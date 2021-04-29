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Новости Фото Агрессия России против Украины
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"Хотя бы дождались конца войны": командир 72-й бригады Богомолов приказал разобрать мемориал погибшим украинским воинам возле Авдеевской промзоны. ФОТОрепортаж

Командир 72-й бригады им. Черных Запорожцев полковник Артем Богомолов приказал полностью разобрать находящийся вблизи Авдеевской промзоны мемориал украинским воинам, погибшим в результате боевых действий на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Я долго думал, писать об этом пост ...Потому что в современной Украине, а тем более во время войны, которая все еще продолжается, такого еще не было... Да и в голове нормального человека это вряд ли уложится...Это событие прошло тихо и, почти незамеченным ...", - написал он.

Москаленко напомнил, что еще осенью 2017 бойцы 1-го батальона 72-й бригады (в то время под командованием выдающегося командира батальона Александра Вдовиченко, ныне - комбриг 101 ОБрО ГШ ВСУ) построили мемориал вблизи Авдеевской промзоны в честь всех погибших: "Место стало святым, намоленным, символическим и значимым для каждого, через чьи сердце и душу прошла эта война и события последних лет вокруг Авдеевки".

Хотя бы дождались конца войны: командир 72-й бригады Богомолов приказал разобрать мемориал погибшим украинским воинам возле Авдеевской промзоны 01

"Добровольцы, десантники, разведчики, пехотинцы - сотни погибших за годы освобождения и обороны города... Мемориал был создан из обломков вражеских снарядов, мин, пуль гранат, того, что было собрано на Промке во время боев и обстрелов наших позиций ... Здесь же и памятные плиты с именами погибших, и мачты с флагами военных соединений, оборонявших Авдеевку - 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 25 отдельной воздушно -десантной Днепропетровской бригады, 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева, 93-й ОМБр Холодный Яр, 58 отдельной мотопехотной бригада им. гетмана Ивана Выговского, 39-го отдельного мотопехотного батальона, 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 122-го отдельного аэромобильного батальона, Десантно-штурмовых войск ВСУ, 128-й горно-пехотной бригады и многих других ...", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запущен процесс создания национального мемориала, на котором могут быть перезахоронены известные украинцы со всего мира, - Дробович

Хотя бы дождались конца войны: командир 72-й бригады Богомолов приказал разобрать мемориал погибшим украинским воинам возле Авдеевской промзоны 02

Москаленко добавил, что к мемориалу всегда приезжали люди, было изобилие цветов, это место постоянно посещали бойцы и волонтеры.

"И вот, по приказу командира 72-й бригады полковника Богомолова, мемориал был полностью разобран ...Оказалось, что кусок дороги, где находился этот мемориал якобы принадлежит нескольким частным лицам и было решено перенести памятник куда-то в город, черт знает куда ... Сначала "случайно" сняли флаг "Правого сектора" и "забыли" повесить ... Потом тихонько убрали мемориал ... В конце концов окажется, что и войны не было вместе с погибшими ...", - отметил он.

Хотя бы дождались конца войны: командир 72-й бригады Богомолов приказал разобрать мемориал погибшим украинским воинам возле Авдеевской промзоны 03
Фото: Москаленко/Facebook

"Человеческая неблагодарность и память оказались короче конъюнктуры и желания выслужиться ... Если война закончилась для местных, то почему она закончилась для комбрига когда-то славной бригады??? Хотя бы дождались конца войны ...", - резюмировал Москаленко.

Напомним, мемориал украинским воинам, погибшим в результате боевых действий при обороне "промки", был открыт в сентябре 2017 года.

Хотя бы дождались конца войны: командир 72-й бригады Богомолов приказал разобрать мемориал погибшим украинским воинам возле Авдеевской промзоны 04
Фото: соцсети

Тогда в мероприятии приняли участие военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады, представители "Правого сектора" и других подразделений ВСУ, в разное время принимавших участие в обороне одной из самых горячих точек на Донбассе.

