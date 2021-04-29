Нардеп опубликовала шокирующее видео: военных курсантов кормят тараканами в борще от монополиста закупок Минобороны. ВИДЕО+ФОТО

Народный депутат Соломия Бобровская опубликовала видео обеда военного курсанта с мокрицей, что плавает в борще.

Таким образом она проиллюстрировала свой сообщение о низком качестве питания военных ВСУ, вследствие того, что все тендеры Минобороны отдало одной единственной фиктивной компании "Вийськсервис-волонтер". Под нее чиновники МОУ выписали сначала тендерные условия, а впоследствии и условия контрактов, которые противоречат интересам украинской армии.

"Недавно прошел Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон прямо признал, что пищевые закупки контролирует монополист "Вийськсервис-Волонтер ".

Чтобы окончательно намахать всех, Министерство заключило !!!! дополнительные соглашения для улучшения качества питания. Спросите с кем? С Вийськсервис -Волонтер! Что же изменилось после дополнительных соглашений?

❗ ООО "Вийськсервис-Волонтер" освобождается от обязательного контроля качества и безопасности продуктов в профильном учреждении Минобороны.

❗ Ранее компания получала деньги, если у военных частей нет претензий к выполненным работам. Если претензии были, то "Вийськсервис" должен был исправить нарушение и только потом получать плату. Теперь же компания получает плату в любом случае, даже если привезет гнилые продукты.

❗ Срок поставки продуктов при освежении существенно увеличивается.

❗ Кроме того, теперь монополист не обязан заменять испорченные продукты на свежие.

❗ Ранее военная часть могла отказаться принять испорченные продукты. Теперь же, они обязательно должны принимать все продукты и уже самостоятельно должны обращаться в Министерство обороны, чтобы проверить их качество ", - написала Бобровская.

Она добавила, что готовит депутатский запрос на Владимира Зеленского.

"Он как Верховный Главнокомандующий должен вмешаться в эту ситуацию и разобраться с питанием в армии. Потому что с такими темпами Минобороны скоро вообще в тендерах пропишет, что только компании с названием "Вийськсервис-Волонтер" могут принимать участие, а тараканы это подарок от поставщика.

Ну, и процветания коррупции во время войны в МО - может президент не в курсе и его вводит министр Таран в заблуждение ", - отметила политик.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, "Вийськсервис-Волонтер" получил все 100% господряды МОУ на поставку продуктов в армию.

В ВР такую ​​монополизацию рынка назвали угрозой нацбезопасности.

В Минобороны, вместо того, чтобы реагировать, наоборот опубликовали информацию о том, как не скрывая своей заинтересованности, отстаивают интересы собственного монополиста в судах.

Депутаты, подозревая заместителя министра обороны Игоря Халимона в коррупционных схемах на проведении пищевых тендеров под одну единственную компанию, рекомендовали КМУ его уволить.

В Офисе президента, по данным Цензор.НЕТ, с проблемой знакомы, но якобы советуют Зеленскому не реагировать, пока МОУ не подпишет со своим монополистом последние два контракта, что окончательно подтвердит факт коррупции со стороны должностных лиц.

Волонтеры же продолжают публиковать фото гнилых продуктов, которые "Вийськсервис" поставляет сегодня на фронт и воинские части по всей стране.







