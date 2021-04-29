Задержан 17-летний парень, который подозревается в убийстве 38-летнего жителя Николаева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители в Николаеве задержали местного жителя, причастного к убийству мужчины, которое произошло 15 апреля во дворе многоэтажек по улице Декабристов. Тогда 38-летний пострадавший получил несколько огнестрельных ранений в спину, от которых погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Национальной полиции.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили гильзы, которые изъяли и направили на экспертизу.

В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, и избранная ему мера пресечения, не была связана с содержанием под стражей.

После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.

Одна из версий убийства - это месть пострадавшему за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дядю подозреваемого, за что отбывал наказание в виде лишения свободы. Сейчас проверяется круг друзей подозреваемого, которые относят себя к криминальному миру, у которых несовершеннолетний злоумышленник, вероятно, и приобрел пистолет.

Сейчас следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК) и будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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