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Нардеп опубликовала шокирующее видео: военных курсантов кормят тараканами в борще от монополиста закупок Минобороны. ВИДЕО+ФОТО

Народный депутат Соломия Бобровская опубликовала видео обеда военного курсанта с мокрицей, что плавает в борще.

Таким образом она проиллюстрировала свой сообщение о низком качестве питания военных ВСУ, вследствие того, что все тендеры Минобороны отдало одной единственной фиктивной компании "Вийськсервис-волонтер". Под нее чиновники МОУ выписали сначала тендерные условия, а впоследствии и условия контрактов, которые противоречат интересам украинской армии.

"Недавно прошел Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон прямо признал, что пищевые закупки контролирует монополист "Вийськсервис-Волонтер ".
Чтобы окончательно намахать всех, Министерство заключило !!!! дополнительные соглашения для улучшения качества питания. Спросите с кем? С Вийськсервис -Волонтер! Что же изменилось после дополнительных соглашений?
❗ ООО "Вийськсервис-Волонтер" освобождается от обязательного контроля качества и безопасности продуктов в профильном учреждении Минобороны.
❗ Ранее компания получала деньги, если у военных частей нет претензий к выполненным работам. Если претензии были, то "Вийськсервис" должен был исправить нарушение и только потом получать плату. Теперь же компания получает плату в любом случае, даже если привезет гнилые продукты.
❗ Срок поставки продуктов при освежении существенно увеличивается.
❗ Кроме того, теперь монополист не обязан заменять испорченные продукты на свежие.
❗ Ранее военная часть могла отказаться принять испорченные продукты. Теперь же, они обязательно должны принимать все продукты и уже самостоятельно должны обращаться в Министерство обороны, чтобы проверить их качество ", - написала Бобровская.

Она добавила, что готовит депутатский запрос на Владимира Зеленского.

"Он как Верховный Главнокомандующий должен вмешаться в эту ситуацию и разобраться с питанием в армии. Потому что с такими темпами Минобороны скоро вообще в тендерах пропишет, что только компании с названием "Вийськсервис-Волонтер" могут принимать участие, а тараканы это подарок от поставщика.
Ну, и процветания коррупции во время войны в МО - может президент не в курсе и его вводит министр Таран в заблуждение ", - отметила политик.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, "Вийськсервис-Волонтер" получил все 100% господряды МОУ на поставку продуктов в армию.

В ВР такую ​​монополизацию рынка назвали угрозой нацбезопасности.

В Минобороны, вместо того, чтобы реагировать, наоборот опубликовали информацию о том, как не скрывая своей заинтересованности, отстаивают интересы собственного монополиста в судах.

Депутаты, подозревая заместителя министра обороны Игоря Халимона в коррупционных схемах на проведении пищевых тендеров под одну единственную компанию, рекомендовали КМУ его уволить.

В Офисе президента, по данным Цензор.НЕТ, с проблемой знакомы, но якобы советуют Зеленскому не реагировать, пока МОУ не подпишет со своим монополистом последние два контракта, что окончательно подтвердит факт коррупции со стороны должностных лиц.

Волонтеры же продолжают публиковать фото гнилых продуктов, которые "Вийськсервис" поставляет сегодня на фронт и воинские части по всей стране.

Нардеп опубликовала шокирующее видео: военных курсантов кормят тараканами в борще от монополиста закупок Минобороны 01
Нардеп опубликовала шокирующее видео: военных курсантов кормят тараканами в борще от монополиста закупок Минобороны 02
Нардеп опубликовала шокирующее видео: военных курсантов кормят тараканами в борще от монополиста закупок Минобороны 03
Нардеп опубликовала шокирующее видео: военных курсантов кормят тараканами в борще от монополиста закупок Минобороны 04

Автор: 

оборона (5205) продукты (1532) ВСУ (6587) Бобровская Соломия (49) Халимон Игорь (15)


