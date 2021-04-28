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На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Ривненском военном полигоне проходят испытания 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2 производства Чешской Республики. Вооружение проходит функциональное, ходовое и огневое тестирования в условиях, максимально приближенных к боевому применению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2 01

Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ провели мониторинг различных самоходных артиллерийских установок на мировом рынке оружия, которые теоретически могут быть приемлемыми для нашей армии, учитывая стоимость, эффективность применения, возможности импорта и финансовые возможности Украины. Выбор остановлен на самоходные гаубицы типа DANA-M2, которая в настоящий момент является оптимальным решением для ВСУ в соотношении цена-качество-эффективность в ближайшей перспективе.

DANA-М1 состоит на вооружении вооруженных сил Чехии, Польши, Грузии и Азербайджана. Образец DANA-М2 пока не находится на вооружении ни одной страны. Чешская Республика начала ее производство с 2018 года и активно представляет новую модификацию для продажи.

На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2 02

Самоходная гаубица DANA-М2, модернизированная чешской компанией ExcaliburArmy в 2018 году, имеет тактико-технические характеристики на уровне современных мировых аналогов и значительно превышает по параметрам 2С3 "Акация". DANA-М2 оснащена современной автоматизированной (цифровой) системой управления огнем, позволяющей совместить с контуром управления и разведки в единую систему огневого поражения.

На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2 03

"Стрельба ведется по заранее определенным целям с неподготовленной огневой позиции, которую занимают с ходу. В нашем случае максимальная дальность выстрела составляет 18 километров. Экипаж выдвигается в заданный район, получает координаты целей и открывает огонь, после чего немедленно отходит на запасные позиции", - рассказал председатель комиссии по проведению функциональных испытаний полковник Сергей Мусиенко.

На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2 04

Автор: 

