Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата "Донбасса" Виногродского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-комбата "Донбасса" Анатолия Виногродского о смене ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 27 апреля, апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу защиты на меру пресечения экс-комбату "Донбасса" Анатолию Виногродскому, которого подозревают в соучастии в организации частной военной компании Donbass Battalion Corporation вместе с экс-депутатом и бывшим командиром "Донбасса" Семеном Семенченко.

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В ходе заседания Виногродский заявил, что не намерен скрываться от следствия и готов в суде доказывать свою невиновность. Кроме того, он подчеркнул из-за серьезной болезни сердца ему необходимо ежедневноьпроходить как минимум 5 км, поэтому круглосуточный домашний арест может нанести вред его здоровью.

В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и оставил Виногродскому ранее избранную меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Присутствующие на заседании встретили решение суда выкриками "Ганьба!" и "Мерзавці!".























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".