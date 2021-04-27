С 22 апреля наемники РФ 4 раза обстреляли гражданские объекты у линии разграничения, используя артиллерию, минометы и ПТРК, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать факты обстрелов оккупантами прилегающих к линии разграничения населенных пунктов и важных объектов гражданской инфраструктуры. Наемники РФ применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

С 22 апреля, оккупанты совершили четыре таких обстрела, а именно: 22 апреля в направлении поселка Дружба выпущено 2 ракеты ПТРК, 24 апреля из минометов калибра 120 мм наемники РФ совершили обстрел населенного пункта Водяное, 26 апреля - обстрел садового товарищества села Гнутово , расположенного вблизи Мариуполя.

В ходе верификации места обстрела в селе Катериновка, совершенного оккупантами около 23 часов 25 апреля из ствольной артиллерии калибра 122 мм, Украинской стороной СЦКК зафиксированы 6 воронок, образовавшихся в результате разрывов артиллерийских снарядов с установкой взрывателя на фугасное действие.

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Значительное количество обломков и остатков от снарядов - российского производства. К счастью, обошлось без жертв.

По фактам грубых нарушений режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК направила доказательные материалы СММ ОБСЕ.

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