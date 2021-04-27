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В течение трех лет на Закарпатье построят новый международный аэропорт, - ОГА. ФОТО

На Закарпатье в течение трех лет построят новый аэропорт, что будет способствовать экономическому развитию региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская обладминистрация.

Так, аэропорт будет расположен на территории Мукачевской территориальной громады, а за образец возьмут аэропорт в Хорватии.

"Учитывая географическое расположение, будущий аэропорт будет иметь оптимальную локацию, которая позволит беспрепятственно обеспечивать Закарпатью воздушно-транспортные услуги. Ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет", - сообщили в ОГА.

Отмечается, что строительство аэропорта в рамках президентской программы "Большая стройка" поможет экономическому развитию региона и впишет его в систему европейских авиапутей.

На разработку документации уже выделили из бюджета 30 млн гривен. Также ожидается субвенция в размере 4 млрд гривен. Согласно предварительным подсчетам, строительство взлетно-посадочной полосы будет стоить 3 млрд гривен, еще 1 млрд потратят на остальную инфраструктуру.

Представители Мукачевской громады, вместе с ОГА и облсоветом, а также представителями ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" подписали Меморандум о сотрудничестве в проектировании и строительстве нового аэропорта.

"Это критически важный государственный инфраструктурный проект, который сформирует область как международную транспортную платформу для успешного ведения бизнеса, привлечения внутренних и внешних инвестиций, развития туризма и экономического потенциала всей страны", - заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского будет развиваться сеть региональных авиахабов. Планируется, что в течение нескольких лет в небольших городах появится 16 новых аэропортов.

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В течение трех лет на Закарпатье построят новый международный аэропорт, - ОГА 01
В течение трех лет на Закарпатье построят новый международный аэропорт, - ОГА 02

Автор: 

