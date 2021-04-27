Переписка "слуги народа" Петруняка на заседании ВР: "У кого был секс без носков?". ФОТОрепортаж

Журналистам удалось зафиксировать переписку нардепа "Слуги народа" Евгения Петруняка во время пленарного заседания парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал издания "Буквы".

"У кого был секс без носков? Отпишитесь, ощущения, плюсы, минусы...", - говорится в сообщении, полученном нардепом.







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"Очень извиняемся, здесь у кого был секс без носков? Срочно нужна помощь господину Петруняку ("слуга", ценитель обнаженной женской груди), а то он весь в работе и не отвечает дружбану на очень важные вопросы", - пишут журналисты.

Издание намекает на зафиксированное во время заседания Верховной Рады в декабре 2020 года - тогда народный депутат, рассматривавший в телефоне фото женской груди, попал в кадр прямо во время трансляции.





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