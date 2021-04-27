В течение трех лет на Закарпатье построят новый международный аэропорт, - ОГА. ФОТО
На Закарпатье в течение трех лет построят новый аэропорт, что будет способствовать экономическому развитию региона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская обладминистрация.
Так, аэропорт будет расположен на территории Мукачевской территориальной громады, а за образец возьмут аэропорт в Хорватии.
"Учитывая географическое расположение, будущий аэропорт будет иметь оптимальную локацию, которая позволит беспрепятственно обеспечивать Закарпатью воздушно-транспортные услуги. Ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет", - сообщили в ОГА.
Отмечается, что строительство аэропорта в рамках президентской программы "Большая стройка" поможет экономическому развитию региона и впишет его в систему европейских авиапутей.
На разработку документации уже выделили из бюджета 30 млн гривен. Также ожидается субвенция в размере 4 млрд гривен. Согласно предварительным подсчетам, строительство взлетно-посадочной полосы будет стоить 3 млрд гривен, еще 1 млрд потратят на остальную инфраструктуру.
Представители Мукачевской громады, вместе с ОГА и облсоветом, а также представителями ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" подписали Меморандум о сотрудничестве в проектировании и строительстве нового аэропорта.
"Это критически важный государственный инфраструктурный проект, который сформирует область как международную транспортную платформу для успешного ведения бизнеса, привлечения внутренних и внешних инвестиций, развития туризма и экономического потенциала всей страны", - заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского будет развиваться сеть региональных авиахабов. Планируется, что в течение нескольких лет в небольших городах появится 16 новых аэропортов.
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Аэродро́м (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. αέρος - воздух и δρόμος - дорога, улица) - земельный или водный участок с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE воздушным пространством , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 сооружениями и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 оборудованием , обеспечивающими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82 взлёт , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 посадку , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 руление , размещение и обслуживание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолётов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолётов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%91%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82) планёров .
Аэродром состоит из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 лётного поля и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC комплекса управления воздушным движением , включающим в себя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 командно-диспетчерский пункт ; оборудован одной или несколькими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 взлётно-посадочными полосами (ВПП).
Большой проект -- большие деньги -- большой распил: на второй срок как раз баблища нужно немеряно черное в белое перекрасить.