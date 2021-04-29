РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11243 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
25 291 44

Российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты передали украинские вертолеты захваченные в Крыму Росгвардии.

Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор Defence Blog Дмитрий (Дилан) Малясов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты передали наш Ми-8МТ 43 Желтый (93968) в Росгвардию. Вместе с ним еще 94542, Ми-8МТВ 95353 и 95235, а также Ми-8МТВ-2 95402", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Модернизированный вертолет Ми-2МСБ прошел второй этап специальных испытний. ФОТО

Малясов уточнил, что это вертолеты захваченные оккупантами в Крыму.

Российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму 01
Российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму 02
Российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму 03
Российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму 04

Автор: 

Крым (26380) россия (95515) Росгвардия (85) вертолёт (1105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
А нашим пох. Что прошлым, что нынешним .
Ниодного судебного иска.
показать весь комментарий
29.04.2021 09:05
+16
Ну реально можна було влаштувати юридичний спам і закидати кацапів позовами в міжнародні суди по кожній будівлі, по кожній компанії державній, по військовому майну...
показать весь комментарий
29.04.2021 09:14
+15
Кацапы - ВОРЫ !!!
показать весь комментарий
29.04.2021 09:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нашим пох. Что прошлым, что нынешним .
Ниодного судебного иска.
показать весь комментарий
29.04.2021 09:05 Ответить
З тобою то особисто погоджували?
показать весь комментарий
29.04.2021 09:10 Ответить
Ну реально можна було влаштувати юридичний спам і закидати кацапів позовами в міжнародні суди по кожній будівлі, по кожній компанії державній, по військовому майну...
показать весь комментарий
29.04.2021 09:14 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/30451286.html

