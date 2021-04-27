РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10735 посетителей онлайн
Новости Фото
4 937 8

Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, участники которой в течение 5 месяцев совершали на территории Киева особо тяжкие преступления, связанные с незаконным завладением денежными средствами граждан в особо крупных размерах путем обмана (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как подчеркивается, арендовав помещение в центре столицы и оборудовав их под пункты обмена валют в центре Киева, участники преступной группы размещали объявления об обмене валюты по привлекательному курсу, после чего путем обмана завладевали денежными средствами потерпевших. Четыре участника преступной группы были задержаны 26 апреля 2021 года после очередной валютной аферы. Оборудовав в помещении на ул. Шелковичной фиктивной пункт обмена валют, злоумышленники завладели средствами клиента в сумме 64 тыс. долларов США.

"В настоящее время готовятся сообщения о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. Также установлена ​​причастность указанной группы к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева. Следственные действия продолжаются", - подчеркивают в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержана группа мошенников, отобравших у киевлянки $54 тыс. под видом обмена валюты по выгодному курсу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура 01
Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура 02
Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура 03
Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура 04

Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура 05

Автор: 

валюта (3072) Киев (25516) мошенничество (1220) прокуратура (5011)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура."

5 месяцев откупались, но чиновники-начальники поменялись...
показать весь комментарий
27.04.2021 13:46 Ответить
Не, думаю обули какую-нибудь шишку из МВД или прокуратуры, вот и зашевелились менты.
показать весь комментарий
27.04.2021 15:48 Ответить
да,- отказ дать взятку менту это значит не справедливо его обуть...
показать весь комментарий
27.04.2021 19:56 Ответить
особо тяжкие преступления...
показать весь комментарий
27.04.2021 13:46 Ответить
Всегда поражался людям, которые покупали тысяч 10 дол, рассказывали про хороший курс в обменнике где то возле базара, рядом с киоском шаурмы.... Я даже 1000 стараюсь покупать в банке, т.к. в погоне за экономией даже пару тысяч гривень, ты рискуешь остаться без 1000 дол....
показать весь комментарий
27.04.2021 13:52 Ответить
А местечко там для пункта выглядит солидно - рядом с Нацбанком!
показать весь комментарий
27.04.2021 14:24 Ответить
64к и нью баланс и новые шмотке а у меня немае секонд
показать весь комментарий
27.04.2021 14:48 Ответить
 
 