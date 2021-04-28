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Новости Фото Силовики
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СБУ изъяла более 800 кг серебра в слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюта в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР".

Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Сотрудники СБ Украины задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более чем 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

- более 43 млн грн;
- более 800 кг серебра в банковских слитках;
- компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
- документы, подтверждающие проведение сделок.

СБУ изъяла более 800 кг серебра в слитках у преступной группировки, которая отмыла 65 млн грн 01

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

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Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.

СБУ изъяла более 800 кг серебра в слитках у преступной группировки, которая отмыла 65 млн грн 02

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями национальной полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.

СБУ изъяла более 800 кг серебра в слитках у преступной группировки, которая отмыла 65 млн грн 03
СБУ изъяла более 800 кг серебра в слитках у преступной группировки, которая отмыла 65 млн грн 04
Фото: сайт СБУ

задержание (6675) отмывание денег (197) правоохранительные органы (2970) СБУ (19893) силовики (2799) криптовалюта (92)


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Топ комментарии
+18
у нескольких генералов полиции появятся серебряные унитазы . не золото конечно но и не нищебродский фаянс
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28.04.2021 12:21
+5
Всегда было интересно , какова судьба этого клада ?
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28.04.2021 12:14
+5
Експертиза встановить що усі фальшиві, після цього справжні підуть куди треба, а липові залишаться при справі
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28.04.2021 12:58
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Всегда было интересно , какова судьба этого клада ?
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28.04.2021 12:14 Ответить
у нескольких генералов полиции появятся серебряные унитазы . не золото конечно но и не нищебродский фаянс
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28.04.2021 12:21 Ответить
Всё так плохо ?
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28.04.2021 12:22 Ответить
Експертиза встановить що усі фальшиві, після цього справжні підуть куди треба, а липові залишаться при справі
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28.04.2021 12:58 Ответить
маєш досвід, липові статистичні дані видавати за дійсність.
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28.04.2021 19:14 Ответить
маю досвід участі в розгляді кримінальних проваджень судом.
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29.04.2021 14:02 Ответить
давно випустили?
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29.04.2021 15:07 Ответить
мені сподобався цей жарт
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29.04.2021 15:22 Ответить
А серебро -из серебрянки!
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29.04.2021 09:07 Ответить
Пилите Шура.. Они золотые...
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28.04.2021 12:16 Ответить
Криптовалюты в Украине не признаны как деньги или средства платежа!
Значит не существует узаконенных процедур их обращения.
А что не запрещено - разрешено.
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28.04.2021 12:27 Ответить
Прально, значит на сбу за грабеж криптовалюты никто в суд не подаст
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29.04.2021 20:31 Ответить
Вот и деньги на сокол , ну или на ПВО
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28.04.2021 13:07 Ответить
Сначала подумал, что СБУ в очередной раз палится (в том смысле, что где бабло - там и СБУ). Но СБУ "подстраховались": Л/ДНР приплели, типа "боремся с финансированием террористов".
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28.04.2021 13:37 Ответить
Что-то из новости не совсем ясен состав преступления.
Только и того, что мечта быдла кого-то раскулачить!
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28.04.2021 15:06 Ответить
Блин,надо свое перепрятать,а то прийдут вот так и все нажитое непросильным......
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29.04.2021 09:10 Ответить
Изъяли 43 ляма грн, 800кг серебра... А сколько криптовалюты прикарманили????
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29.04.2021 20:29 Ответить
 
 