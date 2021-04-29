Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять результаты научного исследования Кивы. ДОКУМЕНТ
Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляемый Денисом Монастырским, нашел практическое применение диссертационного исследования нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Об этом идет речь в подписанной главой комитета справке, которую в Facebook выложил Николай Выговский, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой справкой удостоверяем, что результаты научного исследования, изложенные Кивой И. В., вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности", – сказано в документе.
В другом посте Выговский отмечает также, что диссертационное исследование Кивы заинтересовало и Офис генерального прокурора.
"Результаты научного исследования, изложенные Кивой в диссертации...имеют надлежащий научно-теоретический уровень и внедряются в нашу практическую деятельность", - отмечают в Офисе генпрокурора.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
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и это гнилое-прокупленное насквозь быдло пытается нами керувать и указывать....((((((
очень много не так в стране моей, но к власти подпускать такое быдло = больше НИКОГДА и НИКАК!!!!)))
Киве до Шарикова дрочить и дрочить.
Їх ціле стадо.
І шуфрич.
І кузьмін.
найнеприємніше, що питання не в самій "ківі", питання точно в "мудрому ніріді"
А довідку Монастрирського теж можна пояснити його кар'єрою політичної повії.
У будь-якому випадку у ківи до довідки психлікарні додалися ще дві довідки.
К КАЖДОЙ диссертации должны прилагаться справки "о практическом применении"....
З психованого урки Ківа перетворився на майора поліції. А далі пішов в депутани.
Непуганых коррупционеров ещё до проффесора
а можно поконкретнее что внедряется и как. Но у меня один вопрос- а на х..а эти справки(заявлено (январь, февраль) о "нужности" и "глубоком" научном подходе еще до защиты )? для шкарлета ?
"із 5 травня 2021 року::
• відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої освіти;
...
• участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;"
Джерело: https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6740.pdf
https://censor.net/ru/video_news/3262772/kogda_my_stanem_vlastyu_to_my_izmenim_evropeyiskiyi_kurs_razvitiya_nasheyi_strany_nardep_opzj_kandidat
наголосувалы, 73%ві зебіли? - нюхайте та споживайте
А теперь все кто верешал абы не Порошенко, дружно подякували Киве и его подручникам за достижение в наших правоохранительных органах...
Перед вітчизною всіх чесних громадян!
Цнотливо мастурбацієй займаясь,
Почистимо ми наш народ їбучий
Від скверни ******** смрадного! Ура!
Всі сери кричать "Ура" і сінхронно, по-воєнному, дрочать.
© Лесь Подерв'янський "Король Літр"
сейчас под куполом идёт представление под названием "развитие злобы" у приматов,
73 % приматов уже активно покидают лигу смеха, прекратили аплодировать, погрустнели и редко улыбаются,
27 % смотрят на них с ненавистным сожалением и неминуемо хотят набить им морды .
Ківа(К) - Дрочу. Скоро і ти будеш дрочити?
(З) - Я нє лох і нє дрочун! Чо це я буду дрочити?
(К) - Бо в мене руки втомилися.
Там же к бабке не ходи, усе понятно