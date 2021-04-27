Митрополит Епифаний освятил 5 тысяч пасок для украинских воинов. ФОТОрепортаж

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на территории Свято-Михайловского Златоверхого собора совершил освящение пяти тысяч пасок для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи на юге и севере страны, а также в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

В мероприятии по передаче пасок приняли участие офицеры Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины во главе с командующим генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

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"Личный состав Командования выражает свою поддержку, благодарность и демонстрирует духовное единство с собратьями, которое чрезвычайно важно в это время. Мы делали все, чтобы наши ребята, которые сейчас далеко от родных, почувствовали себя частью большой семьи, ведь эти паски символизируют частицу родного и домашнего обычая, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий добавил, что праздник Воскресения Господня позволит всем выдержать сложные испытания, а также вдохновит на новые свершения и победы.

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