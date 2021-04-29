"Хотя бы дождались конца войны": командир 72-й бригады Богомолов приказал разобрать мемориал погибшим украинским воинам возле Авдеевской промзоны. ФОТОрепортаж

Командир 72-й бригады им. Черных Запорожцев полковник Артем Богомолов приказал полностью разобрать находящийся вблизи Авдеевской промзоны мемориал украинским воинам, погибшим в результате боевых действий на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Я долго думал, писать об этом пост ...Потому что в современной Украине, а тем более во время войны, которая все еще продолжается, такого еще не было... Да и в голове нормального человека это вряд ли уложится...Это событие прошло тихо и, почти незамеченным ...", - написал он.

Москаленко напомнил, что еще осенью 2017 бойцы 1-го батальона 72-й бригады (в то время под командованием выдающегося командира батальона Александра Вдовиченко, ныне - комбриг 101 ОБрО ГШ ВСУ) построили мемориал вблизи Авдеевской промзоны в честь всех погибших: "Место стало святым, намоленным, символическим и значимым для каждого, через чьи сердце и душу прошла эта война и события последних лет вокруг Авдеевки".

"Добровольцы, десантники, разведчики, пехотинцы - сотни погибших за годы освобождения и обороны города... Мемориал был создан из обломков вражеских снарядов, мин, пуль гранат, того, что было собрано на Промке во время боев и обстрелов наших позиций ... Здесь же и памятные плиты с именами погибших, и мачты с флагами военных соединений, оборонявших Авдеевку - 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 25 отдельной воздушно -десантной Днепропетровской бригады, 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева, 93-й ОМБр Холодный Яр, 58 отдельной мотопехотной бригада им. гетмана Ивана Выговского, 39-го отдельного мотопехотного батальона, 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 122-го отдельного аэромобильного батальона, Десантно-штурмовых войск ВСУ, 128-й горно-пехотной бригады и многих других ...", - отметил он.

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Москаленко добавил, что к мемориалу всегда приезжали люди, было изобилие цветов, это место постоянно посещали бойцы и волонтеры.

"И вот, по приказу командира 72-й бригады полковника Богомолова, мемориал был полностью разобран ...Оказалось, что кусок дороги, где находился этот мемориал якобы принадлежит нескольким частным лицам и было решено перенести памятник куда-то в город, черт знает куда ... Сначала "случайно" сняли флаг "Правого сектора" и "забыли" повесить ... Потом тихонько убрали мемориал ... В конце концов окажется, что и войны не было вместе с погибшими ...", - отметил он.



Фото: Москаленко/Facebook

"Человеческая неблагодарность и память оказались короче конъюнктуры и желания выслужиться ... Если война закончилась для местных, то почему она закончилась для комбрига когда-то славной бригады??? Хотя бы дождались конца войны ...", - резюмировал Москаленко.

Напомним, мемориал украинским воинам, погибшим в результате боевых действий при обороне "промки", был открыт в сентябре 2017 года.



Фото: соцсети

Тогда в мероприятии приняли участие военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады, представители "Правого сектора" и других подразделений ВСУ, в разное время принимавших участие в обороне одной из самых горячих точек на Донбассе.



