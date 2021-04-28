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Директор киевского пансионата для пожилых людей задержан на взятке 5 тыс. долл. за поселение, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке директора киевского пансионата для пожилых людей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Директор киевского пансионата для пожилых людей задержан на взятке 5 тыс. долл. за поселение, - Нацполиция 01

Чиновник требовал взятки за выдачу путевок в один из киевских пансионатов, предназначенный для проживания на полном государственном содержании одиноких граждан пожилого пенсионного возраста.

Сегодня, 28 апреля, оперативники задержали директора пансионата, который получил 5000 долларов взятки за поселение в пансионат. Деньги изъяты на месте.

Директор киевского пансионата для пожилых людей задержан на взятке 5 тыс. долл. за поселение, - Нацполиция 02

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Взяточник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность других лиц к "продажи" путевок в пансионат.

Автор: 

взятка (6158) Киев (25518) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+6
До сих пор Порох продолжает срать в штаны земрази?
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28.04.2021 22:23
+3
Директора київського пансіонату для літніх людей затримано на хабарі 5 тис. дол. за поселення, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1826
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28.04.2021 22:45
+1
на полное гос брал...- на скоко лет??- и скоко пенсии оставлял..???
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28.04.2021 22:17
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на полное гос брал...- на скоко лет??- и скоко пенсии оставлял..???
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28.04.2021 22:17 Ответить
Я вот подумал: чи развестись, к хренам. Дать пятерку вот такому черту и свалить в Киев. А шо, это вам не Мариуполь. Меня единственное интересует: а в этом пансионате скока раз в день водку наливают? Если три, то я уже знаю свою дальнейшую судьбу.
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28.04.2021 22:31 Ответить
..та ннеее, Андрюш, - это уж сама-сама)))
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28.04.2021 22:34 Ответить
Да??? Тогда ладно... не стану я разводиться. Сама- так сама.
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28.04.2021 22:35 Ответить
С этими киевскими пансионатами для пожилых -- страшнэ!
Лет с пять тому назад, Мама хотела из Туниса в Киев вернуться -- хоть куда... ...стал я узнавать, что, где почём?
Отговорил Маму, когда узнал подробности.
...в гос. свинарники в очереди надо стоять годами, а в приличных стоко стоит, шо дешевле из Киева в Тунис сиделку выписать...
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28.04.2021 22:20 Ответить
А что же ты старушку с Киева мимо Мюнхена на Тунис отправил когда то. Не думаю что с Германии у нее такая бы тяга была в Украину возвращаться.
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28.04.2021 23:33 Ответить
18 000 в месяц
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29.04.2021 07:12 Ответить
рыхформист от порошэнко или от бога?
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28.04.2021 22:21 Ответить
До сих пор Порох продолжает срать в штаны земрази?
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28.04.2021 22:23 Ответить
Вже цеглинами!!
Майже мікрорайон мона побудуВати на Заспах!!
))
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28.04.2021 22:32 Ответить
Расценки неплохие.
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28.04.2021 22:26 Ответить
пять штук бакинских - на кефир...
да и ещё ...не забудьте пожлста-
мешок картошки на пюрешку
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28.04.2021 22:45 Ответить
Яка ж вона "самотня", якщо за неї дають такі гроші.
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29.04.2021 07:54 Ответить
Директора київського пансіонату для літніх людей затримано на хабарі 5 тис. дол. за поселення, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1826
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28.04.2021 22:45 Ответить
Сейчас частный пенс-пансионат в среднем берёт 15 тыс. гр в месяц. Есть больше тоже и меньше. Но круглосуточный контроль медсестры есть--это неплохо. 4 раза еда терпимая. Берут и лежачих. Но реальной картины от побывавших и долго пока нет. И ещё--всё таки штын всем известный там есть, сразу с улицы слышно. Сложная тема, сложная проблема---бедность всему причина. И страны, и каждого в отдельности. Далеко до уровня нормального. По гос-пансионатам по старому всё. разве что дешёвыми пластиковыми панелями всё зашито.
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28.04.2021 23:26 Ответить
Частный пансионат сегодня есть завтра исчез.
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28.04.2021 23:45 Ответить
Да, допустить такое можно. Но у нас почти всё так. Есть даже сеть пансионатов пдо одним названием, таких много тоже, есть давно работают---уже и 10 лет и более. Но одно ясно---то что гос-сектор, там караул почти, и должно уйти. Для начала надо освободить от налогов кроме как на землю и льготный тариф на воду, свет и канализацию---дело сдвинется. Стариков много у нас. Ждёт каждого.
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29.04.2021 15:38 Ответить
Зато диджитализация и дороги "как в Германии". Что там с пожилыми людьми, с "некачественными" детьми, болеющими пациентами, - "какая разница". Ведь это же не "целевая аудитория" шоукратии. Они же никому ничего не обещали.
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29.04.2021 07:37 Ответить
Постає питання: навіщо жити, коли нікому не потрібен, та ще й хворий?
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29.04.2021 08:03 Ответить
 
 