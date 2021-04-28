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Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает о длительных обстрелах вооруженными формированиями РФ с временно оккупированной территории Донецкой области населенного пункта Водяное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК 01

"Факты фиксации и верификации, проведенные представителями украинской стороны СЦКК и военнослужащими ВС Украины свидетельствуют о том, что в течение трех дней - 25, 26 и 27 апреля, наемники РФ трижды вели обстрелы населенного пункта Водяное и передовых позиций ВС Украины вблизи него" - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на Минские договоренности, российские наемники применяют артиллерию калибра 120 мм с огневых позиций, расположенных в пределах населенных пунктов Саханка, Ужовка, Пикузы и Верхнетошковское, подвергая мирных жителей опасности.

"Только благодаря невероятному везению осколочно-фугасный снаряд, выпущенный из пушки "Нона", который 14 апреля попал в дом семейства Сухих, не взорвался. На подлете к цели взрыватель отсоединился. Военнослужащие успешно изъяли и утилизировали опасную находку", - отметили в СЦКК.

Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК 02
Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК 03

Маркировка на уцелевшем боеприпасе подтверждает, что оружие наемникам на временно оккупированных территориях поставляет Российская Федерация.

Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК 04

Обо всех нарушениях Украинская сторона СЦКК через установленный механизм своевременно сообщила СММ ОБСЕ.

Автор: 

обстрел (27129) СЦКК (725) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
провокации? перемирие ж не нарушено?
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28.04.2021 18:13
+5
пока адекватного ответа не станут получать, так и будут обстреливать.
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28.04.2021 18:26
+4
Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4368
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28.04.2021 18:15
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Правила форума Совет форумчан
провокации? перемирие ж не нарушено?
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28.04.2021 18:13 Ответить
Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4368
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28.04.2021 18:15 Ответить
Та лупят, понятно. Ещё как лупят. Это несчастное Водяное... Мой новый сосед, который рванул оттуда в 2015-м. Или 2016-м, уже не помню... Так вот он рассказывал много интересного, очень даже много. Постарел чувак сильно, за эти пять лет. Начинает реально рыдать, при словах "коза/козел". Не знаю, как он продолжает таксовать в Мариуполе. Там нервов- 0(ноль). Реально рыдает, ведь всех его коз, более двух десятков- миной 120 мм разорвало, почти на молекулы, точно в сарайчик козий угодила эта хрень.

Такие вот дела...
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28.04.2021 18:18 Ответить
Слышь, чертик, вот по-чесноку: ты откуда вещаешь? Мне просто интересно- как можно ржать по поводу этого кошмара.
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28.04.2021 18:20 Ответить
Да-да. Из них. Мариупольский я. Когда Водяное накрывают калибром 120 и более- я слышу отлично, несмотря на то, что сам на западе Мариуполя.
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28.04.2021 18:26 Ответить
Не обращай внимание,там сейчас кресты останутся.Чувак реально болен-каждый день под разными никами,там полная зависимость от Цензора,шобы не банили по несколько раз в день,сутками бы висел.Он еще и думает шо пишет шота гениальное😀
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28.04.2021 18:24 Ответить
Понял. Что-то такое и предположил, приблизительно.
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28.04.2021 18:25 Ответить
Просто пошли или насцы на него.Оно привыкшее.😀
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28.04.2021 18:26 Ответить
Лошак, пшел отсюда на фуй.
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28.04.2021 18:24 Ответить
Оно уже в пути.
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28.04.2021 18:28 Ответить
Но режим же тишины имени Зеленского же не нарушен.
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28.04.2021 18:19 Ответить
пока адекватного ответа не станут получать, так и будут обстреливать.
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28.04.2021 18:26 Ответить
я знаю . что там сейчас отвечать нечем - 82 мм вся наличная поддержка . поэтому дырявые и стреляют как в тире не опасаясь ответки. стрелять начали не три дня назад а практически на второй день после захода тех кто там сейчас
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28.04.2021 21:25 Ответить
ЗЕ НЕИНТЕРЕСНО У НЕГО РАСПИЛ СТРАНІ ЗЕМЛЯ ТРУБА ГАЗОВАЯ ПОЛНІЙ ДЕРЕБАН А ПОГИБАЮТ ТО ФИГ С НИМ У НАС ПЕРЕМИРИЕ КОТОРОЕ ОН И ПРОДВИГАЕТ ЧТОБ ОТВЛЕЧЬ ОТ ДЕРЕБАНА
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28.04.2021 18:27 Ответить
Бабла зеленский уже напилил себе, теперь очередь за скупкой земли.
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28.04.2021 18:36 Ответить
СЦКК врет! На востоке Украины стабильное перемирие!
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28.04.2021 18:35 Ответить
А шо сложна падавить барьяктарами эти пукалки, нахрена их держать, если не тренироваться на лугандонах и пида рассиянах.
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28.04.2021 18:41 Ответить
Нельзя злить Господина, Зеленский пару недель назад назвал президента-агрессора господином.
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28.04.2021 19:12 Ответить
Так шо апосраный ссарь мардвы еще и гаспадин силенай плесени.
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28.04.2021 19:57 Ответить
Хватит этих эвфемизмов! "Та сторона, наёмники, те кто" Пишите армия РФ обстреливает!
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28.04.2021 19:05 Ответить
громкое нарушение тишины
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28.04.2021 19:08 Ответить
А этот идиот все с ****** встретиться хочет, ну за что нам господь послал такое недоразумение тупое
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28.04.2021 19:09 Ответить
немає в Україні Водяное, є лише ВОДЯНЕ навіть російською.
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28.04.2021 19:14 Ответить
 
 