Хотя бы дождались конца войны: командир 72-й бригады Богомолов приказал разобрать мемориал погибшим украинским воинам возле Авдеевской промзоны 05
Хотя бы дождались конца войны: командир 72-й бригады Богомолов приказал разобрать мемориал погибшим украинским воинам возле Авдеевской промзоны 06

мемориал (158) снос (153) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+49
продажні суки...
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29.04.2021 09:52
+18
Старая схема: если сильно нужно, снести памятник, но тебе не дает общественность - просто перенеси его с центра города на окраину (в данном случае подальше от видного места), а потом когда про него все забудут, демонтируй на ремонт, на пару лет и когда про него вообще все забудут....
ПС Я видимо что то пропустил в законодательстве, у нас уже есть частные дороги???? Насколько я помню дороги и обочины - это т.н. "красные линии" они находятся в общественной собственности (отдельный вопрос дороги на территории предприятий и частных домовладений)
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29.04.2021 10:06
+17
Зеленые мрази делают свое дело...
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29.04.2021 10:04
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продажні суки...
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29.04.2021 09:52 Ответить
Сказано же, перенесут мемориал. Вот если не перенесут, тогда будет Зрада.
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29.04.2021 09:54 Ответить
Не перенесут.
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29.04.2021 10:01 Ответить
кто сказал? Зрадофил очередной?

слушайте, между неприязнью к Зеленскому и здравым смыслом есть большая разница.
Я тут давно записан в порохоботы, но это не значит что я буду сеять зраду во время войны, да еще в сторону руководства одной из самых героических бригад АТО.

Построили на чужой территории, не спросясь - отвечайте. Хотите уважения - начните с себя, с уважения к другим.

Перенесут в хорошее место. А если НЕ перенесут - тогда и кукарекать будете.
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29.04.2021 10:16 Ответить
Ты, я так понимаю, "кукарекать" не будешь, если не перенесут?)
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29.04.2021 13:45 Ответить
под трибунал!!!!
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29.04.2021 09:55 Ответить
Тут что-то не так. Я не верю что комбриг, вот так- запросто, мог решиться на подобное. У него ведь и подчиненные имеются. Как я понял, с их стороны- возражений не последовало, так? Потому- тут что-то не так!
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29.04.2021 09:57 Ответить
да потому что мемориал поставили реально на частной территории, и дошло наконец что никакого уважения к мемориалу со стороны местных не будет, если вести себя с ними по-хамски. Чего тогда стоят приходы в школы, рассказы о своих подвигах, если в том же классе например сидит дочь или сын людей, на земле которых стоит мемориал? что они скажут и будут думать о ВСУ?

Все правильно сделали. В новом месте может поставят уже не на скорую руку, сделают лучше чем было.
такое, лишь бы говна на вентилятор кинуть.
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29.04.2021 10:18 Ответить
Блть , ты говна кусок, ты себе уже на вышку мудило только шо наговорил в виде забития ногами на глушной,жалко до тебя мудака драного дотянутся пока не как.
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29.04.2021 15:57 Ответить
Ну-ка, прошу уточнить: это когда в Мариуполе вносили триколоры, после семи лет войны? И где такое случилось?
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29.04.2021 10:08 Ответить
Так я настаиваю: уточните, о триколоре в Мариуполе! Что, есть сложности, с уточнением? Не удивили...
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29.04.2021 10:15 Ответить
Погугли , это все знают
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29.04.2021 10:30 Ответить
ПоГУГЛил немедленно! Не нашлось, однако. Вот про Славянск- нашлось. Так что? Какая разница, да?
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29.04.2021 10:33 Ответить
Сорян , да точно , я марик с славянском перепутал
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29.04.2021 10:37 Ответить
Во! Теперь я спокоен. А то ведь обидно стало: живу в Мариуполе и ничего не знаю.
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29.04.2021 10:38 Ответить
Славянск ....признаю свою напраслину на Марик(
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29.04.2021 11:48 Ответить
под командованием выдающегося командира батальона Александра Вдовиченко построили мемориал
по приказу командира 72-й бригады полковника Богомолова, мемориал был полностью разобрали
Як символічно: Вдовиченко VS Богомолов
Це війна за самостійність.
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29.04.2021 10:04 Ответить
У меня кореш с русской фамилией и орденом за мужнисть 3ст, за знищених сепарiв на Светлодарке и однокурсники с украинскими фамилиями ставшие предателями в Крыму в рф армии, то о чём ты пишешь с реальностью общего не имеет, с реальностью имеет только обилие жидов в раде и уряде как и президент полудурок .
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29.04.2021 16:06 Ответить
Зеленые мрази делают свое дело...
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29.04.2021 10:04 Ответить
Старая схема: если сильно нужно, снести памятник, но тебе не дает общественность - просто перенеси его с центра города на окраину (в данном случае подальше от видного места), а потом когда про него все забудут, демонтируй на ремонт, на пару лет и когда про него вообще все забудут....
ПС Я видимо что то пропустил в законодательстве, у нас уже есть частные дороги???? Насколько я помню дороги и обочины - это т.н. "красные линии" они находятся в общественной собственности (отдельный вопрос дороги на территории предприятий и частных домовладений)
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29.04.2021 10:06 Ответить
это не "частная дорога", это место ВОЗЛЕ дороги - частная собственность.

