Кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы. ФОТО

Александр Ябчанка просит считать акт сожжения диплома кандидата наук официальным требованием лишить его ученой степени.

Фото горящего документа он опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала "за". С учетом этого мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано", - написал он.

Ябчанка призвал других кандидатов и докторов наук не идти на компромиссы с совестью и поступить аналогичным образом.

"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", - отметил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нардеп ОПЗЖ Кива защищает диссертацию: "Я понял вопрос, и мы ответим на него в следующей научной работе". ВИДЕО

Александр Ябчанка является преподавателем Школы управления Украинского Католического Университета.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "Сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Также на Цензор.НЕТ: "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу... А, дружочек?" - кандидат наук Кива после защиты диссертации, предложил журналисту уединиться. ВИДЕО



