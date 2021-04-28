На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Ривненском военном полигоне проходят испытания 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2 производства Чешской Республики. Вооружение проходит функциональное, ходовое и огневое тестирования в условиях, максимально приближенных к боевому применению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ провели мониторинг различных самоходных артиллерийских установок на мировом рынке оружия, которые теоретически могут быть приемлемыми для нашей армии, учитывая стоимость, эффективность применения, возможности импорта и финансовые возможности Украины. Выбор остановлен на самоходные гаубицы типа DANA-M2, которая в настоящий момент является оптимальным решением для ВСУ в соотношении цена-качество-эффективность в ближайшей перспективе.

DANA-М1 состоит на вооружении вооруженных сил Чехии, Польши, Грузии и Азербайджана. Образец DANA-М2 пока не находится на вооружении ни одной страны. Чешская Республика начала ее производство с 2018 года и активно представляет новую модификацию для продажи.

Самоходная гаубица DANA-М2, модернизированная чешской компанией ExcaliburArmy в 2018 году, имеет тактико-технические характеристики на уровне современных мировых аналогов и значительно превышает по параметрам 2С3 "Акация". DANA-М2 оснащена современной автоматизированной (цифровой) системой управления огнем, позволяющей совместить с контуром управления и разведки в единую систему огневого поражения.

"Стрельба ведется по заранее определенным целям с неподготовленной огневой позиции, которую занимают с ходу. В нашем случае максимальная дальность выстрела составляет 18 километров. Экипаж выдвигается в заданный район, получает координаты целей и открывает огонь, после чего немедленно отходит на запасные позиции", - рассказал председатель комиссии по проведению функциональных испытаний полковник Сергей Мусиенко.