Мужчина на Кировоградщине ежедневно продавал до 10 кг пороха через интернет, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила новый канал незаконного сбыта взрывчатых веществ. Житель Кировоградщины поставлял своим "клиентам" до 10 кг пороха в день. По предварительной информации, благодаря нелегальному бизнесу мужчина получил "прибыль" в миллионы гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Проверяется информация об использовании этого пороха для подпольного производства боеприпасов.

По данным следствия, противоправную деятельность организовал житель Александрии Кировоградской области. Мужчина продавал оптовые партии пороха иностранного производства в разные регионы страны. Для поиска клиентов он использовал специализированные интернет-платформы и переправлял товар заказчикам через сервисы почтовой связи. Деньги за продажу взрывчатого вещества злоумышленник получал на банковскую карточку.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у подозреваемого:



- более 100 кг иностранного взрывчатого вещества;

- реактивную противотанковую гранату

- несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет ТТ;

- почти 2 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, прежде всего источников поступления пороха из-за границы.

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