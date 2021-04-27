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Взятка за разрешение работать во время карантина: Задержан замначальника райуправления полиции Киева. ФОТОрепортаж

При получении неправомерной выгоды задержан заместитель начальника одного из районных управлений полиции Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник систематически требовал и получал от руководителей учреждений питания неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности и непрекращение их работы во время карантина.

В ходе контроля за совершением преступления задокументировано получение полицейским 25 тыс. грн от руководителей заведений. Правоохранители задержали его при получении еще 13 тыс. грн неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. По месту работы задержанного продолжаются обыски.

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Взятка за разрешение работать во время карантина: Задержан замначальника райуправления полиции Киева 01
Взятка за разрешение работать во время карантина: Задержан замначальника райуправления полиции Киева 02
Взятка за разрешение работать во время карантина: Задержан замначальника райуправления полиции Киева 03
Взятка за разрешение работать во время карантина: Задержан замначальника райуправления полиции Киева 04

Автор: 

взятка (6158) Киев (25516) Нацполиция (16458) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+6
реформована авакяном паліція на висотє хто зараз пам'ятає за сину з рюкзачками?
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27.04.2021 10:19
+5
А дело не только в реформе. Берут потому что дают. Пока мудрый нарид, не перестанет давать, даже в ущерб себе, никакая реформа не поможет. Свободный народ взяток не дает, а у нас все выбирают путь наименьшего сопротивления и потом жалуются что без денег ничего сделать нельзя... Не давать трудно в нашей стране, часто чиновники создают все условия что бы было легче дать и закрыть вопрос, но это возможно, и это нужно делать если кто то хочет жить как в Европе...
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27.04.2021 10:26
+2
Ну негодяи ,кто задержал,у человека только жизнь налаживаться стала,еще не все бабло за назначение отдал.
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27.04.2021 10:54
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реформована авакяном паліція на висотє хто зараз пам'ятає за сину з рюкзачками?
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27.04.2021 10:19 Ответить
А дело не только в реформе. Берут потому что дают. Пока мудрый нарид, не перестанет давать, даже в ущерб себе, никакая реформа не поможет. Свободный народ взяток не дает, а у нас все выбирают путь наименьшего сопротивления и потом жалуются что без денег ничего сделать нельзя... Не давать трудно в нашей стране, часто чиновники создают все условия что бы было легче дать и закрыть вопрос, но это возможно, и это нужно делать если кто то хочет жить как в Европе...
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27.04.2021 10:26 Ответить
"Дайте мне хоть что-то разрешать, и можете не платить зарплату" (с)
Чем больше запретов - тем больше коррупции. На фото (имхо) шиномонтаж. Если они сейчас не заработают - будут до осени нюхать ...
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27.04.2021 10:58 Ответить
чиновник систематически требовал и получал от руководителей учреждений питания неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности и непрекращение их работы во время карантина.Источник: https://censor.net/ru/p3262188

Осмелюсь предположить что его взяли на шиномонтаже, возможно при передаче денег...
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27.04.2021 11:00 Ответить
Ну тогда да, руководитель учереждения питания это другое дело. Им детей кормить не нужно и зарплата не нужна.
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27.04.2021 11:37 Ответить
Исходя из Вашей логики, если мне нужно будет кормить своих детей, то я смогу залезть к Вам в квартиру??? Это же не на бухло, что бы детей накормить, святое дело! Верно я понимаю?
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27.04.2021 11:40 Ответить
Странное сравнение: грабеж и запрет от государства честно работать.
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28.04.2021 10:31 Ответить
это учреждение питания для трансформеров
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27.04.2021 14:33 Ответить
...квартал 95! начальнику приносят а не сам ходит за кэшем) под данные попадают так все без исключения начальники районов города. больше всего что кто то занес больше на верх за должность
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27.04.2021 10:28 Ответить
нам нужна полиция от полиции
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27.04.2021 10:29 Ответить
не поможет
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27.04.2021 10:37 Ответить
ну и шо ему будет ? с такой характеристикой как у него - его любой суд отпустит, еще и дети , примерный семьянин ахахаха! соли ему на хвост насыпьте
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27.04.2021 10:38 Ответить
Ну негодяи ,кто задержал,у человека только жизнь налаживаться стала,еще не все бабло за назначение отдал.
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27.04.2021 10:54 Ответить
Брал гривнами. Патриот!
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27.04.2021 14:42 Ответить
 
 