В течение трех лет на Закарпатье построят новый международный аэропорт, - ОГА. ФОТО

На Закарпатье в течение трех лет построят новый аэропорт, что будет способствовать экономическому развитию региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская обладминистрация.

Так, аэропорт будет расположен на территории Мукачевской территориальной громады, а за образец возьмут аэропорт в Хорватии.

"Учитывая географическое расположение, будущий аэропорт будет иметь оптимальную локацию, которая позволит беспрепятственно обеспечивать Закарпатью воздушно-транспортные услуги. Ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет", - сообщили в ОГА.

Отмечается, что строительство аэропорта в рамках президентской программы "Большая стройка" поможет экономическому развитию региона и впишет его в систему европейских авиапутей.

На разработку документации уже выделили из бюджета 30 млн гривен. Также ожидается субвенция в размере 4 млрд гривен. Согласно предварительным подсчетам, строительство взлетно-посадочной полосы будет стоить 3 млрд гривен, еще 1 млрд потратят на остальную инфраструктуру.

Представители Мукачевской громады, вместе с ОГА и облсоветом, а также представителями ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" подписали Меморандум о сотрудничестве в проектировании и строительстве нового аэропорта.

"Это критически важный государственный инфраструктурный проект, который сформирует область как международную транспортную платформу для успешного ведения бизнеса, привлечения внутренних и внешних инвестиций, развития туризма и экономического потенциала всей страны", - заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского будет развиваться сеть региональных авиахабов. Планируется, что в течение нескольких лет в небольших городах появится 16 новых аэропортов.

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