испытания (379) оборона (5205) артиллерия (635) ВСУ (6587) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+36
Гниды зеленые заморозили проект "Богдана" чтобы напилить бабло на устаревшем совдеповском хламе "Дана".
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28.04.2021 17:19
+34
Это списанное гавно давно никому не нужно с его калибром 152 мм - только жирным генералам в карманчики. Гляньте на кацапов без урапатриотических иллюзий - их САУ "Коалиция" эту дерьмовую Дану снесёт ещё на дальнем переходе. Необходимы САУ с калибром 155 мм. Где, *****, брать снаряды для ДАН - правильно - у кацапов списанное дерьмо через двадцатые руки по космическим ценам. Только бизнес - ничего личного. Эти Даны от безысходности нужны были в 2014 г. Сейчас они и нахер не сдались.
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28.04.2021 17:23
+29
На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2 - Цензор.НЕТ 3947
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28.04.2021 17:20
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Стрелять нужно по командным пунктам . То есть дальность стрельбы должна быть на 1 000 - 5000 км .
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28.04.2021 17:24 Ответить
В современной войне никто такую дуру не подпустит на 5 км к комадному пункуту-ее обнаружат беспилотниками и уничтожат самонаводящейся ракетой на значительно дальшем расстоянии. Крупнокалиберная артилерия должна одновременно быть сверхдальнобойной-под 40 км. И использоватся для массированного огня по укреплениям противника-поскольку это дешевле чем пулять по большому пространству ракетами. А вот уничтожение точечных целей-это высокоточные ракеты
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28.04.2021 18:42 Ответить
на такі відстані або масовий удар, а це виликий розход *********** або керовані
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28.04.2021 19:05 Ответить
Земану надо срочно подкинуть грошенят на покупку кацапского шмурдяка Спутник - V. ****, национализируйте КРАЗ и обеспечьте его оборонными заказами.
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28.04.2021 17:25 Ответить
Потребность ВСУ и НГУ в 30 000 машин, а они вместо отечественного, отличного КРаЗа, закупать сробрались "Татры".
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28.04.2021 17:39 Ответить
Татра це стандарт НАТО, а тіпа "отлічний" КрАЗ на 80% китаєць - українська тільки рама, та й гнеться
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28.04.2021 18:27 Ответить
КрАЗа уже нет. От слова совсем.
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28.04.2021 18:57 Ответить
И где же вы черпаете такую информацию о 80% китайском содержании в КРаЗе? В Параше? И про НАТОвский стандарт совкового периода "татры"?
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28.04.2021 19:35 Ответить
що Татри сокового періоду це тобі Скабєєва нашептала? - поцікався спочатку скільки країн НАТО наразі закуповує Татри. А КрАЗИ на 80% були кацапськими (двигун, трансмісія) - потім це все замінили на китай, бо в Україні це не випускається
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28.04.2021 19:45 Ответить
В своём, далёком детстве, я эти "татры" выдел ещё на вооружении ННА ГДР.
Правда тогда ни то, что вас, вашего папы у вашего дедушки с бабушкой, в проекте не было. Да и КрАЗ он не кацапский, он в то время был советский.
Так, что, учите матчасть, деточка.
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28.04.2021 19:56 Ответить
Особенно про раму которая гнётся вам не скабеева на ушко нашептала?
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28.04.2021 19:36 Ответить
Краза нет.
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29.04.2021 00:43 Ответить
А сверху -рэб глушилку беспилотников.
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28.04.2021 17:34 Ответить
Таки купили это гавно зеленые скоты..
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28.04.2021 17:35 Ответить
потом с зипом возится начмеху не завидую зип к 10 типам или к 20ти техники
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28.04.2021 18:09 Ответить
В том-то и дело, что проблем не будет. Через дорогу.
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29.04.2021 00:45 Ответить
И правильно сделали.
Не стали слушать чоколядные сказки.
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29.04.2021 00:44 Ответить
Надо полагать, что после закупки этого устаревшего хлама с ограниченным боекомплектом, четырёхквартирный генерал Хомчак станет пятиквартирным генералом, а нонешний ЗеМО, ходивший при папиредниках под ст.111 УКУ, станет дважды ЗеМО, а то и трижды ЗеМО!
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28.04.2021 17:37 Ответить
Sami cexi zakupili francuzkije *******.
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28.04.2021 17:41 Ответить
CAESAR ******* cexi sebe kupili vmesto etix.
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28.04.2021 17:50 Ответить
немцы утилизируют свои БМП и танки 70-х годов в отличном состоянии? сотнями
почему бы зебилам её не купить
или военную технику Украине запрещено покупать пуйлом?
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28.04.2021 17:42 Ответить
Там Гей.ко Маас резко против продажи летального оружия Украине. Да и бабуля Меркель по комсомольской привычке против, но ей недолго комсомолить осталось.
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28.04.2021 18:08 Ответить
Litve nemci s trudom prodali dlia strani NATO.PZX=2000 ******* prodali otremontirovali ix.Eto samyje lucije ******* na dani moment.Sravnenijem s raski Mst,odna nemeckaja ******* zdelajet tuze rabotu cem 5 ruskix i 3 raza bistrej.Eto nemci tak dokazali
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28.04.2021 18:37 Ответить
******* i Boxer novyje kupili s nix,gde to 200 stuk oni podarili ecio vsiakoj ne novoj texniki
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28.04.2021 19:00 Ответить
Таки купили дерьмо совковое, устаревшее.
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28.04.2021 17:43 Ответить
Що за хрен наші хочуть купити, українська Богдана має максимальну дальність стрільби 40км, російська Мста: 24,7, но нам треба чешську 18 км?
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28.04.2021 17:50 Ответить
Нема ще "Богдани"
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28.04.2021 18:21 Ответить
Ствол різний.
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28.04.2021 18:21 Ответить
три дивізіони Дан беруться для мотострілкових бригад, у яких досі древні причепні Д-20 на озброєнні. А дорогі гармати з дальністю 40 км в мотострілкових бригадах нахрін не здалися
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28.04.2021 18:31 Ответить
спрашивается нахиба нам эта Дана с калибром 152 мм, если мы во-первых планируем переходить на стандарты НАТО, где используется 155 мм калибр, а во-вторых мы не производим и у нас катастрофический дефицит боеприпасов 152 мм? В 2015 году по всей Европе шкребли по сусекам старые снаряды 30-40 летней выдержки. А теперь что, нашли гдето их месторождение?
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28.04.2021 17:51 Ответить
Снаряды есть. Сама по себе "Дана М2" вроде как неплохая система (азербайджанцы одобрили при том что у них более ранняя версия). Идеально было бы сразу запланировать реконструкцию с заменой артиллерийской части на калибр 155.
Но отдельно это конечно цена закупки земразями.
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28.04.2021 18:56 Ответить
Эта САУ является модификацией боевой машины, разработанной еще в 70-х годах прошлого века. Она создано на шасси известного четырехосного вездехода Tatra T 815 и вооружена 152-мм орудием, способным поражать цели обычными снарядами на дистанции до 20000 метров.
При использовании недавно спроектированных осколочно-фугасных боеприпасов DN1CZ, имеющих улучшенную аэродинамическую форму и так называемый донный газогенератор, дальность повышается до 25500 метров.
По этой характеристике данные самоходки уступают российским 2С19 "Мста С" и 2С5 "Гиацинт-С", способным уничтожать противника на расстоянии до 29000 метров и 33100 метров соответственно.И вы не забывайте, одно дело сидеть в кабине и вводить параметры прямо с беспилотника, а вводится автоматом!!!. А другое дело бегать по грязи под дождем со снарядами возле Богданы. А потом еще и складываться....на проблемном Кразовском шасси завода банкрота. А САУ нужны уже на вчера.
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28.04.2021 17:59 Ответить
бред- какой износ стволов у данных сау ? и не повторяйте воплей люси артистович военэхперда по всей военко ой и вот тебе "геноцид" в ВСУ На Рівненському полігоні відбувається тестування чеської 152-мм самохідної гаубиці DANA-M2 - Цензор.НЕТ 4067
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28.04.2021 18:07 Ответить
Та вааще бредятина несусветная. тоже мне военперд
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28.04.2021 18:11 Ответить
гуглм джей 6 ЮАР цена правда за единицу 3 даны
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28.04.2021 18:15 Ответить
только Шостка вернула в строй до 200 сау и орудий от 122м и 152мм
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28.04.2021 18:26 Ответить
И где этот снаряд DN1CZ брать?? В Украине его нет.... выпускает его только один завод в Чехии...конкуренции нет...следовательно цена....
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28.04.2021 18:15 Ответить
зато Таран в шеколаде
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28.04.2021 18:16 Ответить
Да там и хомчак судя по всему не обижен...
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28.04.2021 18:18 Ответить
Так что как ни крути...а стрелять она будет такими же древними снарядами как и она сама...и скорее всего 18 км это будет для нее пределом...
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28.04.2021 18:17 Ответить
дурнику - дальність артилерійської розвідки мотострілкової бригади (куди беруться ці Дани) всього 10 км - тому далі ніж на ці 10 км в молоко ніхто стріляти не буде
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28.04.2021 18:35 Ответить
Дятлыку...а откуда ты взяло что эти гаубицы приобретаются специально для мотострелковых бригад...??
И с какого будуна ты решило что дальность разведки всего 10км??
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28.04.2021 18:38 Ответить
а тебе дебіла вже в Гуглі забанили? - самостійно мілітарних порталів знайти не в змозі
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28.04.2021 18:56 Ответить
Ну вот и поищи...заодно узнай дальность полета беспилотников....и их возможности по разведке....
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28.04.2021 19:00 Ответить
И откуда вы такие идиоты беретесь?? Все армии мира стремятся получить как можно более дальнобойные орудия..... разрабатываются и производятся новые типа снарядов...что бы увеличить дальнобойность.... и тут нарисовывается идиот который утверждает...что 10 км это с головой хватит....
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28.04.2021 18:49 Ответить
Задача такая ботам поставлена. Оправдать закупку хлама.
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28.04.2021 19:34 Ответить
Бред.