Не бесите людей и люди ответят вам взаимностью.
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29.04.2021 10:20 Ответить
".. кусок дороги, где находился этот мемориал якобы принадлежит нескольким частным лицам..."
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29.04.2021 10:33 Ответить
Я смотрю вы сильно осведомлены, что именно там кому принадлежит и даже, что мемориал воинам бесит этих "замечательных" "людей". Вы часом не один их этих "собственников" или вы просто из тех кого бесит ВСУ?
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29.04.2021 10:36 Ответить
та это по ходу такая же ****** как и недопрезидент... тоже увидел у кого-то в глазах "желание закончить войну"
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29.04.2021 14:14 Ответить
Мемориал не в центре был , а на Промке , в 700 метрах от линии соприкосновения... Но реально это дно ... Государство могло и выкупить землю , поскольку это символ . А местные только рады , очень они любят ЗСУ
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29.04.2021 11:10 Ответить
"Ой як невдобно получается.... Земелька то, на которой расположен мемориал в коммунальной собственности. Т.е. принадлежит городу."

Кадастровий номер:1410200000:08:003:0034Тип власності: Комунальна власністьЦільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексуПлоща: 3.552 га
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29.04.2021 13:12 Ответить
А спитати комбрига не пробували? А в бригаді є відділ по роботі з громадськістю. Що там бєлькочуть?
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29.04.2021 10:09 Ответить
получается мемориал разбирают что б орков незлить и вообще дорогу разчтищают перед проходом руцкой техники
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29.04.2021 10:15 Ответить
хватит нести ахинею. Вы сейчас обвинили комбрига, который прошел войну, в том что он работает на орков - на ОРКОВ!

Ты хоть знаешь, кто такие орки и где они находятся? Местных хотите в орки записать? Партизанской войны захотелось?
не страна а куча идиотов.
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29.04.2021 10:22 Ответить
Хто сказав, що він пройшов війну ? Може це зеля якогось клована підсунув ?
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29.04.2021 20:01 Ответить
Киздешь. По земельному кодексу - это земли службы автомобильных дорог Украины. Сама дорога, обочины, кюветы. Все это в государственной собственности.
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29.04.2021 10:21 Ответить
Комбриг вместе с остальными активистами может выкупить этот участок земли у владельца. И тем самым решить все проблемы.
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29.04.2021 10:22 Ответить
а если хозяин не хочет продавать? он что - обязан им продать свою землю? с чего бы?
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29.04.2021 10:23 Ответить
Выделить владельцу новый участок.
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29.04.2021 10:34 Ответить
Був ,пока,єдиний президент України,який в тяжку годину будував нову боєздатну армію,щоб захищати свою батьківщину. Да були і в Порошенко помилки,правда хто ці "помилки" бачив--бо вкожного свій вимір. Але він твердо стояв на тому,що треба боротись з фашистсько-рашистською ордою. тому було і кинуто на те,щоб його оббрехати з усіх боків. тому справедливість потрібно встановити--повернути його до влади. бо скоро всі ми будемо в "руцькому лайні" і на 95 кварталі. Нація гине,нація принижується, в державі хаос і беззаконня,брехня і піар
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29.04.2021 10:37 Ответить
Хрестись, Василю... Рошену пережрав?
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29.04.2021 13:47 Ответить
Ты рашкиного гомна пережрал наверное Хрестоносец хренов!
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29.04.2021 21:15 Ответить
"Хоча б дочекалися кінця війни": командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам - Цензор.НЕТ 4934
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30.04.2021 08:02 Ответить
какой стыд и позор
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29.04.2021 10:37 Ответить
Дійсно,щось тут не так! Треба розібратись суспільству.
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29.04.2021 10:38 Ответить
Это напоминает ситуацию с таллинским бронзовым солдатом когда городские власти хотели просто перенести памятник в другое место но провокаторы и кацапские спецслужбы там организовали погромы в которых массово участвовали и сторонники переноса и противники .В результате была дестабилизирована обстановка в столице и стране , которая на тот момент только вступила в НАТО и вела переговоры с США о размещении на своей территории американской ПРО .
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29.04.2021 10:41 Ответить
А коли вже починати вибачатися перед терористами даунбаса, як вимагав сівоха і зелена муха? Чи вже після підписання капітуляції у Ватікані? А цей Артем Кацапов розібрав пам'ятники і мемораали в Донецьку і Луганську ворогам, які вбивали українців? Чи то вже свої?
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29.04.2021 10:43 Ответить
Согласен с Вами полностью....Добавить нечего.
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29.04.2021 21:30 Ответить
Земелька то, на которой расположен мемориал в коммунальной собственности. Т.е. принадлежит городу.

