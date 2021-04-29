Российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты передали украинские вертолеты захваченные в Крыму Росгвардии.
Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор Defence Blog Дмитрий (Дилан) Малясов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты передали наш Ми-8МТ 43 Желтый (93968) в Росгвардию. Вместе с ним еще 94542, Ми-8МТВ 95353 и 95235, а также Ми-8МТВ-2 95402", - сообщил он.
Малясов уточнил, что это вертолеты захваченные оккупантами в Крыму.
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Ниодного судебного иска.
Ни одного говорите? Ну-ну...............
Главное с Кивами и Мервечуками разберитесь!!!
- Значит, отарки вас уважают?
Меллер недоуменно поднял голову.
- Отарки?.. Нет, что вы! Уважать они тоже не могут. Они же не люди.
Только боятся. И это правильно. Я же их убиваю.....» (Север Гансовский. "День гнева").
Почитайте... Невелика повість... Але дуже глибокодумна... Особливо останній абзац... "День гніву" наступає для кацапів...
Вот где позор!
Краденное , никому не приносит пользы !
тогда всё будет,как говорят в казластане - "харашо,бл..ь"..