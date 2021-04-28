В центре Киева прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центре Киева прошел марш вышиванок в честь годовщины создании дивизии СС "Галичина".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Шествие началось от Арсенальной площади и завершилось на Майдане Незалежности. Участники шествия несли флаги Украины, символику дивизии "Галичина", батальонов "Айдар", "Сич", "Правого сектора".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Я, наприклад, з повагою відношуся, як до ОУН УПА, так і до вояків дивізії "Галичина", більшість з яких, згодом(після бродівського котла) перешла в УПА
Мотивацію вояків, які зголосилися вступити до цього формування можна охарактеризувати цитатою одного із бійців: «Я воював не за німців. Ми боролися за незалежну Україну. Знаючи, що таке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР , навіть у думках не хотів, щоб червона наволоч топтала рідну землю…» - пояснював Степан Мовчан причину вступу до дивізії. Належність до німецьких збройних сил зовсім не означала, що дивізійники поділяли ідеологію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC націонал-соціалізму . Як правило, це були українські патріоти, які вбачали в дивізії ядро майбутньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 української армії . Їхній світогляд і цінності визначалися ще й тим, що вони були здебільшого віруючими людьми, у дивізії були свої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD капелани (по одному в кожному полку), які опікувалися релігійними потребами військовиків
Но значит ли это, что украинцы вступавшие в эту организацию для получения военного обучения, снаряжения, а потом покинувшие нацистов и ступив в УПА это преступники -НЕТ. Население Украины находившиеся под оккупацией имело право использовать все доступные средства для отпора оккупантам.Все покинувшие состав Германской и Советской армии и влившиеся в УПА это воины боровшиеся за независимость, порой не только Украины, но и республик Кавказа, Закавказья
https://24tv.ua/rosiyskiy-fregat-led-ne-samolikviduvavsya-raketoyu-novini-rosiyi_n1613519 Російський фрегат ледь не самоліквідувався ракетою Калібр (24tv.ua)
Мирний марш вишиванок вирішили спаскудити отими СС-івськими банерами
P.S. ізраїль взагалі не переймається через думку світової бидлоти, а на думку європейських толерастів зважають лише місцеві *****@сти.