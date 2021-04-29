"Весеннее обострение": нардепы изучают застежку на спине у "слуги народа" Янченко. ФОТОрепортаж
Народные депутаты в ходе заседания Верховной Рады замечены за интересным занятием.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фото опубликовало издание "Буквы".
Фотокорреспонденту удалось запечатлеть момент, как "слуга народа" Сергей Демченко изучает застежку коллеги по фракции Галины Янченко.
Рядом с ним находится исключенный из "Слуги народа" Александр Дубинский, "а также нардеп монобольшинства Владислав Бородин.
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