"...Крім того вона має автоматизовану систему наведення на контролерах https://uk.wikipedia.org/wiki/Siemens Siemens SIPLUS та SIMATIC HM,https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-:0-12 [12] та систему автоматичної подачі *********** на 6 снарядівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-:2-25 [25] . Управління заряджанням, наведенням та стрільбами може здійснюватися як із кабіни установки, так і з зовні - у задній частині САУ встановлено другий пункт управлінняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-de.5106-26 [26] .
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28.04.2021 19:33 Ответить
МО наполегливо пхає корупційну схему..
ненажерливі корупціонери, яким пофіг на Україну..
Бутусов писав про це
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28.04.2021 18:01 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/3232060/epopeya_z_chehoslovatskimi_sau_danam2
18 жовтня 2020 р., Комітет Нацбезпеки Верховної Ради відмовився погоджувати Міністру оборони Тарану зміни в державне оборонне замовлення (ДОЗ) на 2020 рік. Зміни в ДОЗ фактично стосувалися корупції заступника Тарана пана Міронюка в 15 млн. доларів США при купівлі САУ "Дана-М2".
Без погодження комітету затвердити чи змінити ДОЗ не можливо. Комітет має відповідні повноваження парламентського контроля на підставі ЗУ "Про державне оборонне" замовлення.
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28.04.2021 18:04 Ответить
11.11.20 15:00 Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Вчера Комитет ВР по обороне рассмотрел внесение изменений в Гособоронзаказ-2020 (да, изменения в годовой план работы оборонной промышленности вносят в конце года, не удивляйтесь этому бардаку). Внести изменения необходимо, потому что Минобороны заключило контракт на экстренную закупку в Чехии самоходных гаубиц "Дана" М2 - около 30 единиц.Объяснить закупку чешских гаубиц "Дана" чем-либо, кроме коррупции, я не могу - ведь эти гаубицы ВСУ совершенно не нужны, а попытки их закупить были и при министре обороны Полтораке, тогда возник скандал, я написал два года назад https://censor.net/ru/resonance/3102700/nujna_li_nam_dana_kakie_sau_nujny_vsu?fbclid=IwAR06rPIcyjZpiE5ollSk2XeUB8RabGz91CzYxOB9yqifdLSIrI1TopH9PcYhttps://censor.net/ru/r3230409
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28.04.2021 18:07 Ответить
26 stuk Ukraina zakazala Dana
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28.04.2021 18:40 Ответить
зачем нашей армии этот металлолом?
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28.04.2021 18:06 Ответить
А кто то из зеленых скотов думает о армии?? Им на армию наплевать...они озабочены наполнением своих карманов...и покупкой новых квартир....
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28.04.2021 18:09 Ответить
не думают они с тараном десант совков прибыл
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28.04.2021 18:10 Ответить
Здесь кругом постоянно непонятная херня творится. Это напрягает.
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28.04.2021 18:13 Ответить
А шо у кацапів, а у кацапів (взято з Вікіпедії) - 2С35 «Коалиция-СВ» - российский 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс на базе танка «Т-90» с максимальной дальностью стрельбы до 80 км. Дану треба засунути в сраку тому чмирю, хто твердо вирішив "заробити", начхавши на обороноздатність України
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28.04.2021 18:16 Ответить
сколько там коалисый за счёт управляемых снарядов с собственными раскрывающимися рулями и с навигацией по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1 ГЛОНАСС
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28.04.2021 18:19 Ответить
ГЛОНАСС - російська система
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28.04.2021 18:25 Ответить
угу и ышо не рабочий пока коалисия на месте стоит
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28.04.2021 18:27 Ответить
Вже працює
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28.04.2021 18:29 Ответить
под водой
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28.04.2021 18:31 Ответить
Метеликів ГЛОНАСС в наших широтах не менше GPS.
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28.04.2021 18:31 Ответить
Сетелитів, а не метеликів.
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28.04.2021 18:32 Ответить
насрать там точность плюс минус три лаптя
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28.04.2021 18:37 Ответить
"Три лаптя" - супер точність для снаряду, меньше 1 метру.
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28.04.2021 18:41 Ответить
которого до сих пор нету кацапы жопрукие
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28.04.2021 18:43 Ответить
Питання в тому, що кацапи можуть блокувати ГЛОНАСС, і як тоді стриляти з Дани?
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28.04.2021 18:44 Ответить
так то снаряд не к дане а к коалисии которая глохнет на параде
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28.04.2021 18:45 Ответить
Зрозумів
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28.04.2021 18:47 Ответить
Речь идет не о дане...а о кацапском хламе типа каолиция...
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28.04.2021 18:46 Ответить
Хорошее видео от https://www.youtube.com/watch?v=ZUejIwDLZQ0 "Мілітарний портал" где разбирается подробно ситуация с "Данами и Богданами".
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28.04.2021 18:26 Ответить
Хоспаді ... Скільки експертів ...
Хто небуть робив прикидки скільки у нас САУ різних модифікацій. Який їх вік. Знос стволів.
А де брати запчастини до них, якщо усі вони вироблялись на тер-ї РФ ?? Хто небуть пояснить.
Тому МО робить крен у сторону Європи. Навіть якщо не нове.
Гвоздики теж не на 80 км гвоздять.
З0 штук не так багато насправді.
При нормальному підході Дана ні куди не дінеться - розробляймо хоч до нового пришестя. Зробимо нормально - приймуть на озброєння і піде у серію.
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28.04.2021 18:30 Ответить
зип- ремонт Шостка
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28.04.2021 18:36 Ответить
Усих видів ?? Чи одного ??
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28.04.2021 18:38 Ответить
всех от 23 мм и до 240мм
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28.04.2021 18:42 Ответить
І усі запчастини Шостка виготовляє ??
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28.04.2021 20:57 Ответить
Стволы точно нет.
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28.04.2021 21:15 Ответить
Опа ... Шимус ... Ваш вихід ...
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28.04.2021 21:22 Ответить
КЗТМ начал осваивать, но пока все кустарно.
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28.04.2021 21:29 Ответить
КЗТС точнее
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28.04.2021 21:31 Ответить
цікаво, а кого викинуть із схеми розпилу. Ця покупка - жест генералів перед рейхом, ми купуємо гаубиці, снаряди ви взірвали, ні один російський солдат від дан не загине. А гроші в кишені дзеленькають Напевне викинуть міністра оборони, бо він там тільки местоприсутствующий. А спішать, бо Грозев може щось не те показати.
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28.04.2021 19:02 Ответить
Это те самые "коррупционные", "со времен второй мировой войны" которые все поливали гамном? Теперь они уже хорошие?
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28.04.2021 19:44 Ответить
Эх, вот чего надо бы....

