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Пресечена масштабная вирусная атака спецслужб РФ на госорганы Украины с целью блокирования работы критической инфраструктуры, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты СБУ не позволили спецслужбам РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины. Российские кураторы использовали завербованного украинского хакера, который должен был передать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением.

Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников - заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение по конфиденциальному сотрудничеству. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.

"По замыслу "кураторов", мужчина должен был направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления. Заказчики хотеть получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры", - подчеркивают в СБУ.

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Также отмечается, что в ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения, а также переписку с кураторами из РФ.

Организатор уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Пресечена масштабная вирусная атака спецслужб РФ на госорганы Украины с целью блокирования работы критической инфраструктуры, - СБУ 01

Автор: 

Запорожье (2651) россия (95502) СБУ (19890) спецслужбы (466) хакер (1182) атака (374)


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Зеленскому интернет в самолете отключили? Срочно, срочно выделить очередные 40 лямов, на защиту сети Зеленского и его инстаграм!!!
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27.04.2021 10:45 Ответить
вот как должна работать спец. связь
Пресечена масштабная вирусная атака спецслужб РФ на госорганы Украины с целью блокирования работы критической инфраструктуры, - СБУ - Цензор.НЕТ 5992
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27.04.2021 10:48 Ответить
Имя у этой вирусной атаки, случайно не Ермак? Или не случайно?
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27.04.2021 10:46 Ответить
Во многих странах поднимается антипутлерлвская волна , а Зеиуда к ***** собрался посмотреть в его безумные рыбьи глазки и согласиться по-середине !
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27.04.2021 11:08 Ответить
А хакер це той чувак, що стоїть позаду? Не хочу нікого образити, але....справжність фото десь між 0 і -100%....
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27.04.2021 11:37 Ответить
ага, похоже шо предатель по совместительству - труженик шприца
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27.04.2021 11:43 Ответить
а фото о чем?
тема вируса не раскрыта!
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27.04.2021 11:40 Ответить
 
 