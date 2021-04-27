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С 22 апреля наемники РФ 4 раза обстреляли гражданские объекты у линии разграничения, используя артиллерию, минометы и ПТРК, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать факты обстрелов оккупантами прилегающих к линии разграничения населенных пунктов и важных объектов гражданской инфраструктуры. Наемники РФ применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

С 22 апреля наемники РФ 4 раза обстреляли гражданские объекты у линии разграничения, используя артиллерию, минометы и ПТРК, - СЦКК 01

С 22 апреля, оккупанты совершили четыре таких обстрела, а именно: 22 апреля в направлении поселка Дружба выпущено 2 ракеты ПТРК, 24 апреля из минометов калибра 120 мм наемники РФ совершили обстрел населенного пункта Водяное, 26 апреля - обстрел садового товарищества села Гнутово , расположенного вблизи Мариуполя.

В ходе верификации места обстрела в селе Катериновка, совершенного оккупантами около 23 часов 25 апреля из ствольной артиллерии калибра 122 мм, Украинской стороной СЦКК зафиксированы 6 воронок, образовавшихся в результате разрывов артиллерийских снарядов с установкой взрывателя на фугасное действие.

С 22 апреля наемники РФ 4 раза обстреляли гражданские объекты у линии разграничения, используя артиллерию, минометы и ПТРК, - СЦКК 02

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С 22 апреля наемники РФ 4 раза обстреляли гражданские объекты у линии разграничения, используя артиллерию, минометы и ПТРК, - СЦКК 03

Значительное количество обломков и остатков от снарядов - российского производства. К счастью, обошлось без жертв.

С 22 апреля наемники РФ 4 раза обстреляли гражданские объекты у линии разграничения, используя артиллерию, минометы и ПТРК, - СЦКК 04

По фактам грубых нарушений режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК направила доказательные материалы СММ ОБСЕ.

Также смотрите: Террористы минируют населенные пункты на Донбассе российскими боеприпасами, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27114) Донбасс (26956) СЦКК (725) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Ну режим тишины же не срывали?
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27.04.2021 21:18 Ответить
ппц...ля...кацапы стреляют, Украина фотографирует воронки....
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27.04.2021 21:22 Ответить
панять и прастить ...- вони ж не прицільно стріляли...- воно ж зустрічі прагне...
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27.04.2021 21:31 Ответить
вот как встретится всем назло зе с оккупантом!
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27.04.2021 21:47 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/27/7291783/ Єрмак очікує, що перемовини Зеленського з Путіним стануть історичними , Интересно Президент Финляндии Маннергейм в 1939 году встречался со Сталиным в годы войны с Московией?
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27.04.2021 21:54 Ответить
 
 