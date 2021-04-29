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Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять результаты научного исследования Кивы. ДОКУМЕНТ

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляемый Денисом Монастырским, нашел практическое применение диссертационного исследования нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом идет речь в подписанной главой комитета справке, которую в Facebook выложил Николай Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять результаты научного исследования Кивы 01

"Этой справкой удостоверяем, что результаты научного исследования, изложенные Кивой И. В., вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности", – сказано в документе.

В другом посте Выговский отмечает также, что диссертационное исследование Кивы заинтересовало и Офис генерального прокурора.

Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять результаты научного исследования Кивы 02
Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять результаты научного исследования Кивы 03

"Результаты научного исследования, изложенные Кивой в диссертации...имеют надлежащий научно-теоретический уровень и внедряются в нашу практическую деятельность", - отмечают в Офисе генпрокурора.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует сделать своего наставника министром образования. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29245) наука (697) Кива Илья (398) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+55
Б...ь, это дно
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29.04.2021 13:50
+37
Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять научное исследование Кивы - Цензор.НЕТ 6281
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29.04.2021 13:49
+29
Наступила эра шариковых
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29.04.2021 13:51
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Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять научное исследование Кивы - Цензор.НЕТ 6281
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29.04.2021 13:49 Ответить
Б...ь, это дно
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29.04.2021 13:50 Ответить
так диссертацию же не кива писал, она может быть достойной, вот киву взять и расспросить, пусть расскажет, что в той диссертации написано, во бы ржачка была, оно многих слов не знает
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29.04.2021 13:54 Ответить
Його вже питали під час захисту, і що? Нікому з комісії ці "чудесні" відповіді не завадили проголосувати "за".
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29.04.2021 14:05 Ответить
BIHUS infoДисертація Киви: підробки, брехня і найкращі цитати

https://www.youtube.com/watch?v=UIW_sX8zgoo https://www.youtube.com/watch?v=UIW_sX8zgoo
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30.04.2021 02:32 Ответить
не ДНО.. тут как в анекдоте АД черти жернова огонь и вдруг снизу кто то стучит.... удивленно открывают люк в полу а отуда сам Ленин Путин,Сталин Гитлер ... и онные слуги их скажите мы правильно следуем... нам надо наверх... черти с переляку захлопнули крышку люка и те кто лезли из люка.... сорвавшись вниз орали долго и страшно...... старший черт спрашивает и что это было....а голос- сверху.... ЗАКРЫТАЯ ЗОНА ДАЖЕ ДЛЯ ВАС.....ДНО после ДНА..
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29.04.2021 14:15 Ответить
таж усіх осмєтіл по полной...
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29.04.2021 15:17 Ответить
Эти внедрятели будут дрочить под столом, пялясь в телефон ?
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29.04.2021 16:22 Ответить
точно..- ******* ванючее, гавняное, дристалиющее пробитое днище - и вру, и огп, и оп...
и это гнилое-прокупленное насквозь быдло пытается нами керувать и указывать....((((((
очень много не так в стране моей, но к власти подпускать такое быдло = больше НИКОГДА и НИКАК!!!!)))
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30.04.2021 02:13 Ответить
Обнять и плакать...
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29.04.2021 13:50 Ответить
Або всрацця й не жить...
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29.04.2021 13:55 Ответить
Наступила эра шариковых
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29.04.2021 13:51 Ответить
Конкретно для ківи ця ера настала у вересні 2014 р.
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29.04.2021 14:35 Ответить
Зачем так оскорблять заслуженного литературного героя ?
Киве до Шарикова дрочить и дрочить.
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29.04.2021 16:23 Ответить
Кива умнее президента .Кива следующий гетьман неньки!!!!!!!
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29.04.2021 13:52 Ответить
помиляєшся.

Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять научное исследование Кивы - Цензор.НЕТ 9466
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29.04.2021 14:02 Ответить
при президенті янілохі це закономірно.
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29.04.2021 13:52 Ответить
Бл@дь, ну такого не может быть - мы в Матрице!!!???
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29.04.2021 13:52 Ответить
Ківа не один такий.
Їх ціле стадо.
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29.04.2021 13:52 Ответить
диссертация может быть достойной, только кива и таких слов не знает, ему ее написал умный человек
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29.04.2021 13:53 Ответить
Умный? Я читаю и понимаю, что читаю я постановление ЦК КППС и ЦК ВЛКСМ о неуклонном росте развития социалистического преобразования широких слоев советской молодежи и крестьянства. Ну где то так, можете мне поверить. Только там без ошибок было, грамматических. Нормпроєктування, мля...
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29.04.2021 14:28 Ответить
Зеле простили "сватов" на 1+1 . Но это слишком .
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29.04.2021 13:53 Ответить
Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять научное исследование Кивы - Цензор.НЕТ 6103
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29.04.2021 13:53 Ответить
Шкурогоны, ваш звездный час...!!!😁
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29.04.2021 13:54 Ответить
Може не такий він вже і дурник, як тут "дехто" намагається його змалювати?
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29.04.2021 13:54 Ответить
...а с ним "...в туалет сходи..."(с) - вот и проверишь
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29.04.2021 13:55 Ответить
😆
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29.04.2021 18:21 Ответить
Судя по всему он гений,а не дурник.У нас страна гениев.
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29.04.2021 13:59 Ответить
В ВР оказывается один "ученый" и тот Кива.
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29.04.2021 13:54 Ответить
Ще каралєвскайа ("кішчачий корм") така само вчьона.
І шуфрич.
І кузьмін.
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29.04.2021 14:16 Ответить
дебілізація країни йде успішно. зєля, ти виродок.
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29.04.2021 13:55 Ответить
Інколи хочеться відгородити це ганебне дійство з діючими персонажами броньованим склом і кидати через нього корм.
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29.04.2021 13:56 Ответить
так як при зеленій плісняві народ ще ніхто не опускав, в історію цей період ввійде як -"час ківі".
найнеприємніше, що питання не в самій "ківі", питання точно в "мудрому ніріді"
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29.04.2021 13:57 Ответить
Як низько ще повинні впасти хохли, щоб стати українцями?
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29.04.2021 13:58 Ответить
"Этой справкой удостоверяем, что результаты научного исследования, изложенные Кивой И. В., вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности", - сказано в документе, у кого такие работы вызывают интерес не место на государственной службе.
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29.04.2021 14:01 Ответить
Ну, що в прокурватурі суцільні дебілоїди рівня дауна ківи, не новина.
А довідку Монастрирського теж можна пояснити його кар'єрою політичної повії.
У будь-якому випадку у ківи до довідки психлікарні додалися ще дві довідки.
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29.04.2021 14:11 Ответить
Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять научное исследование Кивы - Цензор.НЕТ 4394
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29.04.2021 14:02 Ответить
Нє, ну так кандидатську не захистиш.....
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29.04.2021 14:05 Ответить
конечно так не защитит . вот так нужно
Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви - Цензор.НЕТ 4272
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29.04.2021 14:14 Ответить
Пісюньковий злодій
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29.04.2021 18:30 Ответить
Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви.

Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви - Цензор.НЕТ 7650
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29.04.2021 14:08 Ответить
верной дорогой идете товарисчи Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви - Цензор.НЕТ 8451
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29.04.2021 14:08 Ответить
вот ответ всем сомневающимся . тем недалеким людям кто не разглядел в Киве великого ученого . а сколько еще гениев сидят сейчас в Раде и ОП . зарывают свой талант первооткрывателей
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29.04.2021 14:10 Ответить
Можно эти отписки не читать. Кива уже "внедрил" в ВР художественный онанизм.
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29.04.2021 14:10 Ответить
Таковы правила, господа!
К КАЖДОЙ диссертации должны прилагаться справки "о практическом применении"....
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29.04.2021 14:12 Ответить
Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви - Цензор.НЕТ 3553
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29.04.2021 14:12 Ответить
Це персонаж, який завдячує Авакову.
З психованого урки Ківа перетворився на майора поліції. А далі пішов в депутани.
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29.04.2021 14:13 Ответить
Кстати да! Надо еще разобраться с ментовской карьерой этого полудурка.
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29.04.2021 15:31 Ответить
Разбираться прежде с темой "науки"
Непуганых коррупционеров ещё до проффесора
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29.04.2021 23:50 Ответить
Та там ще й до мєнтовскої кар'єри хтось проштовхував придурка .
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30.04.2021 06:42 Ответить
"Членограй Янелох - президент країни Ківі" - вистава театру абсурду "95 Квартал".
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29.04.2021 14:15 Ответить
Тобто захист дисертації - це було ще не дно. А тепер - ось воно! Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви - Цензор.НЕТ 7317
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29.04.2021 14:15 Ответить
"Результаты научного исследования, изложенные Кивой в диссертации...имеют надлежащий научно-теоретический уровень и внедряются в нашу практическую деятельность", - отмечают в Офисе генпрокурора. Источник: https://censor.net/ru/p3262808
а можно поконкретнее что внедряется и как. Но у меня один вопрос- а на х..а эти справки(заявлено (январь, февраль) о "нужности" и "глубоком" научном подходе еще до защиты )? для шкарлета ?
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29.04.2021 14:20 Ответить
це робиться спеціально для захисту, щоб показати "важність" роботи
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29.04.2021 14:37 Ответить
Там только в психиатрии можно найти применение диссертации...
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29.04.2021 14:22 Ответить
Цитата:
"із 5 травня 2021 року::
• відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої освіти;
...
• участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;"

Джерело: https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6740.pdf
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29.04.2021 14:31 Ответить
Хто б сумнівався,одна ж і та сама банда шахраїв,просто прикривають спільника .
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29.04.2021 14:39 Ответить
У когось ще залишились сумніви куди пліснява веде Україну?
https://censor.net/ru/video_news/3262772/kogda_my_stanem_vlastyu_to_my_izmenim_evropeyiskiyi_kurs_razvitiya_nasheyi_strany_nardep_opzj_kandidat
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29.04.2021 14:42 Ответить
За ці 2 дні багато сказано про наукове дослідження імбіцила . А тут вже серйозніше - в комітет Верховної Ради та ОПр. протягують маячню зрадника та українофоба ківі . Тут вже треба братися за монастирського та дученка , чиї підписи стоять на документах .
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29.04.2021 14:47 Ответить
Кива, хоть читал эту диссертацию?
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29.04.2021 14:49 Ответить
Поставимо питання інакше : а ківа читати вміє ?
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30.04.2021 06:40 Ответить
И еще вопрос, КАКАЯ ОБЕЗЬЯНА ЗАХВАТИЛА ВЛАСТЬ В ОП И ПРОКУРАТУРЕ И ТЫКАЕТ НАУГАД В БУМАЖКИ РУЧКОЙ?
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29.04.2021 14:51 Ответить
ЛЮДИ, У НАС МИНИСТР МВД СЧИТАЕТ СЕБЯ ПУТИНЫМ И НЕСМЕННЫМ ЦАРЬКОМ, ЕМУ ВЕСЬ КРИМИНАЛ БАБКИ ВОЗИТ И МУСОРА ДАНЬ СОБИРАЮТ КАК И СОБИРАЛИ, ЧТО ВЫ ВОЗМУЩАЕТЕСЬ?
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29.04.2021 14:53 Ответить
Сумасшедший дом...зесрань,та которая сраку рвала"не может быть дебилов 72%", просрала страну
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29.04.2021 14:54 Ответить
Слово ********* в отношении зеленого скота предлагаю впредь считать приемлемым и не подлежащим бану, коррекции или цензуре. Тем более, что это слово использовал автор внедряемых идей кива у дверей Рады в прямом эфире.
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29.04.2021 15:00 Ответить
зекомандА уже тупо троллит мудрый нарид..
наголосувалы, 73%ві зебіли? - нюхайте та споживайте
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29.04.2021 15:05 Ответить
Короче, внедряя заветы Кивы, в ВР будет создан Центрально-фламандский государственный комитет, а в Генпрокуратуре - Центрально-фламандский Департамент !
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29.04.2021 15:14 Ответить
Пусть зебилы введёт орден зеьил, зебиленок, зебилятки..
А теперь все кто верешал абы не Порошенко, дружно подякували Киве и его подручникам за достижение в наших правоохранительных органах...
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29.04.2021 15:24 Ответить
Теперь сильная половина мандатоносцев из комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и персонала Офиса генпрокурора будут не только со знанием дела, но и академически правильно, используя научно обоснованный Ильёй Владимировичем метод, "теребунькать", не снимая штанов; что несомненно даст существенную экономию рабочего времени и повысит эффективность и производительность законотворческой и правоохранительной деятельности.
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29.04.2021 15:31 Ответить
Молодёж! Бегите из этой страны куда угодно и как можно быстрее. Ибо здесь уже фсё и никогда ничего не будет.
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29.04.2021 15:35 Ответить
Теперь становится окончательно понятен зелёный сценарий с "народовластием" и референдумами. Скоро везде по Украине будет сплошная ОПЗЖопа по просьбе и инициативе общественных организаций.
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29.04.2021 15:40 Ответить
Дрочити три рази на день - долг патріотичний
Перед вітчизною всіх чесних громадян!
Цнотливо мастурбацієй займаясь,
Почистимо ми наш народ їбучий
Від скверни ******** смрадного! Ура!

