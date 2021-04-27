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Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата "Донбасса" Виногродского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-комбата "Донбасса" Анатолия Виногродского о смене ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 27 апреля, апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу защиты на меру пресечения экс-комбату "Донбасса" Анатолию Виногродскому, которого подозревают в соучастии в организации частной военной компании Donbass Battalion Corporation вместе с экс-депутатом и бывшим командиром "Донбасса" Семеном Семенченко.

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В ходе заседания Виногродский заявил, что не намерен скрываться от следствия и готов в суде доказывать свою невиновность. Кроме того, он подчеркнул из-за серьезной болезни сердца ему необходимо ежедневноьпроходить как минимум 5 км, поэтому круглосуточный домашний арест может нанести вред его здоровью.

В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и оставил Виногродскому ранее избранную меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Присутствующие на заседании встретили решение суда выкриками "Ганьба!" и "Мерзавці!".

Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 01
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 02
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 03
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 04
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 05
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 06
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 07
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 08
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 09
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 10
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата Донбасса Виногродского 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

Автор: 

Семенченко Семен (380) Виногродский Анатолий (13) домашний арест (187) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+6
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата "Донбасса" Виногродского - Цензор.НЕТ 6873
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27.04.2021 14:43
+3
Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды.Меняется гидроизоляция,проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.
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27.04.2021 14:44
+1
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата "Донбасу" Виногродського - Цензор.НЕТ 499
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27.04.2021 15:02
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Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата "Донбасса" Виногродского - Цензор.НЕТ 6873
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27.04.2021 14:43 Ответить
Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды.Меняется гидроизоляция,проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.
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27.04.2021 14:44 Ответить
Ждут когда гниды проведут кластеры в жизнь.
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27.04.2021 15:01 Ответить
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата "Донбасу" Виногродського - Цензор.НЕТ 499
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27.04.2021 15:02 Ответить
Наче при баризі Виногродського не арештовували. Олігархічна влада не змінилася, змінилось лише прізвище президента.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28882745.html
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27.04.2021 19:26 Ответить
Так они же агитировали за Зелю и "абынепорошенко". За что боролись. Бойтесь желаний своих

Зато не Порошенко.
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27.04.2021 19:32 Ответить
Семен Семенченко гораздо больше бизнесмен и "решала" чем искренний патриот Украины. Я не знаю всех обстоятельств дела, но то что Сеня благодаря войне существенно улучшил свой материальный достаток сомнению не поддается.
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27.04.2021 19:43 Ответить
козирна карта єрмака попаде у президента........це погана гра завкарандашами
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27.04.2021 21:52 Ответить
 
 