Кадастровий номер:

1410200000:08:003:0034

Тип власності: Комунальна власність

Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексу

Площа: 3.552 га
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29.04.2021 10:44 Ответить
https://www.facebook.com/72.brigade.best/
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29.04.2021 10:45 Ответить
https://www.facebook.com/72.brigade.best/?hc_ref=ARRFXWpXBUjDAARYaHxYn96FFwrKlTo_j7rvEpguvf1O7lLj3PX0T_1LkUa6RmcaJCs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDpaKfzJtZFzkueXh0tf6nML8jxF-**************************************************-aIOSXf8CgYLpAFm6LftsQ1WXFfYbfz6LqsxFb3lSbjCa9cXbvzYwTBabnwFlOrgeU_Lkawgee1AQqs4bufWaNS1G0CLHv-qZK5WwNCarsuxBwm3gNAveZxYfb0FTNnzIi9Fcqp9lO9eJIcONep7MFYQ33o7uhtfCqUMwrdLiqzg-LTTqfAA4aByQzT6_eXDlscqCLjehCngPD0ZIUSpgfCnIDU26y2NZA&__tn__=kC-R 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088?__xts__%5B0%5D=68.ARDpaKfzJtZFzkueXh0tf6nML8jxF-**************************************************-aIOSXf8CgYLpAFm6LftsQ1WXFfYbfz6LqsxFb3lSbjCa9cXbvzYwTBabnwFlOrgeU_Lkawgee1AQqs4bufWaNS1G0CLHv-qZK5WwNCarsuxBwm3gNAveZxYfb0FTNnzIi9Fcqp9lO9eJIcONep7MFYQ33o7uhtfCqUMwrdLiqzg-LTTqfAA4aByQzT6_eXDlscqCLjehCngPD0ZIUSpgfCnIDU26y2NZA&__tn__=-R 1 ч. ·

З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"
Спільно з професійними архітекторами та силами нашої бригади буде встановлено новий меморіал, аби увіковічнити ім'я кожного воїна, які боронили підступи до Авдіївки та вписали свої імена до новітньої історії нашої країни. Подвиг Героїв заслуговує на…https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088 Ещё
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29.04.2021 10:52 Ответить
З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"Спільно з професійними архітекторами та силами нашої бригади буде встановлено новий меморіал, аби увіковічнити ім'я кожного воїна, які боронили підступи до Авдіївки та вписали свої імена до новітньої історії нашої країни. Подвиг Героїв заслуговує на гідне вшанування їх пам'яті!Питання оновлення меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки" назріло досить давно. Всі необхідні дозвільні документи були погоджені з Авдіївською Військово-Цивільною адміністрацією, проект комплексу був погоджений з ветеранами та учасниками боїв за Авдіївку, з колишнім командуванням нашої бригади імені Чорних Запорожців, командуванням Операції об'єднаних сил, професійними архітекторами.На жаль, склалася ситуація, що не всі розуміють важливість належного вшанування пам'яті, спекулюючи на даній ситуації з метою привернути увагу до власних персон, зібрати чергову порцію "лайків" та "репостів", підбурюючи суспільство новою порцією "зради". Такими діями, ці "персони" підіграють ворогу та знецінюють пам'ять захисників.Дехто вважає, що проект оновленого комплексу з вшанування пам'яті захисників "Промки" мав бути погоджений саме з ним окремо, аби використовувати це в своїх політичних цілях та для підняття свого власного авторитету перед громадськістю. Просимо зупинитися та задуматися над своїми діями, які дискредитують українських захисників й дочекатися офіційного відкриття меморіального комплексу.https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088
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29.04.2021 11:44 Ответить
https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088 З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"
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29.04.2021 11:45 Ответить
вот так они и будут сдавать украинскую землю
и никаких протестов
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29.04.2021 12:00 Ответить
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
2 ч. ·
З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"
Спільно з професійними архітекторами та силами нашої бригади буде встановлено новий меморіал, аби увіковічнити ім'я кожного воїна, які боронили підступи до Авдіївки та вписали свої імена до новітньої історії нашої країни. Подвиг Героїв заслуговує на гідне вшанування їх пам'яті!
Питання оновлення меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки" назріло досить давно. Всі необхідні дозвільні документи були погоджені з Авдіївською Військово-Цивільною адміністрацією, проект комплексу був погоджений з ветеранами та учасниками боїв за Авдіївку, з колишнім командуванням нашої бригади імені Чорних Запорожців, командуванням Операції об'єднаних сил, професійними архітекторами.
На жаль, склалася ситуація, що не всі розуміють важливість належного вшанування пам'яті, спекулюючи на даній ситуації з метою привернути увагу до власних персон, зібрати чергову порцію "лайків" та "репостів", підбурюючи суспільство новою порцією "зради". Такими діями, ці "персони" підіграють ворогу та знецінюють пам'ять захисників.
Дехто вважає, що проект оновленого комплексу з вшанування пам'яті захисників "Промки" мав бути погоджений саме з ним окремо, аби використовувати це в своїх політичних цілях та для підняття свого власного авторитету перед громадськістю.
Просимо зупинитися та задуматися над своїми діями, які дискредитують українських захисників й дочекатися офіційного відкриття меморіального комплексу.
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29.04.2021 12:12 Ответить
Какая-то дичь...
Шо это за полковник Богомолов?
Шо за хер безмозглый?!
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29.04.2021 12:47 Ответить
"Ой як невдобно получается.... Земелька то, на которой расположен мемориал в коммунальной собственности. Т.е. принадлежит городу."

