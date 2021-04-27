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Активный сторонник отделения Закарпатья от Украины осужден на 12 лет тюрьмы. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины житель Закарпатья осужден к двенадцати годам лишения свободы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, он агитировал за принятие решений, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности нашей страны.

Правоохранители установили, что злоумышленник неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства Украины. Он предлагал незаконное восстановление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы - "Республика Подкарпатская Русь".

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Активный сторонник отделения Закарпатья от Украины осужден на 12 лет тюрьмы 01

Для реализации своих намерений фигурант начал искать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины среди организаций Российской Федерации. В частности, в начале 2014 он обратился к президенту РФ с просьбой провести миротворческую операцию для "... восстановления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь" и признать ее государственность.

По данному факту следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство. Среди обнародованной переписки экс-помощника Президента РФ Владислава Суркова найден план обеспечения федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с сепаратистскими движениями в области.

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Задокументировано, что летом 2014 года, находясь в РФ, злоумышленник разработал ряд документов, в которых изложил шаги по подготовке основания для силового захвата власти в Закарпатье. Согласно изъятым в ходе обысков "документами" злоумышленник разработал схему запугивания представителей власти, захват административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте. Также он планировал создание "временного правительства", блокирование четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта.

Досудебным следствием установлено, что злоумышленник тайно хотел лишить властных полномочий органы государственной власти и местного самоуправления путем вооруженного отстранения от исполнения полномочий.

В рамках уголовного производства, установлен ряд сообщников, которые планировали реализовывать силовой сценарий. В частности, самопровозглашенные "руководители силовых структур", лица, причастные к вербовке наших соотечественников. После тщательной проверки, причастные были привлечены к уголовной ответственности.

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Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается от суда на территории Российской Федерации, поэтому судебное разбирательство осуществлялся в его отсутствие.

Решением Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Оперативные и следственные действия проводились Управлением Службы безопасности Украины в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

СБУ (19890) сепаратизм (11311) суд (25092) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+32
"Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается от суда на территории Российской Федерации...." - ахахахаха с этого и нужно было начинать!!!
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27.04.2021 16:54
+6
Если бы он был в Украине получил бы условный срок, ну а раз он в РФ, то можно сделать грозный вид и дать 12 лет, всё равно сидеть не будет.

И на кого рассчитан этот спектакль, мы и так знаем, что реальные сроки дают только патриотам Украины
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27.04.2021 18:45
+5
Его можно даже казнить, заочно
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27.04.2021 20:47
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"Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается от суда на территории Российской Федерации...." - ахахахаха с этого и нужно было начинать!!!
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27.04.2021 16:54 Ответить
аа ну значит уже поменяли на таксиста))) у нас так всегда, сначала идут торги, оговаривается сумма )) если клиент сговорчивай то после пересечения границы объявляется в розыск, потом суд)) в нашем государстве безработицы не будет.
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27.04.2021 17:05 Ответить
Нормально всё, отсидел бы и снова в Закарпатье воду мутить, а так ему путь в Украину заказан пожизненно.
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27.04.2021 17:05 Ответить
Спасибо закарпатской "свободе", реально помогли СБУ дожать этого у..бана, после чего ему удалось сбежать. Иначе и дальше бы свободно о отрабатывал бабло газпрома....
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27.04.2021 18:06 Ответить
Если бы он был в Украине получил бы условный срок, ну а раз он в РФ, то можно сделать грозный вид и дать 12 лет, всё равно сидеть не будет.

И на кого рассчитан этот спектакль, мы и так знаем, что реальные сроки дают только патриотам Украины
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27.04.2021 18:45 Ответить
Его можно даже казнить, заочно
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27.04.2021 20:47 Ответить
Ну теперь будет на зоне агитацию проводить
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27.04.2021 16:55 Ответить
С чего вдруг? Он что уже арестован?
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27.04.2021 17:05 Ответить
А отсидка у него уже началась?
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27.04.2021 16:58 Ответить
Судебное заседание осуществляется в его отсутствие...
И что так можно? А как же презумпция невиновности, право на защиту своих интересов.
И приговор заочно?
И это легитимно?
Если да, то пусть заочно и отсидит.
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27.04.2021 17:07 Ответить
через месяц поменяют на таксиста
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27.04.2021 17:01 Ответить
Как можно поменять кого то, если он находиться на территории другой страны.
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27.04.2021 17:04 Ответить
да это целый бизнес)) беглец один а сытых много.
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27.04.2021 17:06 Ответить
Ніхто не заніс?
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27.04.2021 17:01 Ответить
осуждён, только зашкерился в парашке.
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27.04.2021 17:02 Ответить
Уж не Валерка ли Ляшкун? Этот скот давно выпрашивал.
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27.04.2021 17:03 Ответить
в США считается гос измена карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. А в Украине за гос измену надо ввести просто смертную казнь! Только так эта проблема решается!
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27.04.2021 17:08 Ответить
В США есть и штатные законы за измену, но федеральный закон гласит что найденный виновным изменник будет либо предан смертной казни, либо лишён свободы на срок не менее пяти лет, а также оштрафован на сумму не менее 10000 долларов.
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27.04.2021 20:31 Ответить
Чому у того ****** не забрали українське громадянство ?
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27.04.2021 17:12 Ответить
Ну и что ? Реально сидят волонтеры и ветераны АТО. А сепарам и предателям "заочно". Смех и шоу ..
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27.04.2021 17:25 Ответить
В Украине таким путь в депутаты.
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27.04.2021 17:26 Ответить
А Штепа ...гуляє !?
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27.04.2021 17:31 Ответить
Цей теж гуляє, якщо ти не помітив.
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27.04.2021 18:07 Ответить
Вылитый Ленин:мелкий,лысый и методы теже.Попьет пивко,гже нибуть(не в Женеве),а в Сочи и снова обьявится...
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27.04.2021 17:36 Ответить
Такі наполеонівські плани для одного не під силу.Очевидь,були поплічники - і де вони?Хоть хтось затриманий - чи всі гуртом втекли в москву?
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27.04.2021 18:37 Ответить
Такі наполеонівські плани для одного не під силу.Очевидь,були поплічники - і де вони?Хоть хтось затриманий - чи всі гуртом втекли в москву?
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27.04.2021 18:38 Ответить
Такі наполеонівські плани для одного не під силу.Очевидь,були поплічники - і де вони?Хоть хтось затриманий - чи всі гуртом втекли в москву?
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27.04.2021 18:39 Ответить
А якщо не впіймаємо, то заочно розстріляємо!
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27.04.2021 22:50 Ответить
Пол-Закарпатья выехало из Украины. Остальные на чемоданах.
Некому сепаратизмом заниматься.
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28.04.2021 07:05 Ответить
 
 