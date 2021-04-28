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Мужчина на Кировоградщине ежедневно продавал до 10 кг пороха через интернет, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила новый канал незаконного сбыта взрывчатых веществ. Житель Кировоградщины поставлял своим "клиентам" до 10 кг пороха в день. По предварительной информации, благодаря нелегальному бизнесу мужчина получил "прибыль" в миллионы гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Проверяется информация об использовании этого пороха для подпольного производства боеприпасов.

По данным следствия, противоправную деятельность организовал житель Александрии Кировоградской области. Мужчина продавал оптовые партии пороха иностранного производства в разные регионы страны. Для поиска клиентов он использовал специализированные интернет-платформы и переправлял товар заказчикам через сервисы почтовой связи. Деньги за продажу взрывчатого вещества злоумышленник получал на банковскую карточку.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у подозреваемого:

- более 100 кг иностранного взрывчатого вещества;
- реактивную противотанковую гранату
- несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет ТТ;
- почти 2 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, прежде всего источников поступления пороха из-за границы.

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Мужчина на Кировоградщине ежедневно продавал до 10 кг пороха через интернет, - СБУ 01
Мужчина на Кировоградщине ежедневно продавал до 10 кг пороха через интернет, - СБУ 02
Мужчина на Кировоградщине ежедневно продавал до 10 кг пороха через интернет, - СБУ 03
Мужчина на Кировоградщине ежедневно продавал до 10 кг пороха через интернет, - СБУ 04
Мужчина на Кировоградщине ежедневно продавал до 10 кг пороха через интернет, - СБУ 05
Мужчина на Кировоградщине ежедневно продавал до 10 кг пороха через интернет, - СБУ 06

Автор: 

боеприпасы (2336) взрывчатка (843) СБУ (19893) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+7
нарэшти порохобота злапалы...
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28.04.2021 16:36
+6
НА РПГ напис "БАЧА" - чоловік, ймовірно, "афганець".
Зброя на фото мисливська, якщо внесені в дозвіл, то вийде пшик.
Згадуваний ППШ і РПГ можуть виявитись непридатними муляжами.
І в жодному законі немає визначення понять "зброя" і "**********"
(тут у нас по совковому мусарському бєспрєдєлу).
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28.04.2021 17:21
+3
А СБУ отчитывается только о продавце? Неслабый спрос у народа на порох... А клиентами не хочет заняться? Или ими мусора пусть занимаются после того как порох применится по назначению?
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28.04.2021 16:35
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А СБУ отчитывается только о продавце? Неслабый спрос у народа на порох... А клиентами не хочет заняться? Или ими мусора пусть занимаются после того как порох применится по назначению?
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28.04.2021 16:35 Ответить
нарэшти порохобота злапалы...
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28.04.2021 16:36 Ответить
А прекурсоры к пороху что? Запрещены? Ну да, марганцовку достать проблемно. Самому пыжа намутить, раз плюнуть.
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28.04.2021 16:38 Ответить
У мужика видимо был свой маленький бизнес - охотников бездымным качественным порохом снабжать во время сезона охоты. Теперь и бизнес пропал и 8 000 гр. помощи ФОПам у мужика пропали.
Видимо только из-за выплаты 8 000 гр. его и арестовали, шоб мужику 8 000 гр.не платить.
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28.04.2021 17:00 Ответить
Вот же алчность, сдались ему те 8тыс. А он мелочиться вздумал)
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28.04.2021 17:04 Ответить
Сейчас через Инет при желании можно намутить в гараже такое, шо 10 кг. пороха просто коробком спичек покажется. Но тут главное "наша полиция не дремлет"
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28.04.2021 17:11 Ответить
филиал военторга
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28.04.2021 16:58 Ответить
НА РПГ напис "БАЧА" - чоловік, ймовірно, "афганець".
Зброя на фото мисливська, якщо внесені в дозвіл, то вийде пшик.
Згадуваний ППШ і РПГ можуть виявитись непридатними муляжами.
І в жодному законі немає визначення понять "зброя" і "**********"
(тут у нас по совковому мусарському бєспрєдєлу).
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28.04.2021 17:21 Ответить
Дайте тому чолов"язі грошей і землю і через півроку - рік він патронний завод запустить.
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28.04.2021 17:41 Ответить
Знову 263 ст. КК. Юристи ви хоч роз'ясніть СБУ і всім причасним, що 263 ст.КК робить тільки ПОСИЛАННЯ на закон. Але цього закону в природі не існує. Тому чоловік ніяких ПРОТИПРАВНИХ дій не робив. Кримінальний злочин вчинили силові структури, які НЕЗАКОННО полізли до чоловіка да хати. Писулька МВС є НІКЧЕМНА, бо вона не є ЗАКОНОМ.
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28.04.2021 19:51 Ответить
Отсутствие закона не освобождает от ответственности.)))
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13.07.2021 14:28 Ответить
 
 