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Топ комментарии
+45
Здобули клоуни зелені...
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29.04.2021 09:03
+33
Какая разница ? хуже не будет ! Главное не стрелять !
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29.04.2021 09:04
+29
Хуже не будет (с)
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29.04.2021 09:03
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Страница 3 из 3
Простіше було знайти наших тарганів, ніж щось так екзотичне...
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29.04.2021 10:39 Ответить
можна було просто не вкидати це чудо до кастрюлі, ну не вірю що він там опинився випадково
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29.04.2021 10:46 Ответить
Нажаль, і армія, і курсанти, мають те, за що голосували...
За-то не "АРМІЯ! ВІРА! МОВА!" не Порох...
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29.04.2021 10:20 Ответить
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 199
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29.04.2021 10:24 Ответить
Просто Окуеть !!!!!
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29.04.2021 10:27 Ответить
Судя по внешнему виду, насекомое в борще мадагаскарский таракан:

Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 8371
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29.04.2021 10:36 Ответить
Это мокрица:
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 354
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29.04.2021 10:43 Ответить
Похожа, но не она.
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29.04.2021 10:57 Ответить
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 2107

Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 7485

Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 6861

Морський тарган.
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29.04.2021 11:06 Ответить
мокрицу видел когда либо? Она намного меньше по размеру
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29.04.2021 11:19 Ответить
мокриці бувають таких розмірів, що тобі і не снилося
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29.04.2021 20:51 Ответить
Де, с..ка, службове розслідування?!!
Яка військова частина?
Де коментар ентомолога?
Чому Бобровська піариться на вкрай нервовій для суспільства темі, причому не роблячи ДЕПУТАТСЬКОГО ЗАПИТУ по змісту.
Чому Бобровська приплела фоткі з МИНУЛИХ сюжетів?!!
А, зрозуміло, щоб ВИПРАВДАТИ СВОЄ ПАРАЗИТИЧНЕ ІСНУВАННЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ (НАРОДУ) УКРАЇНИ !!!
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29.04.2021 10:38 Ответить
очнись, какое расследование в нашей армии? где правит дедовщина и вообще рот раскрыть курсанту не дадут....а если раскроет - уволят нах!!! ты думаешь начальник училища не в курсе??? просто он питается отдельно тварь!!!
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29.04.2021 10:48 Ответить
У "Вас" тенденційне уявлення про ЗСУ.