Всі сери кричать "Ура" і сінхронно, по-воєнному, дрочать.

© Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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29.04.2021 15:43 Ответить
клоуны два года "развивают" доставшийся им на халяву цирк,
сейчас под куполом идёт представление под названием "развитие злобы" у приматов,

73 % приматов уже активно покидают лигу смеха, прекратили аплодировать, погрустнели и редко улыбаются,
27 % смотрят на них с ненавистным сожалением и неминуемо хотят набить им морды .
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29.04.2021 15:54 Ответить
Да оно следовало ожидать такое что возьмут за основу что наваял навалял аспирант вчерашний. Пошла вода в хату. Та шкива успеет и докторскую склепать к концу года. Только следить надо чтоб не сожрал сгоряча---приняв научный труд за одноименную колбасу докторскую. Судя по ряхе колбасу мечет сильно.
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29.04.2021 16:06 Ответить
Дадувнедрьожь ! )))))
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29.04.2021 16:21 Ответить
Зеля (З) - Ківа, шо ви робите?
Ківа(К) - Дрочу. Скоро і ти будеш дрочити?
(З) - Я нє лох і нє дрочун! Чо це я буду дрочити?
(К) - Бо в мене руки втомилися.
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29.04.2021 16:23 Ответить
Ківанулися там, чи що?
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29.04.2021 17:16 Ответить
Ущипните меня, неужели я не сплю и ЭТО реальность ?
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29.04.2021 18:04 Ответить
якщо написав монастирський, то тоді штовхачем ківи є Антон Геращенко, монастирський ємолодшим партнером Антона, він його влаштував головою комітету, але хто платив гроші автору, то не знадемо
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29.04.2021 19:09 Ответить
Операция "Прикрытие" чтобы у дебила кандидатскую не забрали. Вот только ОП почему то не дал такую же справочку. Может Шмаркля тоже готовит диссертацию под названием " Как стучать членом по роялю и при этом управлять государством"?
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29.04.2021 19:50 Ответить
Кто бы направил запрос на проверку счетов этих 13 рецензентов?
Там же к бабке не ходи, усе понятно
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29.04.2021 23:54 Ответить
 
 