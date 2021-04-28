Мужчина на Кировоградщине ежедневно продавал до 10 кг пороха через интернет, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ разоблачила новый канал незаконного сбыта взрывчатых веществ. Житель Кировоградщины поставлял своим "клиентам" до 10 кг пороха в день. По предварительной информации, благодаря нелегальному бизнесу мужчина получил "прибыль" в миллионы гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Проверяется информация об использовании этого пороха для подпольного производства боеприпасов.
По данным следствия, противоправную деятельность организовал житель Александрии Кировоградской области. Мужчина продавал оптовые партии пороха иностранного производства в разные регионы страны. Для поиска клиентов он использовал специализированные интернет-платформы и переправлял товар заказчикам через сервисы почтовой связи. Деньги за продажу взрывчатого вещества злоумышленник получал на банковскую карточку.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили у подозреваемого:
- более 100 кг иностранного взрывчатого вещества;
- реактивную противотанковую гранату
- несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет ТТ;
- почти 2 тыс. патронов различного калибра.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, прежде всего источников поступления пороха из-за границы.
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Видимо только из-за выплаты 8 000 гр. его и арестовали, шоб мужику 8 000 гр.не платить.
Зброя на фото мисливська, якщо внесені в дозвіл, то вийде пшик.
Згадуваний ППШ і РПГ можуть виявитись непридатними муляжами.
І в жодному законі немає визначення понять "зброя" і "**********"
(тут у нас по совковому мусарському бєспрєдєлу).