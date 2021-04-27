Активный сторонник отделения Закарпатья от Украины осужден на 12 лет тюрьмы. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины житель Закарпатья осужден к двенадцати годам лишения свободы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, он агитировал за принятие решений, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности нашей страны.

Правоохранители установили, что злоумышленник неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства Украины. Он предлагал незаконное восстановление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы - "Республика Подкарпатская Русь".

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Для реализации своих намерений фигурант начал искать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины среди организаций Российской Федерации. В частности, в начале 2014 он обратился к президенту РФ с просьбой провести миротворческую операцию для "... восстановления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь" и признать ее государственность.

По данному факту следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство. Среди обнародованной переписки экс-помощника Президента РФ Владислава Суркова найден план обеспечения федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с сепаратистскими движениями в области.

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Задокументировано, что летом 2014 года, находясь в РФ, злоумышленник разработал ряд документов, в которых изложил шаги по подготовке основания для силового захвата власти в Закарпатье. Согласно изъятым в ходе обысков "документами" злоумышленник разработал схему запугивания представителей власти, захват административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте. Также он планировал создание "временного правительства", блокирование четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта.

Досудебным следствием установлено, что злоумышленник тайно хотел лишить властных полномочий органы государственной власти и местного самоуправления путем вооруженного отстранения от исполнения полномочий.

В рамках уголовного производства, установлен ряд сообщников, которые планировали реализовывать силовой сценарий. В частности, самопровозглашенные "руководители силовых структур", лица, причастные к вербовке наших соотечественников. После тщательной проверки, причастные были привлечены к уголовной ответственности.

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Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается от суда на территории Российской Федерации, поэтому судебное разбирательство осуществлялся в его отсутствие.

Решением Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Оперативные и следственные действия проводились Управлением Службы безопасности Украины в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.