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Новости Фото Переписки нардепов в Раде
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Переписка "слуги народа" Петруняка на заседании ВР: "У кого был секс без носков?". ФОТОрепортаж

Журналистам удалось зафиксировать переписку нардепа "Слуги народа" Евгения Петруняка во время пленарного заседания парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал издания "Буквы".

"У кого был секс без носков? Отпишитесь, ощущения, плюсы, минусы...", - говорится в сообщении, полученном нардепом.

Переписка слуги народа Петруняка на заседании ВР: У кого был секс без носков? 01
Переписка слуги народа Петруняка на заседании ВР: У кого был секс без носков? 02
Переписка слуги народа Петруняка на заседании ВР: У кого был секс без носков? 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: "Когда ее обнимаю, у меня все встает", - работа ВР 16 апреля. ФОТОрепортаж

"Очень извиняемся, здесь у кого был секс без носков? Срочно нужна помощь господину Петруняку ("слуга", ценитель обнаженной женской груди), а то он весь в работе и не отвечает дружбану на очень важные вопросы", - пишут журналисты.

Издание намекает на зафиксированное во время заседания Верховной Рады в декабре 2020 года - тогда народный депутат, рассматривавший в телефоне фото женской груди, попал в кадр прямо во время трансляции.

Переписка слуги народа Петруняка на заседании ВР: У кого был секс без носков? 04
Переписка слуги народа Петруняка на заседании ВР: У кого был секс без носков? 05

Также смотрите: "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

секс (358) СМИ (3835) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+47
Депутата СН без мозгов, интересует секс без носков
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27.04.2021 15:56
+43
ще один майбутній "кадитат незрозумілих наук"
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27.04.2021 15:55
+35
"Новиє ліца" - верещали ЗЕбіли, "зламаю систему" - верещав ЗЕлений блазень
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27.04.2021 16:01
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Правила форума Совет форумчан
ще один майбутній "кадитат незрозумілих наук"
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27.04.2021 15:55 Ответить
Цьому законодавцю краще працювати на фабриці шкарпеток і панчох, а не просиджувати штани у Раді, отримуючи за це ще й бабки.
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27.04.2021 16:14 Ответить
этот сразу на докторскую зайдёт...
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27.04.2021 16:42 Ответить
долПойопи вибрали кончених долПойопів. Зупиніть Землю, висадіть їх
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27.04.2021 16:50 Ответить
У него будет работа "Влияние носков на потенцию..."
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27.04.2021 19:28 Ответить
Депутата СН без мозгов, интересует секс без носков
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27.04.2021 15:56 Ответить
а що, в СН є розумні?
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27.04.2021 15:57 Ответить
Слуги без народа, блин
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27.04.2021 15:58 Ответить
Листування "слуги народу" Петруняка на засіданні ВР: "У кого був секс без шкарпеток?" - Цензор.НЕТ 9490
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27.04.2021 16:02 Ответить
он имеет в виду, что прям на заседании Рады?
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27.04.2021 15:59 Ответить
Баба Да?
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27.04.2021 16:00 Ответить
Оно занято принятием законов...
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27.04.2021 16:00 Ответить
"Новиє ліца" - верещали ЗЕбіли, "зламаю систему" - верещав ЗЕлений блазень
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27.04.2021 16:01 Ответить
система непокоБелима))))
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27.04.2021 16:23 Ответить
Ще один озабочений депутан "Слуг урода", брат по хтивості Боді Яременка.
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27.04.2021 16:03 Ответить
В раду подали проект закону про заборону використовувати тварин у цирку.
От я й думаю: може, вони себе мали на увазі?!
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27.04.2021 16:04 Ответить
До кывы нехай звернеться - той якраз кандидатську з цієї проблематики захистив...
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27.04.2021 16:06 Ответить
кива все исследовал на себе
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27.04.2021 16:10 Ответить
А ведь если бы не мандат, секс бы этому мудаку даже и не светил бы....
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27.04.2021 16:07 Ответить
отчего же?) он же с руками))))