аэропорт (1509) Большая стройка (728) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+7
МежГалактический
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27.04.2021 17:22
+5
и шахматний турнир)
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27.04.2021 17:21
+5
а пока здайте по 100 гривень на марки.
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27.04.2021 17:26
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В Берегово?
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27.04.2021 17:20 Ответить
В Середньому... Тож війна між Ужг та Мук за аеропорт. Вирішили посерединіХ
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27.04.2021 17:40 Ответить
Не бреши телепню, хто в Ужгороді воює за аеропорт?)) ужгородська влада ледве чекає аби його закрили аби розпродати на ділянки. Це балоги дупу собі розривають аби перетягти будівництво до мукачевого...
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27.04.2021 20:05 Ответить
Сам ти телепень. Ужг аеропорт - це обласна земля, а не міська. Обласна рада в Ужгороді і депутатам взападло буде трястись до мукачева. Про балог згоден
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29.04.2021 20:37 Ответить
Ти все ж таки телепень)) земля обласна поки ніби то функціонує аеропорт, якщо ніби то запрацює новий це буде вже міська земля, саме цього усі наші керманичі і чекають, це буде справжній джекпот для мера який буде у той час...)))
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30.04.2021 15:05 Ответить
и шахматний турнир)
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27.04.2021 17:21 Ответить
МежГалактический
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27.04.2021 17:22 Ответить
а пока здайте по 100 гривень на марки.
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27.04.2021 17:26 Ответить
А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир! (С)
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27.04.2021 17:26 Ответить
Междупланетный - это прошлый век). Наш Вовочка - чемпион мира по боррьбе с короновирусом, "один з НАЙвеличніших лідОрів світу" - і ви що, хочете якусь мілкоту типа міжплданетного турніру? "Нєт, на ето Вовочка пойтіть нє может", а тому - тільки МіжГалактичний турнір!
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27.04.2021 17:29 Ответить
Львівське летовище завантажити не можете
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27.04.2021 17:22 Ответить
что за замок на фото кто знает?
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27.04.2021 17:26 Ответить
Мукачевський
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27.04.2021 17:27 Ответить
Чтобы месным было проще на работу в словакию ездить. Автоббусы это так утомительно.
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27.04.2021 17:28 Ответить
Штаб квартира 95-го квартала. Обитель пианины.
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27.04.2021 17:28 Ответить
Мукачево!! Там рядом был военный аэродром. Стояли Миг-29. Полоса в запущенном но восстанавливаемом состоянии. Так что за 4 млрд. гривен планируют постоить никому не нужный аэропорт...
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27.04.2021 17:32 Ответить
Хоч один якийсь об'єкт покажіть з тої Большой стройки. Бо люди думають, що то міф, вигаданий, щоб бабло красти.
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27.04.2021 17:27 Ответить
это будет такая себе "закарпатская припять". западные туристы будут приезжать попикниковать на обочине, не опасаясь радиации.
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27.04.2021 17:27 Ответить
Ну просто критически критически важный!Пипец)))
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27.04.2021 17:31 Ответить
В кожній області має бути аеропорт у 21му столітті. Тільки Большая стройка, в дійсності - Це большоє дурилово, бо її навіть на проекті не існує,І для большой стройки потрібні большие архітектори, а їх ніхто не набирав.
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27.04.2021 17:31 Ответить
В розпилі архітектори - непотрібний баласт.
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27.04.2021 17:33 Ответить
.. а у нас у всіх областях є аеропорти... А то і покілька...якщо рахувати закинуті бувші військові. Але хто туди літати буде?
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27.04.2021 17:35 Ответить
Ото ж така деградація
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27.04.2021 17:36 Ответить
.. та ні..шановний... це оптимизація..а не деградація. При радянщині всі цівільна авіація була дотаційна більш ..як наполовину. Ті квитки..які ми колись купували за ціною приміром Київ-Запоріжжя...12 рублів ..були дуже дотаційнми. Тому аеропорти у кожній області потрібні зараз...як зайцю гальма. Подивіться скільки покинутих аеродромів у Німеччині.... Але їх там використовують і зберігають для малої любительскої авіації . А у нас з цим повний швах.
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27.04.2021 17:47 Ответить
Це тобі так розказали і ти як попка повторюєш. Насправді усе дотаційне. Навіть олігархи. Тільки тепер Україна дотує олігархів замість власної економіки, включаючи авіацію.
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27.04.2021 17:52 Ответить
..я ...дурнику такому..як ти... це розповідаю... бо 40 років в авіаційній галузі!! Може тобі купити БеЛАз та іздити у своїх особових справах? От так ти розумієшься у економиці.., включаючи авіацію...))))
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27.04.2021 17:59 Ответить
воно й видно, що в економіці повний нуль. І що, відлітався.. спвчуваю, лишилось хіба на форумах базікати.
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27.04.2021 18:04 Ответить
.. от тут ти пальцем у небо ткнув.... Як кажуть ..проколовся! Літав і продовжую літати...))) Але то що ти дурник...і хамовитий... тут я точно вгадав! Не навчили спілкуватися ввічливо... то й виросло дикувате...))))
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27.04.2021 18:09 Ответить
якщо ти хочеш про мене поговорити - можемо назначити стрілку. Літай, чорте, а інших не чіпай. Та й мета на цьому форумі у нас різна. Тож соси.
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27.04.2021 18:14 Ответить
.. пропонуєш робити те...що ти тут робиш? Ссати? Ну тоді я ліпше політаю... чим буду займатися справою...яку ти *********!! Та й будеш кудись летіти... тепер будеш завжди пам*ятати, заходячи у літак... яке ти неввічливе хамло. Ще згадаєш мене...телерню.)))
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27.04.2021 18:18 Ответить
У мукачевому є два великих архітектора балога & син...
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27.04.2021 20:11 Ответить
Краще вже космопорт.
В течение трех лет на Закарпатье построят новый международный аэропорт, - ОГА - Цензор.НЕТ 1971
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27.04.2021 17:32 Ответить
Большая стройка - це як большая медицина з санітаром замість міністра.
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27.04.2021 17:33 Ответить
Ты с этим дрыщом поосторожней , 40 лет гамно из самолета выносить -это не хухры мухры. Так что " заходячи у літак." в туалет не ходи, гамном заплюет. Да и с уборщиком не ссорься, они крутые как яйца всмятку. А отличить АЭРОПОРТ от АЭРОДРОМА только дебил не может после """" 40 років в авіаційній галузі!! """"" Пока всякая шелупень будет мнить себя величиной - будем строить всякую хренотень.
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27.04.2021 18:50 Ответить
ДЛЯ ДЕБИЛОВ не отличающих аэропорт от аэродрома____________Аэропо́рт (через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. aéroport; от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. ἀέριος «воздушный» + https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. portus «гавань», «пристань») - комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE воздушных судов и обслуживания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 воздушных перевозок , имеющий для этих целей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC аэродром , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.-------------------------------------------------------
Аэродро́м (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. αέρος - воздух и δρόμος - дорога, улица) - земельный или водный участок с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE воздушным пространством , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 сооружениями и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 оборудованием , обеспечивающими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82 взлёт , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 посадку , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 руление , размещение и обслуживание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолётов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолётов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%91%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82) планёров .
Аэродром состоит из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 лётного поля и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC комплекса управления воздушным движением , включающим в себя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 командно-диспетчерский пункт ; оборудован одной или несколькими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 взлётно-посадочными полосами (ВПП).
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27.04.2021 19:36 Ответить
Молодцы. Время от времени нужно ссать в морды зетипиллам. А то они начнут чего подозревать неладного.
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27.04.2021 17:49 Ответить
А як не збудують, то спитаєте з наступної влади.
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27.04.2021 17:57 Ответить
За три года? Новый аэропорт? https://www.youtube.com/watch?v=5dl0Om0RJDo&ab_channel=GreenGrass ХА-ХА-ХА!!!
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27.04.2021 18:18 Ответить
«Я планов наших люблю громадье, размаха шаги саженьи…»

Большой проект -- большие деньги -- большой распил: на второй срок как раз баблища нужно немеряно черное в белое перекрасить.
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27.04.2021 18:22 Ответить
А козе баян подарите ?
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27.04.2021 18:37 Ответить
За образец возьмут аэропорт в г.Тиват,1971 года выпуска... Ультрасовременный наверное..
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27.04.2021 18:52 Ответить
Ударим аэродромами по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!)))
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27.04.2021 19:27 Ответить
можно прямо в карпатах. взлетные полосы уже вырубали....
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27.04.2021 19:34 Ответить
 
 