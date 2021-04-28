Пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. Выявлена террористическая группировка, - Офис генпрокурора. ФОТО
Правоохранители под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачили противоправную деятельность террористической группы, которая действовала на территории Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных сил Украины. В частности, они планировали распыление отравляющего вещества - хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что по результатам проведенных следственных действий, преступление удалось предотвратить.
"У двух участников группы выявлены и изъяты средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого "Министерства госбезопасности "ЛНР" информации относительно оборонной сферы. Данные о расположении оборонных объектов, позициях Вооруженных сил Украины и передислокации военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ", - отмечают в Офисе генпрокурора.
В настоящее время организатор группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Це з ними вчора бойко збірався вести перемовини? То треба усю "опазажопу" обробити тим хлором: і повітря стане чистішим, і українофобів поменшає.
..хлор - слИшком заметное отравляющее вещество для любого.. унюхал - отошёл в сторону и нет проблем.. ???
хотя, если реально предотвратили диверсию, то органам - респект..
Если это терроризм..