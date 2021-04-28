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На Закарпатье ремонтируют участок дороги, ведущий к курортам Шаян и Велятино, - "Укравтодор". ФОТО

На дороге территориального значения Т-07-37 Хуст - Шаян – Вышково восстанавливают 23-км участок. После ремонта пропускная способность дороги должна увеличиться вдвое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Укравтодор".

Сейчас на дороге Т-07-37 идет восстановление 23-километрового участка на юге Закарпатской области между городом Хуст и поселком Буштино, в том числе и подъезда к санаторию "Шаян". После проведения текущего среднего ремонта пропускная способность дороги должна увеличиться вдвое. Сегодня она составляет 3000 автомобилей в сутки и ограничена из-за большой колейности, пучин и разрушения края проезжей части.

Так, подрядчик "ПБС" в ходе ремонта проведет вырубку кустарников, демонтаж старого металлического ограждения, фрезерование изношенного покрытия толщиной 8 см, укрепит основу дороги и уложит выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см, а также пятисантиметровый верхний слой с ЩМА.

Кроме того, на проезжей части будет переложена брусчатка с использованием новых материалов.

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Отмечается, что в рамках программы "Большая стройка" ремонт участка от Хуста до Буштино включает также ремонт 12 мостов и строительство нового моста длиной 323,2 метра в г. Вышково.

"Восстановление маршрута к этой курортной зоне Закарпатья будет способствовать развитию и экономическому росту всего региона", - отмечают в "Укравтодоре".

Всего в Закарпатской области планируется восстановить и построить 265 километров дорог, среди которых: М-06 Киев - Чоп, Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, Р-21 Долина - Хуст и Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление местных дорог в 2021 году является приоритетным направлением.

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На Закарпатье ремонтируют участок дороги, ведущий к курортам Шаян и Велятино, - Укравтодор 01
На Закарпатье ремонтируют участок дороги, ведущий к курортам Шаян и Велятино, - Укравтодор 02

Автор: 

Укравтодор (663) Большая стройка (728) Закарпатская область (2584)


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Знову зрада, як не крути
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28.04.2021 10:52 Ответить
Зрада будет когда новая дорога через пару лет растает вместе со снегом? При всем воровстве на дорогах думаете они придерживаются технологий?
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28.04.2021 11:01 Ответить
От тоді і квакай
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28.04.2021 11:33 Ответить
Гениально! Как ты смог зарегистрироваться???
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28.04.2021 11:34 Ответить
В Шаяні найкраща мінеральна вода для тих у кого проблеми з нирками(українське не розбавлене Боржомі ). Класне місце. Але доїхати туди ще те випробування.
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28.04.2021 10:59 Ответить
Ніколи не мав проблем з доїздом. Львів-Мукачево трасою, потім місцевими дорогами. Правда останній раз був там років 5 тому.
До речі, улюблений курорт небіжчика Івана Плюща. Він там бував, коли доводилося ночувати у готельних кімнати пошти, потім збудував собі шикарну віллу, яку залишив молодій дружині Світлані - колись медсестрі, а потім привів туди серйозний банк. Шаян тепер дуже круте місце, правда з дорогами у самому Шаяні важко...
На Закарпатті ремонтують ділянку дороги, що веде до курортів Шаян та Велятино, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7169
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28.04.2021 11:16 Ответить
В Ужгороде дорог нет. Всё в колдобинах.
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28.04.2021 11:30 Ответить
Так це мера робота взагалі то! Але він 5 років робив Петефі 1 сторону, тепер 5 років буде іншу робити! Де ще так можна освоїти міський бюджет як не на дорогах
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28.04.2021 11:50 Ответить
Ну Київ Чоп вже залатали по другому разу в деяких місцях за пів року. Тепер головне до санаторіїв дорогу!
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28.04.2021 11:47 Ответить
 
 