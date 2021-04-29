"Хотя бы дождались конца войны": командир 72-й бригады Богомолов приказал разобрать мемориал погибшим украинским воинам возле Авдеевской промзоны. ФОТОрепортаж
Командир 72-й бригады им. Черных Запорожцев полковник Артем Богомолов приказал полностью разобрать находящийся вблизи Авдеевской промзоны мемориал украинским воинам, погибшим в результате боевых действий на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.
"Я долго думал, писать об этом пост ...Потому что в современной Украине, а тем более во время войны, которая все еще продолжается, такого еще не было... Да и в голове нормального человека это вряд ли уложится...Это событие прошло тихо и, почти незамеченным ...", - написал он.
Москаленко напомнил, что еще осенью 2017 бойцы 1-го батальона 72-й бригады (в то время под командованием выдающегося командира батальона Александра Вдовиченко, ныне - комбриг 101 ОБрО ГШ ВСУ) построили мемориал вблизи Авдеевской промзоны в честь всех погибших: "Место стало святым, намоленным, символическим и значимым для каждого, через чьи сердце и душу прошла эта война и события последних лет вокруг Авдеевки".
"Добровольцы, десантники, разведчики, пехотинцы - сотни погибших за годы освобождения и обороны города... Мемориал был создан из обломков вражеских снарядов, мин, пуль гранат, того, что было собрано на Промке во время боев и обстрелов наших позиций ... Здесь же и памятные плиты с именами погибших, и мачты с флагами военных соединений, оборонявших Авдеевку - 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 25 отдельной воздушно -десантной Днепропетровской бригады, 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева, 93-й ОМБр Холодный Яр, 58 отдельной мотопехотной бригада им. гетмана Ивана Выговского, 39-го отдельного мотопехотного батальона, 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 122-го отдельного аэромобильного батальона, Десантно-штурмовых войск ВСУ, 128-й горно-пехотной бригады и многих других ...", - отметил он.
Москаленко добавил, что к мемориалу всегда приезжали люди, было изобилие цветов, это место постоянно посещали бойцы и волонтеры.
"И вот, по приказу командира 72-й бригады полковника Богомолова, мемориал был полностью разобран ...Оказалось, что кусок дороги, где находился этот мемориал якобы принадлежит нескольким частным лицам и было решено перенести памятник куда-то в город, черт знает куда ... Сначала "случайно" сняли флаг "Правого сектора" и "забыли" повесить ... Потом тихонько убрали мемориал ... В конце концов окажется, что и войны не было вместе с погибшими ...", - отметил он.
"Человеческая неблагодарность и память оказались короче конъюнктуры и желания выслужиться ... Если война закончилась для местных, то почему она закончилась для комбрига когда-то славной бригады??? Хотя бы дождались конца войны ...", - резюмировал Москаленко.
Напомним, мемориал украинским воинам, погибшим в результате боевых действий при обороне "промки", был открыт в сентябре 2017 года.
Тогда в мероприятии приняли участие военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады, представители "Правого сектора" и других подразделений ВСУ, в разное время принимавших участие в обороне одной из самых горячих точек на Донбассе.
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слушайте, между неприязнью к Зеленскому и здравым смыслом есть большая разница.
Я тут давно записан в порохоботы, но это не значит что я буду сеять зраду во время войны, да еще в сторону руководства одной из самых героических бригад АТО.
Построили на чужой территории, не спросясь - отвечайте. Хотите уважения - начните с себя, с уважения к другим.
Перенесут в хорошее место. А если НЕ перенесут - тогда и кукарекать будете.
Все правильно сделали. В новом месте может поставят уже не на скорую руку, сделают лучше чем было.
такое, лишь бы говна на вентилятор кинуть.
по приказу командира 72-й бригады полковника Богомолова, мемориал был полностью разобрали
Як символічно: Вдовиченко VS Богомолов
Це війна за самостійність.
