЗЖ Кива защищает диссертацию: "Я понял вопрос, и мы ответим на него в следующей научной работе". ВИДЕО

Александр Ябчанка является преподавателем Школы управления Украинского Католического Университета.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "Сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Также на Цензор.НЕТ: "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу... А, дружочек?" - кандидат наук Кива после защиты диссертации, предложил журналисту уединиться. ВИДЕО


Кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы 02

Автор: 

наука (697) Одесская область (3565) протест (5858) военные учения (3457) Кива Илья (398) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+101
Кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диссертацию в знак протеста против ученой степени Кивы - Цензор.НЕТ 7658
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26.04.2021 21:02
+92
Александр Ябчанка просит считать акт сожжения диссертации официальным требованием лишить его ученой степени Источник: https://censor.net/ru/p3262130

Респект вченому
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26.04.2021 21:05
+73
Кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диссертацию в знак протеста против ученой степени Кивы - Цензор.НЕТ 2318
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26.04.2021 21:07
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Страница 3 из 3
Как Вам, Таунрис, не стыдно над больным смеяться.... Пусть оно считает себя "учёным".... Лишь бы тихо себя вёл и не пытался прилюдно свой писюн засунуть себе в попу...
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27.04.2021 20:51 Ответить
Хто знає які зараз розцінки за диблом?
Якщо привести макаку в комісію, з вирізкою з газети під заголовком дисертація, для макаки диблом дорожче обійдеться ніж ківі?
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27.04.2021 15:54 Ответить
Тартак теперь может петь так: "Я не хочу бути кандидатом в Україні - Не цінує кандидатів моя країна!"
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27.04.2021 16:59 Ответить
Вообще то Кива сам того не осознавая вскрыл гнойник "украинской науки", показав всем чего реально стоят все эти доктора и кандидаты. Все это протухшее совковое кубло моли надо выкуривать и строить систему заново, в соответствии с реальными потребностями государства.
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27.04.2021 17:28 Ответить
а то проффесорство Якубовича це не зробило раніше!?
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27.04.2021 21:44 Ответить
Джон Аба! ты специалист в области социологии или примитивный неуч. Ты можешь предоставить профессиональну экспертизу на диссертацию Кивы, что бросаешь тень на всю украинскую науку. Если можешь то представь и пошли ее в ВАК
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27.04.2021 22:37 Ответить
Я ближе ко второму. Меня не научили испытывать благоговейный трепет переред украинской наукой. Совсем не понимаю зачем сидят все эти бесполезные НИИ. Какая у них связь с реальностью? Если при совке их достижения использовались в народном хозяйстве, то сейчас , в лучшем случае, это ресурс кадров для США и Европы. А в худшем - Кива и ему подобные нахлебники.
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27.04.2021 23:50 Ответить
Те саме стосується і державних нагород та звання Героя України.
Мордовські шлюхи нараздавали їх самі собі як і скільки захотіли
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27.04.2021 21:43 Ответить
Як сказав один професор: "я ... студент, а не шаріков"
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27.04.2021 22:24 Ответить
Если канд мед наук сжег оригинал диплома а не копию, то его нужно лишить ученой степени. Значит сам такой кмн.
В отношении канд наук Кивы должна быть независимая экспертиза специалистов, а не толпы охломонов. Если Кива дрочит в зале, то это не означает что он не мог представить достойную диссертации.
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27.04.2021 22:33 Ответить
Сколько заплатили за коментарий, гандон ватный.
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29.04.2021 10:00 Ответить
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