РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11396 посетителей онлайн
Новости Фото
3 443 32

Венедиктова сделала прививку от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac. ФОТОрепортаж

Вакцинация от коронавируса стартовала в органах прокуратуры. Одной из первых прививку получила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудников прокуратуры иммунизируют вакциной производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.

В частности, одними из первых прививки сделали генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители.

"Хотим показать собственным примером и примером учреждения, насколько важен этот процесс для здоровья нации. Все наши сотрудники, которые изъявили желание, смогут получить прививки. Прокуроры, как и остальные правоохранителей, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим", - подчеркнула Венедиктова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Граждан Китая в Украине начали массово вакцинировать от COVID-19. ВИДЕО

Вакцинация работников прокуратуры происходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации, целевой группой которого является правоохранительные органы.

С мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры.

Венедиктова сделала прививку от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac 01
Венедиктова сделала прививку от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac 02
Венедиктова сделала прививку от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac 03
Венедиктова сделала прививку от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac 04
Венедиктова сделала прививку от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac 05
Венедиктова сделала прививку от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac 06

Автор: 

вакцина (3815) прокуратура (5012) Венедиктова Ирина (726) Sinovac (28) Офис Генпрокурора (2467)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
показать весь комментарий
28.04.2021 18:36
+11
Жаль , что им невозможно сделать прививку от тупости.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:37
+8
китайской вакциной Пфайзер.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
китайской вакциной Пфайзер.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:36 Ответить
- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
показать весь комментарий
28.04.2021 18:52 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
показать весь комментарий
28.04.2021 18:36 Ответить
А чего не кацапским спутником??!
показать весь комментарий
28.04.2021 18:37 Ответить
Даже зебилы не настолько тупые.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:38 Ответить
Жаль , что им невозможно сделать прививку от тупости.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:37 Ответить
бо нема потреби
показать весь комментарий
28.04.2021 18:47 Ответить
Нема потреби? Шо уже так все запущено?
показать весь комментарий
28.04.2021 19:06 Ответить
А хіба ні ? Ви ще сподіваєтесь віднайти там паростки розумності ?
Почніте з Ківи.
показать весь комментарий
28.04.2021 19:09 Ответить
Жопник не зелебобик , по тому не надо путать Голоборотька с Ослом.
показать весь комментарий
28.04.2021 19:18 Ответить
тогда это можно было бы считать геноцидом зебилов
показать весь комментарий
28.04.2021 19:08 Ответить
надо ей сделать прививку вытяжкой из мощей ее кумира - тов. Сралина. станет еще более проффесионально сажать кого попало
показать весь комментарий
28.04.2021 18:39 Ответить
И не было ли у неё задержки-второй вопрос интересующий всё прогрессивное человечество.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:44 Ответить
...задержки развития ?
показать весь комментарий
28.04.2021 18:51 Ответить
Цензор - АУ, шо за блєвотіна!
показать весь комментарий
28.04.2021 18:50 Ответить
Вот прикол будет, если из-за физраствора придется назначать нового прокурора. Уже своего на 200%.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:51 Ответить
Так она уже на 200%.
Не успевает своих отмазывать, работает в поте лица
показать весь комментарий
28.04.2021 19:04 Ответить
Не пустять "небогу" в ЄС. Там китайська вакцина "нє канаєт"
показать весь комментарий
28.04.2021 19:06 Ответить
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1386939234217562112 27 апр.

Гарно сидите? Ось вам трохи цифр.
На порятунок України від пандемії потрібно було всього...150 млн.євро!
Це 84 млн. доз AstraZeneca, нормальної фірменної вакцини.
Або 5 млрд.грн, тобто 7 %(сім, Карл!) Ковідного Фонду, який закатали в асфальт
Але клоуни і санітари вирішили інакше..
показать весь комментарий
28.04.2021 19:08 Ответить
"так дєла нє дєлаюца"...)))
показать весь комментарий
28.04.2021 19:22 Ответить
Тупые зебилы схавают....именно на них рассчитан этот цирк...
показать весь комментарий
28.04.2021 19:17 Ответить
Краще "Спутником", треба усіх любителів зелені вакцинувати "Спутником".
показать весь комментарий
28.04.2021 19:30 Ответить
Да пусть она хоть в клитор уколится, нам-то что от этого?
показать весь комментарий
28.04.2021 19:34 Ответить
Не понял? Почему фото Венедиктовой без оголённого груди ?
Не понятно: грудь побрита или нет ?
П.С. ПреЗедент интересуется !
показать весь комментарий
28.04.2021 19:53 Ответить
та здрасьте....а вдруг закроется "государево око" ? ))))))
показать весь комментарий
28.04.2021 20:04 Ответить
95й квартал и не такое кино умеет снимать
показать весь комментарий
28.04.2021 20:04 Ответить
Що ? Героїня ?
показать весь комментарий
28.04.2021 20:09 Ответить
Меня терзают смутные сомнения что там мог быть физраствор. КОВИД к работникам прокуратуры не "пристаёт."
показать весь комментарий
28.04.2021 20:25 Ответить
Быстро управилась, даже платье не снимала, как некоторые рубахи.
показать весь комментарий
28.04.2021 21:09 Ответить
Венедиктова и так похожа на китаянку. Евреи часто похожи на китайцев.
показать весь комментарий
28.04.2021 22:10 Ответить
 
 