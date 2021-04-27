Жовква вручил орден "За заслуги" III степени экс-главе МИД Польши Чапутовичу, поддерживавшему курс Украины в ЕС и НАТО и усиление санкций против РФ. ФОТО

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква вручил от имени президента Украины орден "За заслуги" III степени Яцеку Чапутовичу, министру иностранных дел Республики Польша в 2018-2020 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Пребывая на посту министра иностранных дел Польши, Яцек Чапутович активно поддерживал Украину, в частности консолидируя усилия международного сообщества в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства. Он также последовательно поддерживал курс Украины в ЕС и НАТО, неоднократно подчеркивал важность усиления санкционного режима против России, противодействия проекту "Северный поток – 2" и освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины", - следует из сообщения.

Также отмечается, что именно благодаря активной позиции Яцека Чапутовича была начата деятельность Люблинского треугольника.

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