Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Столичные правоохранители разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, участники которой в течение 5 месяцев совершали на территории Киева особо тяжкие преступления, связанные с незаконным завладением денежными средствами граждан в особо крупных размерах путем обмана (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Как подчеркивается, арендовав помещение в центре столицы и оборудовав их под пункты обмена валют в центре Киева, участники преступной группы размещали объявления об обмене валюты по привлекательному курсу, после чего путем обмана завладевали денежными средствами потерпевших. Четыре участника преступной группы были задержаны 26 апреля 2021 года после очередной валютной аферы. Оборудовав в помещении на ул. Шелковичной фиктивной пункт обмена валют, злоумышленники завладели средствами клиента в сумме 64 тыс. долларов США.
"В настоящее время готовятся сообщения о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. Также установлена причастность указанной группы к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева. Следственные действия продолжаются", - подчеркивают в прокуратуре.
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