Кадастровий номер:1410200000:08:003:0034Тип власності: Комунальна власністьЦільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексуПлоща: 3.552 га
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29.04.2021 13:10 Ответить
Подивимся що це за Богомолов і що він робить ...
Час пішов.
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29.04.2021 14:25 Ответить
Так Богомолов же! Чого іншого можна чекати від кацапа ? Поки отакі командири будуть командувати украінським військом, доти нам не бачити спокійного неба над головою. Колись ми дочекаємось таки свого головнокомандуючого і тоді відкриється правда про те як украінців чужаки не допускали до командування на високі посади,. будемо знати як Украіні шкодили кацапи в Генштабі.
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29.04.2021 14:49 Ответить
Ты дебил, жида всем на бошку напялил, в армии служил или совецкой или вообще не служил, ни дня ска на войне не был и не зная ситуации критикуешь ?Кто ты блть?Кто тебе чего должен?
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29.04.2021 16:13 Ответить
зелені поступово воду кипятять, а в ній не жаби в ній ми
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29.04.2021 16:36 Ответить
ничего святого у дебилов .... наверно пора им всем повестки и на передовую что б прочувствовали
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29.04.2021 17:29 Ответить
https://www.facebook.com/LiliiSova?comment_id=Y29tbWVudDozNzIzODg1MjA0NDA2MDg4XzM3MjM5MjU0NDc3MzUzOTc%3D&__cft__[0]=AZUb9wwm3n9sdYqreKgTD53cZBR8aOMM4I8R4163hK2C7VgbBf8JSPl2d8uvwiTdDVD7Q2WtG3f3Fb7mopUcZXcnUlJycBrsJtYbDWe6YZ4LQJQSITuVLz6o0QoAQ_3mG9nxh8H9-2n9-Hxspg1F6W05&__tn__=R]-R Lili Kravchenko

Ой як невдобно прлучается.... Земелька то, на которой расположен мемориал в коммунальной собственности. Т.е. принадлежит городу.

Кадастровий номер:

1410200000:08:003:0034

Тип власності: Комунальна власність

Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексу

Площа: 3.552 га
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29.04.2021 20:04 Ответить
нахіба?
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29.04.2021 20:17 Ответить
Да с полканом всё ясно: дали ему сепары бабло - к бабке не ходить. Но наши бравые солдаты, схоронившие своих товарищей...Кто понимает: почему они выполни ли этот ублюдочный приказ ? Не понятно кто более мерзок: купленный сепарами полкан или предавшие павших солдат солдаты..
И ещё ... у убитых солдат есть родина, за которую они пали? Есть или нету ? Почему она молчит ?
А ещё у павших есть дети... и сыновья , наверное тоже.... глупый человек - этот полкан
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30.04.2021 00:21 Ответить
Богомолов - гнида. Выполнил преступный приказ с Банковой. Тюрьмы забиты защитниками - патриотами, могилы героев сносятся - оскверняются.... Быдло восхищается гундосой марионеткой....Куда мы катимся?
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30.04.2021 18:34 Ответить
 
 