Ни одного говорите? Ну-ну...............
показать весь комментарий
29.04.2021 09:30 Ответить
Ну-ну... Почитай сама свою статью. Ниодного имущественного иска! Ни за аренду базы черноморского флота, ни за захват имущества (в т.ч. этих вертолётов), ни недра, ни вышки газовые. Ничего!
показать весь комментарий
29.04.2021 14:08 Ответить
Как ни странно это звучит, чисто юридически такие иски могут от лица государства подать только в 2 случаях. Либо после возвращения Крыма, либо после признания его присоединения кацапами. А имущественные иски могут сейчас подавать только отдельные граждане, либо частные компании. А пока в ЕСПЧ подаются индивидуальные жалобы граждан. Например, о возмещении ущерба, причиненного в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Однако сейчас индивидуальные жалобы не рассматриваются. Как рассказал старший стратегический юрист благотворительного фонда «Право на захист» Олег Тарасенко, так будет, пока суд не рассмотрит международную жалобу Украины против России, и не установит - кто осуществляет эффективный контроль над территорией ОРДЛО
показать весь комментарий
29.04.2021 14:42 Ответить
Как это ни странно звучит, между Украиной и лаптестаном есть договор о аренде базы ЧФ. Его нужно выполнять, а это деньги налогоплательщиков. Какое должно быть юридическое обоснование его не исполнять?
показать весь комментарий
29.04.2021 15:23 Ответить
Чого це пох? ті що здавали,всі в депутатиках ходять,а то і ще вище,і верещать,що зельоная сопля розвалила армію,мля!!!
показать весь комментарий
29.04.2021 11:17 Ответить
Ну и ладно нам скоро передадут новые АПАЧИ!!!
Главное с Кивами и Мервечуками разберитесь!!!
показать весь комментарий
29.04.2021 09:06 Ответить
«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют» (с)
показать весь комментарий
29.04.2021 09:08 Ответить
Российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму - Цензор.НЕТ 3812
показать весь комментарий
29.04.2021 09:09 Ответить
Надеюсь,что эти вертолёты уже свой ресурс исчерпали и жду для них ремонта от криворукого пьяного ивана.
показать весь комментарий
29.04.2021 09:17 Ответить
Мародерство - суть российских "патриотов и защитников". Им война - только средство обогащения. При этом из-за природной тупости то, что покойники не обогащаются проходит мимо их сознания - Я НЕ БУДУ ПОКОЙНИКОМ. Это других я такими сделаю. Фантазия убогая. Ноль.
показать весь комментарий
29.04.2021 09:20 Ответить
Нищеброды унитазные.
показать весь комментарий
29.04.2021 09:28 Ответить
Кацапы - ВОРЫ !!!
показать весь комментарий
29.04.2021 09:29 Ответить
Це сама суттєва етнічна риса характеру потомків андрофагів!Касапам ніколи не простимо за Донецьк,Луганськ та Крим!Вони зовсім не сл'овяни,а вдавали себе за них,бо,незрозуміло з чого, стидаються свого угро-фінсько-татарського походження!
показать весь комментарий
29.04.2021 10:14 Ответить
."... Отарки меня боятся. У меня ничего здесь нет. Ни семьи, ни дома. На меня никак нельзя повлиять. Со мной можно только драться. Но это рискованно.
- Значит, отарки вас уважают?
Меллер недоуменно поднял голову.
- Отарки?.. Нет, что вы! Уважать они тоже не могут. Они же не люди.
Только боятся. И это правильно. Я же их убиваю.....» (Север Гансовский. "День гнева").
Почитайте... Невелика повість... Але дуже глибокодумна... Особливо останній абзац... "День гніву" наступає для кацапів...
показать весь комментарий
29.04.2021 10:29 Ответить
Россбанда гребанкя,воре гнусное.
показать весь комментарий
29.04.2021 09:29 Ответить
Дак а **** отсталым мокшанам. Разжились. Ждем новой валюты - верторубль, оно и традиций не нарушает по разрублению киевской гривны. И типа звучит по-современному. Ну и в принципе отражает состояние козловалюты - типа есть, а типа нет
показать весь комментарий
29.04.2021 09:31 Ответить
Крысы.😵.крысгвардейцы.
показать весь комментарий
29.04.2021 09:36 Ответить
Нужно срочно снова заглянуть в шоколадный глаз Путина и поискать там мир и украденые у ВМФ корабли
показать весь комментарий
29.04.2021 09:44 Ответить
Какого хрена их отдали врагу, почему не взорвали???!!!
показать весь комментарий
29.04.2021 09:46 Ответить
хм...ну потому что кривавий пастор никогда ничего не взрывал....
показать весь комментарий
29.04.2021 09:57 Ответить
Так они ж вроде богатые и могут своим псам цепным новые купить. Все время Украину попрекают в том, что здесь нищеброды живут, а сами...
показать весь комментарий
29.04.2021 10:02 Ответить
Фильм "Огонь" 2020 года посмотрите, там тоже вертолет есть, Михалков снимал, но показал "вяличие" расеи во всей красе - дно. Наверное американцы денег на фильм дали.
показать весь комментарий
29.04.2021 10:36 Ответить
Не нужно было эту и другую технику без боя отдавать оккупантам.
Вот где позор!
показать весь комментарий
29.04.2021 10:05 Ответить
А где же ты был , герой, в то время ?
показать весь комментарий
29.04.2021 12:46 Ответить
Бензоколонака колотила понты о могуществе и величии, о том, что строит ледоколы, ракеты и самолеты, а по факту передает росгвардии украденные у Украины старые советские вертолеты. Это говорит о том, что бюджет бензоколонки скудеет и что на постройку новой техники средств уже не хватает.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:29 Ответить
А что, нельзя было вылететь на вертолетах на большую землю или была команда все оставить врагу? Тогда это была госизмена. Впрочем, вся история сдачи Крыма это и есть госизмена.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:30 Ответить
Вертольоти не були захоплені, вони були просто віддані ворогу. Бо ті, хто мав їх охороняти, замість того в цей час марширували перед агресором з піснями. Тепер вони Герої України...
показать весь комментарий
29.04.2021 12:13 Ответить
Пусть для кацапов ,украинские вертолёты будут , последней роскошью в их паскудной жизни !!
Краденное , никому не приносит пользы !
показать весь комментарий
29.04.2021 12:45 Ответить
впаде у кратер луны
показать весь комментарий
29.04.2021 13:19 Ответить
Концентрация ДШК и ПЗРК в ВСУ,а особенно в ближнем с кацапией приграничье должна поражать воображение,и пользоваться ими должен уметь каждый украинец от 15 и больше лет..
тогда всё будет,как говорят в казластане - "харашо,бл..ь"..
показать весь комментарий
29.04.2021 15:39 Ответить
ДШК на шустром джипе -головная боль вертушек.....
показать весь комментарий
30.04.2021 11:22 Ответить
Бойовиків надивився ?
показать весь комментарий
02.05.2021 00:28 Ответить
В умовах безгрошів'я для армії вартість дшк на луазі,уазі,крузаку,патролі та т.д.з двома мотивованими та натренованими хлопцями -як рої шершнів проти ведмедя,це набагато легше морально ,ніж сидіти в окопах та ..не стрелять..-але наші ......... краще закуплять десятки гвинтокрилів для ментів чи дорогущіх французських літаків замість дронів-камікадзе та далі......не топчись мені по нервах...
показать весь комментарий
02.05.2021 19:11 Ответить
З тобою все зрозуміло бувай здоровий !
показать весь комментарий
03.05.2021 18:38 Ответить
На взаєм...
показать весь комментарий
04.05.2021 08:44 Ответить
А чтоб они попадали все. Как спелые груши...
показать весь комментарий
30.04.2021 18:54 Ответить
Сами виноваты, почему передали врагу исправную технику? Это преступление на войне.
показать весь комментарий
30.04.2021 23:01 Ответить
СФкацапии,а вот это уже расходится с генеральной линией защиты захватываемого Крыма в 2013 году.По докладам наших вояк и "кровавых" пасторов в 2013 году в Украине не было боеспособных частей и исправной техники.Ничего не могло летать,ездить и стрелять.Только "величайший" сывочолый все поремонтировал,вооружил со Свинарчуками и почти прибил пуйло,но очень помешали перевыборы...
показать весь комментарий
02.05.2021 09:43 Ответить
Я не страшний спец. але колись служив і нам показував старшина куди закласти гранату ,щоб сильно зіпсувати техніку в випадку неможливості її забрати,мабуть таке є і у гвинтокрилів....чому ж вона ціленька у ворога і буде використана проти нас?
показать весь комментарий
04.05.2021 08:50 Ответить
СФкацапии,а вот это уже расходится с генеральной линией защиты захватываемого Крыма в 2013 году.По докладам наших вояк и "кровавых" пасторов в 2013 году в Украине не было боеспособных частей и исправной техники.Ничего не могло летать,ездить и стрелять.Только "величайший" сывочолый все поремонтировал,вооружил со Свинарчуками и почти прибил пуйло,но очень помешали перевыборы...
показать весь комментарий
02.05.2021 09:44 Ответить
Щоб срані окупанти порозбивались на всіх цих крадених гвмнтокрилах ще в цьому році! Амінь.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:14 Ответить
 
 