Здається мені що Ви "відкосили" від армії у свій час, або дослужились аж до молодшого сержанта, якщо не знаєте,що у службових питаннях ОБОВ'ЯЗКОВО проводяться службові розслідування. За будь-яку владу!
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29.04.2021 11:03 Ответить
..какая дедовщина у курсантов? Сейчас курсанты заткнут рот любому... если что то будет не так. Уволят...)))) На землю спустись...ветеран Куликовской битвы!!)))
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29.04.2021 11:03 Ответить
За такое нужно садить с конфискацией имущества всех кто подписался под этими заказами.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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29.04.2021 10:42 Ответить
какие вы все умные, а как до дело, то ни чего.
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29.04.2021 11:34 Ответить
Какие всё-таки длинные руки у Порошенко!
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29.04.2021 10:44 Ответить
начальника кухни накормить этим борщиком!!! оно что, не видит какие продукты??? все тут потроха хвалят...армию он построил))) БРЕДЯТИНА! какое было - такое все и есть! совок гребаный!!! сейчас просто набрались смелости выносить мусор из избы, а при пэдро боялись
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29.04.2021 10:45 Ответить
у савка за это можно схлопотать было срок, а здесь просто рабовладельческое устройство. Думали что достигли дна а нам снизу постучали
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29.04.2021 11:31 Ответить
Це вже було)))
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 30
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29.04.2021 10:47 Ответить
т е у нас ЦАРИЗМ?
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29.04.2021 10:49 Ответить
Ні у нього ідіотизм..))))
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29.04.2021 11:07 Ответить
Теперь покажите, что поставляют в депутатскую столовку!..
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29.04.2021 11:06 Ответить
твой **********-зеленый высер по составу приближается к гуано макаки. Не веришь - полистай метрики.
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29.04.2021 11:52 Ответить
специально для тупорылого порохобота https://censor.net/ru/news/3060799/iz_postavlennyh_dlya_vsu_s_nachala_goda_produktov_pitaniya_nekachestvennymi_priznany_78_tonn_gosupravlenie
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29.04.2021 12:00 Ответить
специально для тупой зеленой пзды - https://www.olx.ua/uk/list/q-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BA/
Изрыгни еще че-нить ***********.))
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29.04.2021 12:21 Ответить
а вот еще, блдь зеленая - https://prom.ua/ua/Suhoj-paek-armejskij.html
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29.04.2021 12:22 Ответить
Питання - шо це страва? Суп з консервованої кільки в томаті???
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29.04.2021 12:02 Ответить
десь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит
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29.04.2021 11:14 Ответить
Зелена чума при владі - найбільша пандемія України.....Хто знає як вилікувати країну від цієї швалі???
Але найбільша пандемія це власне люди які тут живуть. Створіння які харчуються телевізором, а власної думки 0%
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29.04.2021 11:27 Ответить
На жаль, відповідь Ви знаєте, але вона НІКОМУ не сподобається.
Отже, чекаємо слушного моменту, коли "вчора - було рано, завтра - буде пізно".
Ще не назріла революційна ситуація.
Вибачте за цинізм...
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29.04.2021 11:48 Ответить
ДЛЯ РАБОВ РАБСКАЯ ЕДА
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29.04.2021 11:27 Ответить
просто так людей нагнули, можете не соглашаться, но если вы это не видите, то ни чего не увидите
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29.04.2021 11:28 Ответить
андруша, ничего слитно.
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29.04.2021 18:28 Ответить
мерзота немецкая, может тебя по трубе газовой пустить с сюрпризом? Верней по северному потоку
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30.04.2021 10:17 Ответить
а на х@я нам та армія, і тє курсанти...? ми ж за мір, я даже мір в глазах "самаго" путіна увідєл...!!! вот!!! расхадітєсь па дамам сматрєть вєчєрній квартал, мой друг... ..
73% недоумків, правда, ви ж цього хотіли?
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29.04.2021 12:10 Ответить
в стране, которая воюет с агрессором, которая противостоит *****, поливать грязью президента не совсем правильно.
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29.04.2021 16:16 Ответить
Согласе,лучше нхй отправить,армия воюет,а препи%деннт в глаз ниже спины посмотреть уже третий год хочет.
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29.04.2021 20:44 Ответить
Владимир, Вы производите ощущение умного человека, что теперь нам отректись от Зеленского? его выбрали 73% наших людей, они что по вашему не правильные?
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30.04.2021 14:48 Ответить
это тот закон шо кормить гнилушками.. мокрица по кличке сержант белок мяско
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29.04.2021 12:15 Ответить
ну хоть посмеяться можно
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29.04.2021 12:39 Ответить
Смачного!Зате без Свинарчуків.
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29.04.2021 12:57 Ответить
не переживайте, сядут свинарчуки.
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29.04.2021 16:17 Ответить
Только после з.********.
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29.04.2021 20:45 Ответить
Це вже повний зЕздець. Моразота пліснява.
І всю відповідальність за це несе ОСОБИСТО верхоний головнокомандувач, любитель очей фуйла, ВАЗеленський.
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29.04.2021 13:04 Ответить
вот именно зеля им продукты возит)
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29.04.2021 16:23 Ответить
Порошенко ж "возив", ніс відповідальність, як Верховний Головнокомандувач. Тепер Зеля возить, "несе відповідальність".
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29.04.2021 16:26 Ответить
не вижу логики, если порох не убрал генералов вороватых, то при чем здесь зеля?
