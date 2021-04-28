Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Украинская сторона СЦКК сообщает о длительных обстрелах вооруженными формированиями РФ с временно оккупированной территории Донецкой области населенного пункта Водяное.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Факты фиксации и верификации, проведенные представителями украинской стороны СЦКК и военнослужащими ВС Украины свидетельствуют о том, что в течение трех дней - 25, 26 и 27 апреля, наемники РФ трижды вели обстрелы населенного пункта Водяное и передовых позиций ВС Украины вблизи него" - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на Минские договоренности, российские наемники применяют артиллерию калибра 120 мм с огневых позиций, расположенных в пределах населенных пунктов Саханка, Ужовка, Пикузы и Верхнетошковское, подвергая мирных жителей опасности.
"Только благодаря невероятному везению осколочно-фугасный снаряд, выпущенный из пушки "Нона", который 14 апреля попал в дом семейства Сухих, не взорвался. На подлете к цели взрыватель отсоединился. Военнослужащие успешно изъяли и утилизировали опасную находку", - отметили в СЦКК.
Маркировка на уцелевшем боеприпасе подтверждает, что оружие наемникам на временно оккупированных территориях поставляет Российская Федерация.
Обо всех нарушениях Украинская сторона СЦКК через установленный механизм своевременно сообщила СММ ОБСЕ.
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