На Закарпатье ремонтируют участок дороги, ведущий к курортам Шаян и Велятино, - "Укравтодор". ФОТО

На дороге территориального значения Т-07-37 Хуст - Шаян – Вышково восстанавливают 23-км участок. После ремонта пропускная способность дороги должна увеличиться вдвое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Укравтодор".

Сейчас на дороге Т-07-37 идет восстановление 23-километрового участка на юге Закарпатской области между городом Хуст и поселком Буштино, в том числе и подъезда к санаторию "Шаян". После проведения текущего среднего ремонта пропускная способность дороги должна увеличиться вдвое. Сегодня она составляет 3000 автомобилей в сутки и ограничена из-за большой колейности, пучин и разрушения края проезжей части.

Так, подрядчик "ПБС" в ходе ремонта проведет вырубку кустарников, демонтаж старого металлического ограждения, фрезерование изношенного покрытия толщиной 8 см, укрепит основу дороги и уложит выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см, а также пятисантиметровый верхний слой с ЩМА.

Кроме того, на проезжей части будет переложена брусчатка с использованием новых материалов.

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Отмечается, что в рамках программы "Большая стройка" ремонт участка от Хуста до Буштино включает также ремонт 12 мостов и строительство нового моста длиной 323,2 метра в г. Вышково.

"Восстановление маршрута к этой курортной зоне Закарпатья будет способствовать развитию и экономическому росту всего региона", - отмечают в "Укравтодоре".

Всего в Закарпатской области планируется восстановить и построить 265 километров дорог, среди которых: М-06 Киев - Чоп, Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, Р-21 Долина - Хуст и Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление местных дорог в 2021 году является приоритетным направлением.

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