"
«Арчер» - полностью автоматизированная самоходная 155-мм гаубица, разработанная для осколочного действия на поле боя. Заряжание, укладка и стрельба осуществляются изнутри бронированной кабины, обеспечивая полную защиту экипажа в любое время. Имея дальность стрельбы более 50 км и 20 секунд в действии и вне его, артиллерийская система Archer обеспечивает мощную и быструю огневую поддержку для каждой операции.https://ru.wikipedia.org/wiki/Archer_(%D0%A1%D0%90%D0%A3,_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F)#cite_note-ARCHER-1 [1]
Самоходная гаубица Арчер добавляет необходимую скорость, мобильность и интенсивную скорострельность для поддержки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 наземных войск . Арчеру требуется менее 30 секунд с того момента, как операторы получают сигнал к стрельбе, чтобы остановить машину, занять позицию для действий и выстрелить первым выстрелом. А затем, менее чем через 30 секунд после завершения миссии, Арчер снова может продолжить езду.
Арчер специально разработан для передвижения по самой сложной местности при скорости движения до 70 км/ч. Снаряды могут быть выпущены на дистанции до 40 км обычными 155-мм боеприпасами и до 60 км высокоточными управляемыми боеприпасами, включая «https://ru.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur Экскалибур ». Арчер несет 21 полный выстрел, который может быть выпущен за 2,5 минуты из полностью автоматических магазинов в безлюдной башне.
Операторы управляют всей пушечной системой из безопасной бронированной кабины Арчера. Кабина предлагает четыре рабочих пространства, но для работы системы требуется только один человек. Стандартный экипаж Арчера состоит из командира САУ, оператора орудия и водителя САУ. Снаряжённая САУ Арчер может перевозиться самолётами типа https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-17_Globemaster_III C17 «Глоубмастер» и https://ru.wikipedia.org/wiki/A400M А400М «Атлас» .https://ru.wikipedia.org/wiki/Archer_(%D0%A1%D0%90%D0%A3,_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F)#cite_note-3 [3]

