Концентрация тяжелого вооружения и обстрелы жилых кварталов: Украина показала в ОБСЕ грубые нарушения наемниками РФ перемирия. ФОТОрепортаж

Миссия Украины в ОБСЕ продемонстрировала странам-участницам наиболее грубые случаи нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил в течение прошлого месяца.

Это произошло во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только за последние две недели позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 156 раз со стороны российских вооруженных формирований с широким использованием запрещенных минском минометов калибра 82 и 120 мм, противотанковых пушек МТ12 "Рапира", а также гранатометов различных типов, тяжелых пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в украинской миссии.

Кроме того, российские оккупационные войска неоднократно использовали беспилотники для сброса снарядов и проведения дистанционного минирования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

"В результате этих актов вооруженной агрессии Российской Федерации были ранены пять украинских военнослужащих, а четверо украинских военнослужащих погибли", - сообщили в украинской делегации.

Кроме того, было обращено внимание на концентрацию оккупантами большого количества тяжелого вооружения ближе к линии соприкосновения. Миссия ОБСЕ в период с 29 марта по 25 апреля зафиксировала 294 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, еще 561 единица вооружения и техники находились в ОРДЛО за пределами определенных мест хранения.

В ходе своего выступления миссия Украины в ОБСЕ также продемонстрировала слайды, на которых были зафиксированы наиболее вопиющие случаи нарушения перемирия со стороны российских вооруженных формирований, в т.ч. обстрелы гражданской инфраструктуры, за период с конца марта по конец апреля.

























