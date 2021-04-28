Венедиктова сделала прививку от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac. ФОТОрепортаж
Вакцинация от коронавируса стартовала в органах прокуратуры. Одной из первых прививку получила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудников прокуратуры иммунизируют вакциной производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.
В частности, одними из первых прививки сделали генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители.
"Хотим показать собственным примером и примером учреждения, насколько важен этот процесс для здоровья нации. Все наши сотрудники, которые изъявили желание, смогут получить прививки. Прокуроры, как и остальные правоохранителей, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим", - подчеркнула Венедиктова.
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Вакцинация работников прокуратуры происходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации, целевой группой которого является правоохранительные органы.
С мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры.
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Почніте з Ківи.
Не успевает своих отмазывать, работает в поте лица
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https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1386939234217562112 27 апр.
Гарно сидите? Ось вам трохи цифр.
На порятунок України від пандемії потрібно було всього...150 млн.євро!
Це 84 млн. доз AstraZeneca, нормальної фірменної вакцини.
Або 5 млрд.грн, тобто 7 %(сім, Карл!) Ковідного Фонду, який закатали в асфальт
Але клоуни і санітари вирішили інакше..
Не понятно: грудь побрита или нет ?
П.С. ПреЗедент интересуется !