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29.04.2021 16:34 Ответить
Ви, взагалі в курсі, що Янелох вже третій рік президент?
Ви в курсі того, хто міністр оборони, а зам? Це Порошенко призначив злодіїв тарана та халімона, чи, всетаки, ВАЗеленський?
Ви в курсі, як військові харчувалися за президентсва Порошенка, і якими помиями їх годує ВАЗеленський?
Поцікавтесь.
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29.04.2021 16:43 Ответить
я не имею никакой связи с зебилами, как и с порохоботами, в стране когда идет война с агрессором (кацапстаном) считаю не уместным обзывать лидера Украины, даже если он не слишком "умен".
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29.04.2021 21:27 Ответить
ні чого страшного - не бачити логіки - то для зебілів взагалі є норма
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29.04.2021 20:42 Ответить
а вы единолично решаете кто "зебил"?
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29.04.2021 21:28 Ответить
А на третьому фото то що риба ,точніше брили льоду під виглядом риби,ото пилять бюджетні гроші..
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29.04.2021 13:19 Ответить
а по накладній певно як форель проходить і по 300 грн за кг.
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29.04.2021 13:20 Ответить
ну так проверь и покажи всем.
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29.04.2021 16:24 Ответить
Кацапи так рибу морозять, для свого стада. Колись по ТВ показували.
Через це у мене є підозра, чи не макшани "годують" наших військових?
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29.04.2021 16:49 Ответить
шведский стол из прошлых новостей vs мокрица
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29.04.2021 13:20 Ответить
73 % военнослужащих проголосовали за голую баротьку. кушайте не обляпайтесь 🤣🤣🤣.
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29.04.2021 13:39 Ответить
73% проголосовали против пороха, утритесь.
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29.04.2021 16:26 Ответить
Не підкажете, де в бюлетні ви знайшли "проти Порошенка"?
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29.04.2021 16:50 Ответить
вы производите впечатление умного человека, ну не захотели люди на второй срок выбирать его, к чему эти истерики, в Раде есть его фракция, пусть занимется как депутат.
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29.04.2021 21:32 Ответить
Так пусть тяперича едят вторичный продукт от Шмаркли,бо бачили очі що вибирали,Їжте,щоб повилазили.
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29.04.2021 20:48 Ответить
Що тут шокуючого?
Я коли був курсантом, то у нас у котлі можно було і пацюка знайти, а тут борщ!? Який борщ? Капуста варена на комбіжиру на перше, та сама капуста без води, під назвою "рагу" на друге і ну і салатик... з капусти. І так більше року. На весні вона почала гнити, так гнилу і варили, метрів за 100 від їдальні, вже рвотний рефлекс підступав.
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29.04.2021 13:50 Ответить
А як Мосейчук жалілась на ванючу гречку.
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29.04.2021 14:36 Ответить
)) Борщ по-зеленски! ))
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29.04.2021 14:36 Ответить
ну да, он же лично готовил...
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29.04.2021 16:28 Ответить
Оно,Сопля,за это лично должно отвечать,или Оно готовиться кормить другую армию?
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29.04.2021 20:49 Ответить
я не знаю кто более опасен, куйло, или такие как Вы.
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30.04.2021 14:51 Ответить
Зегниды страшнее.
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30.04.2021 21:44 Ответить
це точно.
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29.04.2021 20:43 Ответить
Зе ВЛАДА ЗНИЩУЄ ЗСУ
Це ж не новина, що українофоби прийшли до влади у 2019 му.
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29.04.2021 14:36 Ответить
КОЛИ ТАМ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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29.04.2021 14:37 Ответить
ты опоздал, уже были в 2014
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29.04.2021 16:29 Ответить
Як можна запізнитись з достроковими виборами?
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29.04.2021 16:55 Ответить
Лахта не знає що таке дострокові ... )
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29.04.2021 18:11 Ответить
пошел на куй
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30.04.2021 14:53 Ответить
Лахта, ти ще жива ))
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30.04.2021 17:36 Ответить
Це старовинний рецепт " Оманська ніч". ))
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29.04.2021 14:38 Ответить
Отказ от приема пищи сразу комиссия и служебное раследование со всеми витекающими, а они не отказиваються а хавают, терпили шо сказать
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29.04.2021 14:56 Ответить
в этом зеленом королевстве все преходящее, кроме жопы.
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29.04.2021 15:08 Ответить
Хоч одного генерала чи полковника притягнуть до суду?
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29.04.2021 15:09 Ответить
а с хера ли полковник виноват? какая то ***** накосячила а отдуваться будет старший состав?
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29.04.2021 16:31 Ответить
Це - устріца!)
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29.04.2021 16:30 Ответить
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29.04.2021 18:47 Ответить
подложить таракана для провокации - давно известный трюк.
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30.04.2021 05:49 Ответить
В першом реченні ви робите припущення, в другомм говорите начебто припущення - це дійсність )

Ви мене заспокоїли тим, що ви не з Дудкіних.
Тепер пояснюю. Я й гадки не маю чому Таран зменшив відповідальність.

Проте я точно знаю, що тарган в борщі - це антисанітарія на кухні і недогляд санітарного лікаря частини.
І зменшена Тараном відповідальність постачальника тут нідо чого.

Тим паче злі язикі кажуть що тарган не справжній
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03.05.2021 13:38 Ответить
За то в этом борще, есть хоть немного МЯСА.
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05.05.2021 22:27 Ответить
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