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Жовква вручил орден "За заслуги" III степени экс-главе МИД Польши Чапутовичу, поддерживавшему курс Украины в ЕС и НАТО и усиление санкций против РФ. ФОТО

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква вручил от имени президента Украины орден "За заслуги" III степени Яцеку Чапутовичу, министру иностранных дел Республики Польша в 2018-2020 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Пребывая на посту министра иностранных дел Польши, Яцек Чапутович активно поддерживал Украину, в частности консолидируя усилия международного сообщества в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства. Он также последовательно поддерживал курс Украины в ЕС и НАТО, неоднократно подчеркивал важность усиления санкционного режима против России, противодействия проекту "Северный поток – 2" и освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины", - следует из сообщения.

Также отмечается, что именно благодаря активной позиции Яцека Чапутовича была начата деятельность Люблинского треугольника.

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Жовква вручил орден За заслуги III степени экс-главе МИД Польши Чапутовичу, поддерживавшему курс Украины в ЕС и НАТО и усиление санкций против РФ 01

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США - единственная страна, способная защитить нас, Европу и любую другую страну от московской орды с ядерной кнопкой . тчк.
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27.04.2021 17:16 Ответить
Так. Та це не привід не дякувати іншим країнам, які не будучи такими могутніми, як Америка, кидають виклик парашці, підтримуючи нас.
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27.04.2021 17:44 Ответить
 
 