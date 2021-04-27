Переписка "слуги народа" Петруняка на заседании ВР: "У кого был секс без носков?". ФОТОрепортаж
Журналистам удалось зафиксировать переписку нардепа "Слуги народа" Евгения Петруняка во время пленарного заседания парламента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал издания "Буквы".
"У кого был секс без носков? Отпишитесь, ощущения, плюсы, минусы...", - говорится в сообщении, полученном нардепом.
"Очень извиняемся, здесь у кого был секс без носков? Срочно нужна помощь господину Петруняку ("слуга", ценитель обнаженной женской груди), а то он весь в работе и не отвечает дружбану на очень важные вопросы", - пишут журналисты.
Издание намекает на зафиксированное во время заседания Верховной Рады в декабре 2020 года - тогда народный депутат, рассматривавший в телефоне фото женской груди, попал в кадр прямо во время трансляции.
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От я й думаю: може, вони себе мали на увазі?!
Кива вон виртуоз даже на заседании мастурбировал, и нормально)))
- А чем старый-то не нравится?
Я сегодня очень, очень
Сексуально озабочен...
Цікаво, а в журналах баз "Скопус" чи "Веб ов саєнс" цей яйцечос теж всиг надрукуватися?
шукають сраки та цицьки
ну,вот,просто очень жаль..