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"Весеннее обострение": нардепы изучают застежку на спине у "слуги народа" Янченко. ФОТОрепортаж

Народные депутаты в ходе заседания Верховной Рады замечены за интересным занятием.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фото опубликовало издание "Буквы".

Фотокорреспонденту удалось запечатлеть момент, как "слуга народа" Сергей Демченко изучает застежку коллеги по фракции Галины Янченко.

Рядом с ним находится исключенный из "Слуги народа" Александр Дубинский, "а также нардеп монобольшинства Владислав Бородин.

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Весеннее обострение: нардепы изучают застежку на спине у слуги народа Янченко 01
Весеннее обострение: нардепы изучают застежку на спине у слуги народа Янченко 02
Весеннее обострение: нардепы изучают застежку на спине у слуги народа Янченко 03

Автор: 

ВР (29245) Янченко Галина (72) Слуга народа (2630)


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+78
Будни цирка .
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29.04.2021 14:12
+62
"Весняне загострення": нардепи вивчають застібку на спині у "слуги народу" Янченко - Цензор.НЕТ 4502
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29.04.2021 14:58
+55
Книжка в сумці - х... на думці.
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29.04.2021 14:14
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хоспаді ... чого до людей причепились ?
відволіклись на мить ...
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30.04.2021 13:22 Ответить
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