Пресечена масштабная вирусная атака спецслужб РФ на госорганы Украины с целью блокирования работы критической инфраструктуры, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты СБУ не позволили спецслужбам РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины. Российские кураторы использовали завербованного украинского хакера, который должен был передать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением.

Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников - заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение по конфиденциальному сотрудничеству. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.

"По замыслу "кураторов", мужчина должен был направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления. Заказчики хотеть получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры", - подчеркивают в СБУ.

Читайте также: Количество кибератак на Украину растет: хакеры "охотятся" на органы госвласти, объекты инфраструктуры и частные фирмы, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Также отмечается, что в ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения, а также переписку с кураторами из РФ.

Организатор уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.