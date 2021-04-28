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Пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. Выявлена террористическая группировка, - Офис генпрокурора. ФОТО

Правоохранители под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачили противоправную деятельность террористической группы, которая действовала на территории Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных сил Украины. В частности, они планировали распыление отравляющего вещества - хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что по результатам проведенных следственных действий, преступление удалось предотвратить.

"У двух участников группы выявлены и изъяты средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого "Министерства госбезопасности "ЛНР" информации относительно оборонной сферы. Данные о расположении оборонных объектов, позициях Вооруженных сил Украины и передислокации военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ", - отмечают в Офисе генпрокурора.

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Пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. Выявлена террористическая группировка, - Офис генпрокурора 01
Пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. Выявлена террористическая группировка, - Офис генпрокурора 02
Пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. Выявлена террористическая группировка, - Офис генпрокурора 03

В настоящее время организатор группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

операция Объединенных сил (6766) хлор (18) Офис Генпрокурора (2467) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+46
Пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. Выявлена террористическая группировка, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5908
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28.04.2021 14:37
+23
Посадить в камеру предварительно всё обработать этим хлором а через неделю можно на подписку о невыезде отпустить.
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28.04.2021 14:43
+20
РОЗТРІЛЯТИ!!!!!! ПІД ЧАС ВІЙНИ З ДИВЕРСАНТАМИ ПО ІНШОМУ НЕ ПОСТУПАЮТЬ!!!!!!! ІНШІИЙ ВЕРДИКТ ТІЛЬКИ ЗАОХОЧУЮ ЗРАДНИКІВ ДО ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ.
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28.04.2021 14:48
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Пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. Выявлена террористическая группировка, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5908
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28.04.2021 14:37 Ответить
😂👏
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28.04.2021 15:43 Ответить
Доблестные аваковцы им инкриминируют "мелкое хулиганство"?
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28.04.2021 14:42 Ответить
Это парафия черта 🤢😈 БАКАНОВА
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28.04.2021 14:58 Ответить
Посадить в камеру предварительно всё обработать этим хлором а через неделю можно на подписку о невыезде отпустить.
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28.04.2021 14:43 Ответить
в Сирии апробировали, в Украине использовать безценный сирийский опыт убийцы решили...за такое за угол отвести и расстрелять винторогих палачей без всякого суда и следствия...
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28.04.2021 14:43 Ответить
Кровавый «мир» в 👀 ***** ! Как завещал путлер «мочить в сортирах « , всех приспешников живодера педофильного
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28.04.2021 14:55 Ответить
будет чем бубе обосновать вывод бойцов за днепро...дайте ссыклобородьку сразу и княгини ольги и ярослава мудрого...чы мудрого за кивой застолбили?
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28.04.2021 14:44 Ответить
І знову задіяна якась жирна кобила. Це вже тренд.
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28.04.2021 14:44 Ответить
,,Лишняя хромасома,, и бешество ватки определяет внешний вид этого вида кацапских гельминтов.
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28.04.2021 14:49 Ответить
РОЗТРІЛЯТИ!!!!!! ПІД ЧАС ВІЙНИ З ДИВЕРСАНТАМИ ПО ІНШОМУ НЕ ПОСТУПАЮТЬ!!!!!!! ІНШІИЙ ВЕРДИКТ ТІЛЬКИ ЗАОХОЧУЮ ЗРАДНИКІВ ДО ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ.
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28.04.2021 14:48 Ответить
Забальзамувати їх у тому хлорі, як їхнього вождя в мавзолеї.
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28.04.2021 14:57 Ответить
Ще одне свідоцтво терористичної діяльності свинособачих лугандонів.
Це з ними вчора бойко збірався вести перемовини? То треба усю "опазажопу" обробити тим хлором: і повітря стане чистішим, і українофобів поменшає.
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28.04.2021 15:00 Ответить
В обмінний фонд її. Щоб Зе зміг потім обміняти її на якогось таксиста з окупованої Горлівки чи з Ровеньок.
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28.04.2021 15:14 Ответить
как-то подозрительно тупо для спецоперации террористов.. разве что - взорвать ж.д. цистерну, но пишут про распыление на объекте..???
..хлор - слИшком заметное отравляющее вещество для любого.. унюхал - отошёл в сторону и нет проблем.. ???
хотя, если реально предотвратили диверсию, то органам - респект..
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28.04.2021 15:15 Ответить
Сломайте дома этих мразей. Как в Палестине Исраэль делает
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28.04.2021 15:17 Ответить
Туда ли ты зашел, ватный петух?
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28.04.2021 20:35 Ответить
не розумію, чому у чехів коли фотографують диверсантів або їх документи все видно, а у наших завжди що обличчя, що документи розмазані?.. може фотоприлади не такі?.
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28.04.2021 15:22 Ответить
вообще конечно использование химических отравляющих веществ может пойти и в обратку...
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28.04.2021 15:23 Ответить
Варто було би провести дослідження і визначити чому серед військовослужбовців та волонтерів виский відсоток онкохворих. Це не може бути просто збігом.
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28.04.2021 15:25 Ответить
Ксеня,я теж звернув увагу,неспроста воно...
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28.04.2021 15:46 Ответить
дустом обробити опаришів рузгава міра
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28.04.2021 15:33 Ответить
Ну-ну. А как там жопастая бомбистка Надя поживает? Аваков сказочник еще тот. Артур Конан Дойл курит.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB
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28.04.2021 15:37 Ответить
Дурниці. Якби мова йшла про фосген, то я б ще повірив.
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28.04.2021 16:31 Ответить
таких дебилов там полно, они же еще через кпп могут перемещаться в любой город Украины
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28.04.2021 18:22 Ответить
Хлор.. это химическое оружие? Так о какой противоправной деятельности может идти речь..?
Если это терроризм..
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28.04.2021 18:52 Ответить
Порошенко??? однако,,,
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29.04.2021 06:17 Ответить
Меркантильность так называемого "руССкаго мира" просто зашкаливает!То они голосуют за зека Янека,то за клоуна Зеленского!Но зато получают на банковские карточки по две пенсии, разные социальные выплаты за счет свободной от оккупантов Украины,не выезжая из ОРДЛО!А если изменился их статус или ,не дай Бог,кто-то умер,то гривны идут беспрепятственно на их счета!
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29.04.2021 08:54 Ответить
 
 