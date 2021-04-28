Два тайника террористов обнаружены на Луганщине. Среди изъятого - 18 артиллерийских снарядов, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ выявила в Луганской области два схрона участников незаконных вооруженных формирований. Оба тайника злоумышленники заложили летом 2014 года при ведении боевых действий против сил АТО. Среди изъятого - 18 артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кроме этого, в укромном месте, оборудованном на месте прежних позиций боевиков в Попаснянском районе, правоохранители обнаружили: 2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия, 30 гранатометных выстрелов, 3 реактивные противотанковые гранаты, свыше 2 тыс. патронов для пулеметов.

Во втором тайнике, размещенном в полуразрушенном блиндаже на территории Счастьенского района, изъяты: 10 подрывников, гранатометный выстрел, граната Ф-1, почти 800 патронов.









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