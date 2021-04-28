Директор киевского пансионата для пожилых людей задержан на взятке 5 тыс. долл. за поселение, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке директора киевского пансионата для пожилых людей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Чиновник требовал взятки за выдачу путевок в один из киевских пансионатов, предназначенный для проживания на полном государственном содержании одиноких граждан пожилого пенсионного возраста.

Сегодня, 28 апреля, оперативники задержали директора пансионата, который получил 5000 долларов взятки за поселение в пансионат. Деньги изъяты на месте.

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Взяточник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность других лиц к "продажи" путевок в пансионат.