Кива вон виртуоз даже на заседании мастурбировал, и нормально)))
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27.04.2021 16:24 Ответить
Тогда вопрос про носки становится еще более интригующим....
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27.04.2021 16:25 Ответить
Зате тепер за секс, як і за все інше, платись "мудрий" нарід.
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27.04.2021 17:09 Ответить
Видимо для зеленых это серьезный вопрос
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27.04.2021 16:08 Ответить
- Ученые нашли новый способ зачатия.
- А чем старый-то не нравится?
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27.04.2021 16:14 Ответить
неплохо, неплохо)))) хорошо ещё что не узнавал всякие радости голубой жизни...хотя...))) ничему уже не удивляюсь))
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27.04.2021 16:08 Ответить
День в ВР прошёл под девизом:
Я сегодня очень, очень
Сексуально озабочен...
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27.04.2021 16:09 Ответить
Зебилы, напишите ему что-нибудь про плюсы-минусы. Да, про подводные камни не забудьте отписать. Это важно. Видите, человек страдает, помочь надо.
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27.04.2021 16:09 Ответить
Таким конченным мутантом надо быть,переписываться в ВР о такой херне,зная ,что тебя могут заснять.Сколько таких случаев было!!!
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27.04.2021 16:11 Ответить
та їм нагепати на народ. Вони це демонстративно роблять - мол, "і шо ви нам зробите? Ну що, бу-га-га??? Ми - непрікасаємиє, а ви, народ - бидло...".
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27.04.2021 16:14 Ответить
Слабі люди... *****
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27.04.2021 16:13 Ответить
на передок? или на задок они слабые?))))
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27.04.2021 16:27 Ответить
Перш за все, на голову.
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27.04.2021 17:10 Ответить
Кто знает "умного" в "слуге урода"? Есть такие или только в ЕС, или Батьковщине?
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27.04.2021 16:13 Ответить
Новие лица прастова вумнава нариду.
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27.04.2021 16:13 Ответить
Ну и кто ему ответил?
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27.04.2021 16:13 Ответить
Послушайте, а ведь они реально - ИДИЙОТЫ. Зеленые
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27.04.2021 16:14 Ответить
а как они могут быть не идиоты))) обычный 1917 год, всё повторяется, набрали с улицы шариковых обычный пролетариат, трактористы, повара, фотографы, мастурбаторы с учёными степенями, бородатые аналы, теперь добавились носки, шапито 95 одним словом.
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27.04.2021 16:33 Ответить
Тема следующего диссера - "Центрально-фламандская государственная управленческая концепция сексуального мировоззрения политического бомонда Европы в преломлении концепции нижнего белья опорно-двигательного аппарата депутат парламента".....
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27.04.2021 16:15 Ответить
Ой, та це ж тема ДОКТОРСЬКОЇ роботи КАНДИДАТА нОук - Ківи
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27.04.2021 16:16 Ответить
Ківа - кандидат нЕук
Цікаво, а в журналах баз "Скопус" чи "Веб ов саєнс" цей яйцечос теж всиг надрукуватися?
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27.04.2021 17:07 Ответить
Ну, раз у этого чудика без носков не было, то за судьбу страны можно быть спокойным.
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27.04.2021 16:16 Ответить
и за это они получают по 25к зелени в конвертах
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27.04.2021 16:18 Ответить
шароебы. бесполезные создания для цивилизации. для них в том числе и короновирус придумали )
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27.04.2021 16:18 Ответить
Люди можна то здеградоване і сексуально нездорове ЗЕшобло кудись відправити..Вже задовбали.....Таке відчуття, що та ЗЕкоманда це майбутні збоченці і гвалтівники....
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27.04.2021 16:22 Ответить
наверное, на тот свет их надо... иначе их ни чем не вылечить)
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27.04.2021 16:28 Ответить
Оборотни дурноголовые! (С)
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27.04.2021 16:24 Ответить
А це ж "луччі з луччих" ))) А який же тоді шлак в головах наріда? Це ж не парламент. Це як пасажирів кількох вагонів метро навмання загнали в Раду. Один до одного. Дуби, сосни і кущі різні. Крвмть, ні освіти нормальної, ні досвіду, ні совісті, ні сорому. Жлоби і шпана.
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27.04.2021 16:32 Ответить
...сидять хряки - петруняки
шукають сраки та цицьки
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27.04.2021 16:33 Ответить
Великий і могучий русский язик,сколько чудєсних смс творєній пісалось і єщє будєт напІсЯно докторамі всякіх наук под парламєнскім куполом.
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27.04.2021 16:39 Ответить
я х.з.,другой раз смотришь на этот сюр и реально жалеешь,что нет у нас своего нсдап,чтоб хоть кого-то,суки,боялись..
ну,вот,просто очень жаль..
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27.04.2021 16:47 Ответить
без носок (с)
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27.04.2021 16:51 Ответить
ну хоть не дрочит и то хорошо
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27.04.2021 16:58 Ответить
не факт
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27.04.2021 17:24 Ответить
А без носков?
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27.04.2021 19:07 Ответить
Не согласен. Тема - "анал табу " не раскрыта!
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27.04.2021 21:23 Ответить
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27.04.2021 21:28 Ответить
мудрый нарид достоин своих избранников
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27.04.2021 17:02 Ответить
"Золотой ты человек, Юрий Венедиктович. Все о народе думаешь.."(c)
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27.04.2021 17:35 Ответить
Секс без носков...Свежо...Ну чем не тема для научного труда? Бегом за диссертацию!
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27.04.2021 21:22 Ответить
Зелений блазень десь поназбирав по задвірках сексуальний збоченців.
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27.04.2021 21:22 Ответить
Це обовязковий дрескод для ЗЕбаранів, коли смотрящіє з борделю ОПУ їх сношають за неправельне голосування або спонукають на правильне?
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27.04.2021 21:59 Ответить
Листування "слуги народу" Петруняка на засіданні ВР: "У кого був секс без шкарпеток?" - Цензор.НЕТ 1863
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28.04.2021 07:46 Ответить
 
 