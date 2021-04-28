Директор киевского пансионата для пожилых людей задержан на взятке 5 тыс. долл. за поселение, - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке директора киевского пансионата для пожилых людей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.
Чиновник требовал взятки за выдачу путевок в один из киевских пансионатов, предназначенный для проживания на полном государственном содержании одиноких граждан пожилого пенсионного возраста.
Сегодня, 28 апреля, оперативники задержали директора пансионата, который получил 5000 долларов взятки за поселение в пансионат. Деньги изъяты на месте.
Взяточник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность других лиц к "продажи" путевок в пансионат.
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Лет с пять тому назад, Мама хотела из Туниса в Киев вернуться -- хоть куда... ...стал я узнавать, что, где почём?
Отговорил Маму, когда узнал подробности.
...в гос. свинарники в очереди надо стоять годами, а в приличных стоко стоит, шо дешевле из Киева в Тунис сиделку выписать...
Майже мікрорайон мона побудуВати на Заспах!!
))
да и ещё ...не забудьте пожлста-
мешок картошки на пюрешку