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Митрополит Епифаний освятил 5 тысяч пасок для украинских воинов. ФОТОрепортаж

Митрополит Епифаний освятил 5 тысяч пасок для украинских воинов. ФОТОрепортаж

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на территории Свято-Михайловского Златоверхого собора совершил освящение пяти тысяч пасок для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи на юге и севере страны, а также в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

В мероприятии по передаче пасок приняли участие офицеры Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины во главе с командующим генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епифаний - гражданам Украины о новых угрозах РФ: Не бойтесь! Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас

"Личный состав Командования выражает свою поддержку, благодарность и демонстрирует духовное единство с собратьями, которое чрезвычайно важно в это время. Мы делали все, чтобы наши ребята, которые сейчас далеко от родных, почувствовали себя частью большой семьи, ведь эти паски символизируют частицу родного и домашнего обычая, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий добавил, что праздник Воскресения Господня позволит всем выдержать сложные испытания, а также вдохновит на новые свершения и победы.

Также читайте: Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, - Епифаний

Митрополит Епифаний освятил 5 тысяч пасок для украинских воинов 01
Митрополит Епифаний освятил 5 тысяч пасок для украинских воинов 02
Митрополит Епифаний освятил 5 тысяч пасок для украинских воинов 03
Митрополит Епифаний освятил 5 тысяч пасок для украинских воинов 04

Пасха (376) военнослужащие (6133) ВСУ (6584) Епифаний (346)


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Топ комментарии
+7
Таварисч, помни: неосторожный утренний опохмел ведет к длительному запою.
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27.04.2021 12:29
+6
Хорошая затея . Это лучше , чем читать о диссертации Кивы , или о вечеринке Тищенко .
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27.04.2021 12:23
+6
Гарна людина робить добру справу. Приємно читати.
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27.04.2021 12:44
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Хорошая затея . Это лучше , чем читать о диссертации Кивы , или о вечеринке Тищенко .
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27.04.2021 12:23 Ответить
Огоооо 5000, сколько же дней у него ушло на это, наверно ночами не спал, святил, святил и святил, устал наверно....
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27.04.2021 12:25 Ответить
Ти дебіл? У нас є багато священиків, є кому святити великодні кулиничі, яйця і ковбаси. Чи ти думав, що предстоятель церкви сам їх освячував, дурень.
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27.04.2021 13:16 Ответить
Таварисч, помни: неосторожный утренний опохмел ведет к длительному запою.
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27.04.2021 12:29 Ответить
Вірити можна і в клоуна, але Бог єдиний, незалежно від геополітики і численних релігій.
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27.04.2021 12:52 Ответить
Для военных и гражданских лиц есть ордена и медали...
А для церковников СОВЕРШИВШИХ ПОДВИГ ЧТО ЕСТЬ ?
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27.04.2021 12:31 Ответить
Маленький свечной заводик.
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27.04.2021 12:37 Ответить
Для усіх громадян України, хто заслужив, є ордени і медалі, незалежно від роду діяльності, віросповідання і нації.
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27.04.2021 13:09 Ответить
вот реальное воплощение в жизнь известного выражение классика украинской политики: "Армія. Мова. Віра"
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27.04.2021 12:32 Ответить
А хто "известньій классик российской политики"? На раші також священний рюзькій ЯЗИК, непабєдімая АРМИЯ і ВЕРА, якої попи святять танки на бой кровавий по всьому світу, які своїм патріархатом, як пиявки окупували наші святі місця.
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27.04.2021 13:00 Ответить
Гарна людина робить добру справу. Приємно читати.
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27.04.2021 12:44 Ответить
так i э: у нашого митрополита Єпіфанія гарне і світле обличчя
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27.04.2021 16:26 Ответить
5 000 пасок! Стаханов!
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27.04.2021 12:53 Ответить
А як бризки хоч і "свяченої" іонами срібла води на обгортку паски можуть її освятити?))) От целофан,то точно святий!)))
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27.04.2021 12:59 Ответить
А який дурень святить паску в обгортці, ти і свій кулинич тримаєш в обгортці, коли йдеш до ліжка?
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27.04.2021 13:24 Ответить
А ти подивись на фото і як то кажуть роозяв очі!)))
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27.04.2021 13:36 Ответить
Авжеж, нашим людям "какая разница". Кілька крапель потрапить і то добре. Головне, що в святий день. Раніше самі пекли, то святили без обгортки.
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27.04.2021 13:45 Ответить
Надеюсь каждую лично святил)
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27.04.2021 13:26 Ответить
Усіх вітаю зі святом Великодня!!
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27.04.2021 15:27 Ответить
ще зарано: наразi страсний тиждень, а вже 2 травня буде свято Великодня
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27.04.2021 16:31 Ответить
А Онуфрій для чиїх воїнів полив водичкою? Бо як може освятити піп паски, який закликає вбивати українців і голодомор прирівняв до помсти за непокору українців. А кому вони не покорилися?
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27.04.2021 15:56 Ответить
Гарна справа! Українська церква підтримує і допомагає українській армії!
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27.04.2021 16:17 Ответить
так i повинно бути
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27.04.2021 16:32 Ответить
 
 