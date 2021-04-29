Российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты передали украинские вертолеты захваченные в Крыму Росгвардии.

Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор Defence Blog Дмитрий (Дилан) Малясов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты передали наш Ми-8МТ 43 Желтый (93968) в Росгвардию. Вместе с ним еще 94542, Ми-8МТВ 95353 и 95235, а также Ми-8МТВ-2 95402", - сообщил он.

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Малясов уточнил, что это вертолеты захваченные оккупантами в Крыму.







