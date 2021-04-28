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Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК) зафиксировала доказательства очередных нарушений со стороны наемников РФ на Донбассе. Факты, которые подтверждают дестабилизирующие ситуацию действия наемников РФ, переданы в ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

В частности, еще 19 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала факт вмешательства наемников РФ в работу камер видеонаблюдения Миссии и установку оккупантами своих видеокамер на территории шахты "Октябрьская", что на окраине Донецка.

В результате вмешательства операторы ОБСЕ были вынуждены отключить от мониторинга свое оборудования. При этом наемники РФ вблизи мачты системы видеонаблюдения на территории шахты оборудовали огневую позицию минометов. Именно из этого района наемники РФ вчера выпустили 22 мины по позициям украинских военных. В ходе обстрела ранение получил один украинский военный. Корректировку огня противник вел с помощью БПЛА.

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"Дерзкие действия пророссийских наемников свидетельствуют об их нежелании соблюдать минские договоренности и попытки любой ценой спровоцировать Вооруженные силы Украины на огонь в направлении Донецка. Именно этим объясняются факты ведения оккупантами огня из районов города, участились во второй половине апреля и зафиксированы Украинской стороной СЦКК", - сообщили в штабе.

По фактам нарушений режима прекращения огня украинская сторона СЦКК направила доказательные материалы в адрес СММ ОБСЕ

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что агрессивные действия оккупантов несут прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Вооруженных сил Украины и местного населения и дестабилизируют ситуацию вдоль всей линии разграничения", - добавили в штабе.

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Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК 01
Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК 02
Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК 03
Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК 04
Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК 05
Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК 06

Автор: 

ОБСЕ (4877) обстрел (27129) Донбасс (26956) СЦКК (725) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
Все зависит от целей, которые преследуют командиры орков. Очевидно, что им нужны осколки украинских боеприпасов на мачте наблюдения ОБСЕ и воронки возле нее. А сами орки - расходный материал.
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28.04.2021 12:00
+3
Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 8158
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28.04.2021 13:26
+2
Я в этих сухопутных арт-делах- не очень, наверное, хотя и каплей артиллерист ВМФ. Мне вот что непонятно: располагать свою позицию у реального ориентира, на седьмом году войны, когда там всё уже должно быть пристреляно с точностью до метра- как минимум- бред.
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28.04.2021 11:47
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Я в этих сухопутных арт-делах- не очень, наверное, хотя и каплей артиллерист ВМФ. Мне вот что непонятно: располагать свою позицию у реального ориентира, на седьмом году войны, когда там всё уже должно быть пристреляно с точностью до метра- как минимум- бред.
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28.04.2021 11:47 Ответить
"Пасматріті! Укропи апстрєлівают даже АБСЄ!! Фашисти! Ім нічіво ні стоіт апстрєлівать нарот данбаса!"
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28.04.2021 11:51 Ответить
Совсем НЕ БРЕД... если противнику "головнокомандуючий" ЗАПРЕТИЛ СТРЕЛЯТЬ.
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28.04.2021 11:52 Ответить
Та бросьте! В сводках ООС всегда можно найти: "Наши воины дали адекватный ответ на обстрелы врага"(с).
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28.04.2021 11:54 Ответить
Зараз адекватність це - зафіксувати і передати лист в ОСББ ОБСЄ.
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28.04.2021 12:01 Ответить
Как мариупольский пацан- утверждаю обратное.
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28.04.2021 12:03 Ответить
Спитайте краще у військових про їх відношення до "всеосяжного перемир'я", почуєте багато цікавого. (тільки не при дітях)
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28.04.2021 12:12 Ответить
Это я читаю регулярно, в разных источниках. Только у меня есть свои личные источники, на Восточном МКР Мариуполя. Они уже стали экспертами, в плане: кто, куда и откуда.
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28.04.2021 12:15 Ответить
У ЗЕ-нарика, "адекватный ответ" - это из автомата 5,56 "ответить" миномету 120 мм.
Наши 120-ки вообще на складах заперты.
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28.04.2021 12:15 Ответить
Все зависит от целей, которые преследуют командиры орков. Очевидно, что им нужны осколки украинских боеприпасов на мачте наблюдения ОБСЕ и воронки возле нее. А сами орки - расходный материал.
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28.04.2021 12:00 Ответить
Та то понятно, о расходняке. Но! Как можно выполнять такой приказ??? Это- реальное самоубийство.
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28.04.2021 12:02 Ответить
Мало ли. По незнанию, по пьяни, под дурью...
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28.04.2021 12:28 Ответить
как минимум- бред.
===
М-да-а..., не только в сухопутных арт-делах таварищ не очень
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28.04.2021 13:12 Ответить
"Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4074"
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28.04.2021 11:51 Ответить
- А мы по вам из минометов
- А я маме ОБСЕ расскажу
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28.04.2021 11:51 Ответить
Пишіть, дорогенькі, пишіть! Багато пишіть і різного. Може хоч папером завалите, якщо вогнем не можете. Правда, вогнем - надійніше. 😊
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28.04.2021 11:53 Ответить
Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 8158
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28.04.2021 13:26 Ответить
 
 