ПС Я видимо что то пропустил в законодательстве, у нас уже есть частные дороги???? Насколько я помню дороги и обочины - это т.н. "красные линии" они находятся в общественной собственности (отдельный вопрос дороги на территории предприятий и частных домовладений)
Не бесите людей и люди ответят вам взаимностью.
Кадастровий номер:1410200000:08:003:0034Тип власності: Комунальна власністьЦільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексуПлоща: 3.552 га
Ты хоть знаешь, кто такие орки и где они находятся? Местных хотите в орки записать? Партизанской войны захотелось?
не страна а куча идиотов.
Кадастровий номер:
1410200000:08:003:0034
Тип власності: Комунальна власність
Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексу
Площа: 3.552 га
https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088?__xts__%5B0%5D=68.ARDpaKfzJtZFzkueXh0tf6nML8jxF-**************************************************-aIOSXf8CgYLpAFm6LftsQ1WXFfYbfz6LqsxFb3lSbjCa9cXbvzYwTBabnwFlOrgeU_Lkawgee1AQqs4bufWaNS1G0CLHv-qZK5WwNCarsuxBwm3gNAveZxYfb0FTNnzIi9Fcqp9lO9eJIcONep7MFYQ33o7uhtfCqUMwrdLiqzg-LTTqfAA4aByQzT6_eXDlscqCLjehCngPD0ZIUSpgfCnIDU26y2NZA&__tn__=-R 1 ч. ·
З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"
Спільно з професійними архітекторами та силами нашої бригади буде встановлено новий меморіал, аби увіковічнити ім'я кожного воїна, які боронили підступи до Авдіївки та вписали свої імена до новітньої історії нашої країни. Подвиг Героїв заслуговує на…https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088 Ещё
и никаких протестов
2 ч. ·
З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"
Спільно з професійними архітекторами та силами нашої бригади буде встановлено новий меморіал, аби увіковічнити ім'я кожного воїна, які боронили підступи до Авдіївки та вписали свої імена до новітньої історії нашої країни. Подвиг Героїв заслуговує на гідне вшанування їх пам'яті!
Питання оновлення меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки" назріло досить давно. Всі необхідні дозвільні документи були погоджені з Авдіївською Військово-Цивільною адміністрацією, проект комплексу був погоджений з ветеранами та учасниками боїв за Авдіївку, з колишнім командуванням нашої бригади імені Чорних Запорожців, командуванням Операції об'єднаних сил, професійними архітекторами.
На жаль, склалася ситуація, що не всі розуміють важливість належного вшанування пам'яті, спекулюючи на даній ситуації з метою привернути увагу до власних персон, зібрати чергову порцію "лайків" та "репостів", підбурюючи суспільство новою порцією "зради". Такими діями, ці "персони" підіграють ворогу та знецінюють пам'ять захисників.
Дехто вважає, що проект оновленого комплексу з вшанування пам'яті захисників "Промки" мав бути погоджений саме з ним окремо, аби використовувати це в своїх політичних цілях та для підняття свого власного авторитету перед громадськістю.
Просимо зупинитися та задуматися над своїми діями, які дискредитують українських захисників й дочекатися офіційного відкриття меморіального комплексу.
Шо это за полковник Богомолов?
Шо за хер безмозглый?!
Кадастровий номер:1410200000:08:003:0034Тип власності: Комунальна власністьЦільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексуПлоща: 3.552 га
Час пішов.
Ой як невдобно прлучается.... Земелька то, на которой расположен мемориал в коммунальной собственности. Т.е. принадлежит городу.
Кадастровий номер:
1410200000:08:003:0034
Тип власності: Комунальна власність
Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексу
Площа: 3.552 га
И ещё ... у убитых солдат есть родина, за которую они пали? Есть или нету ? Почему она молчит ?
А ещё у павших есть дети... и сыновья , наверное тоже.... глупый человек - этот полкан