Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять результаты научного исследования Кивы. ДОКУМЕНТ

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляемый Денисом Монастырским, нашел практическое применение диссертационного исследования нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом идет речь в подписанной главой комитета справке, которую в Facebook выложил Николай Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой справкой удостоверяем, что результаты научного исследования, изложенные Кивой И. В., вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности", – сказано в документе.

В другом посте Выговский отмечает также, что диссертационное исследование Кивы заинтересовало и Офис генерального прокурора.





"Результаты научного исследования, изложенные Кивой в диссертации...имеют надлежащий научно-теоретический уровень и внедряются в нашу практическую деятельность", - отмечают в Офисе генпрокурора.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

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