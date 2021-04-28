Венедиктова сделала прививку от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac. ФОТОрепортаж

Вакцинация от коронавируса стартовала в органах прокуратуры. Одной из первых прививку получила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудников прокуратуры иммунизируют вакциной производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.

В частности, одними из первых прививки сделали генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители.

"Хотим показать собственным примером и примером учреждения, насколько важен этот процесс для здоровья нации. Все наши сотрудники, которые изъявили желание, смогут получить прививки. Прокуроры, как и остальные правоохранителей, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим", - подчеркнула Венедиктова.

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Вакцинация работников прокуратуры происходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации, целевой группой которого является правоохранительные органы.

С мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры.