На Рівненському полігоні відбувається тестування чеської 152-мм самохідної гаубиці DANA-M2 - Цензор.НЕТ 547
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28.04.2021 19:46 Ответить
Да... Арчер - это вообще чудо!
Кстати, проект родился из необходимости: была куча старых стволов к морской артиллерии, никому не нужные. Или в переплавку их, или придумать что-то. И шведы реально придумали!!! Компьютерное управление и наведение - превратили этот антиквариат в нереально эффективную арту!!!
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28.04.2021 20:26 Ответить
Толстожопые генералы действуют по принципу "сцы в глаза - божья роса". Видать аванс уже получили и пропили, теперь надо на генеральскую дачку у моря заработать.
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28.04.2021 20:02 Ответить
А вообще то уже давно пора вводить смертную казнь за госизмену и мородерство на войне.
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28.04.2021 20:04 Ответить
о чем дискуссия ?
Богдана
Дальність вогню:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Осколково-фугасний снаряд : 40-42 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Активно-реактивний снаряд : 50 км
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28.04.2021 22:21 Ответить
Моністр начебто оборони, таки протиснув корупційну оборудку, бо в кишені пусто!
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28.04.2021 22:39 Ответить
Дана - это хорошая САУ. Рабочая, из невраждебной страны, с б/к проблем не будет.
Свои САУ основательно подизношены. ЗАкупать у ОДКБ - не вариант.
Ну и ездить по ушам доверчивым лохам про Богдану - это одно, но когда доходит до дела, то нужны реально рабочие машинки, а не мыльные пузыри прожектерства!
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29.04.2021 00:36 Ответить
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