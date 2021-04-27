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США передали для украинской армии помощи на $8 млн. ФОТОрепортаж

По сообщению посольства США Вооруженным силам Украины предоставлена новая помощь по безопасности на сумму почти $8 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ВCУ путем предоставления помощи по безопасности на сумму 7,85 млн долларов для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Генеральном штабе ВСУ отметили: "В рамках реализации предоставления помощи по безопасности от правительства Соединенных Штатов Америки в Украину прибыли очередные грузы международной технической помощи для нужд Вооруженных Сил Украины. С 2014 году Украина получила безопасности помощи от США на общую сумму более 2 миллиардов долларов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о помощи НАТО Украине: Поддерживаем не только на словах, но и на деле

США передали для украинской армии помощи на $8 млн 01

США передали для украинской армии помощи на $8 млн 02
США передали для украинской армии помощи на $8 млн 03

США передали для украинской армии помощи на $8 млн 04

оборона (5205) помощь (7798) США (26620)


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Топ комментарии
+75
Спасибо США!
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27.04.2021 19:09
+29
USA - Україна - рашизма кончина !
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27.04.2021 19:18
+25
У нього наркокоматоз
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27.04.2021 19:15
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Спасибо США!
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27.04.2021 19:09 Ответить
Почему Ермак не встречал
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27.04.2021 19:11 Ответить
У нього наркокоматоз
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27.04.2021 19:15 Ответить
не ермак и не - выше, бо не мрия и не эпицентр
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28.04.2021 06:29 Ответить
USA - Україна - рашизма кончина !
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27.04.2021 19:18 Ответить
УКРАИНЕ НУЖНЫ ЯДЕРНЫЕ БОЕГОЛОВКИ !
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27.04.2021 19:27 Ответить
возможно к КНДР обратится....
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27.04.2021 20:14 Ответить
Юле, за тюремный лазарет дали больше
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27.04.2021 19:28 Ответить
Нам хватает помощи.
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27.04.2021 19:33 Ответить
Лише у Київі - більше 1000(!!!) офіціальних мільйонерів та десяток мільярдерів.
До чого це я? До того, що допомогають армії - кілька десятків людей.
Справжніх, не тіщенків і не дєрьмаків.
Не зелених насікомих, що привозять воїнам 2 (два!) тепловізора.
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27.04.2021 19:35 Ответить
Зате в Києві багато москворотих.
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28.04.2021 06:14 Ответить
КрасавцИ !
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27.04.2021 20:01 Ответить
опять резиновые лодки и сух-пайки вместо реальной помощи
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27.04.2021 20:11 Ответить
конечно система ПВО Patriot-было бы лучше
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27.04.2021 20:13 Ответить
Американці обіцяють чисте небо. Якби влада менше крала, то було б і система ПВО.
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28.04.2021 06:19 Ответить
дякуем конечно! все таки лучше, чем в 2014 присылали сухпайки
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27.04.2021 20:12 Ответить
В 2014 не було нічого, і сухпайки були дуже доречні.
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27.04.2021 21:14 Ответить
согласен с Вами, говорят : "дареному коню-в зубы не смотрят"
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27.04.2021 21:25 Ответить
Гумконвой из Штатов .
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27.04.2021 20:44 Ответить
а малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат со своим Сбродом украли на "дорогах" которых нету как минимум 50 лярдов, за которые можно было обеспечить 3 армии, флот и всю страну вакцинами, но мы не ищем легких путей да ЗЕБилы???
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27.04.2021 20:49 Ответить
США передали для украинской армии помощи на $8 млн - Цензор.НЕТ 9371
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27.04.2021 21:09 Ответить
Американці-дійсно братерський народ для українців
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27.04.2021 21:35 Ответить
США передали для української армії допомоги на $8 млн - Цензор.НЕТ 24333-я фотка супер
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27.04.2021 22:51 Ответить
Так себе, не унитазы для эпицентра😄
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28.04.2021 00:20 Ответить
Почитал радостные восторги идийотов выше
У нас обманом и шантажом забрали ядерное оружие на сотни миллиардов баксов.
Кинули в пасть ***** и только выражают озабоченность.
Теперь выделяют крохи, а Афганистану, Египту и тд. - миллиарды...
Интересно, а в этой поставке зеркальца были? Ну, те, что для папуасов?...
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28.04.2021 08:04 Ответить
Нашь ядерный плутоний продали США за 12 миллиардов долларов!
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28.04.2021 08:13 Ответить
И это бросовая цена!
Весь комплекс ЯО стоил в десятки раз больше...
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28.04.2021 08:33 Ответить
Вартість його нічого не означає для України бо будувався при совку, а ось його утримання Україна не подягнула (в першу чергу на той час)! ЧИ правильно то було - звісно ж ні, якщо дивитися сьогодні, а на той час абсолютно ніхто не вірив в те, що раша нападе на Україну! Якось так.
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28.04.2021 19:28 Ответить
Вертолеты купленные во Франции для полиции уже давно появились в открытой продажеи даже разбивались частными лицами!!! Скоро катера появятся в продаже вместе с тепловизорами!!!
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28.04.2021 08:11 Ответить
Во тут кацапы изрыгивают недовольство
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28.04.2021 08:11 Ответить
Чим менше ЗРАДИ, тим більше ДОПОМОГА!!!- нашим МАРОДЕРАМ ГАНЬБА І ТРИБУНАЛ!!!
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28.04.2021 08:12 Ответить
Спасибо дяде Сэму,что не забывает и помогает,чем может, ВСУ..Лишь бы только наши хлыщи от мо не раздерибанили сие..
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28.04.2021 10:04 Ответить
Это мало поможет ВСУ от оккупанта РФ....аптечки, лодки резиновые, и т.д..
Лучше бы передали реальной помощи для усиления ВСУ... ПВО и Джавелинов и ракет так 1500 тыс. к ним.
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28.04.2021 15:52 Ответить
 
 